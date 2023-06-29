Мончегорск становится популярным направлением туризма

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвящённая туристической и инвестиционной привлекательности Русского Севера, в частности, Мурманской области и города Мончегорска.

Конференцию открыл губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступивший в онлайн-формате. Он отметил, что по итогам прошлого года Мурманская область побила рекорд для собственного региона и всей Арктической зоны – там побывало 540 тысяч туристов, что на 11%больше предыдущего года.

«Мурманская область не имеет сезонного фактора. Каждое время года по-своему притягательно. Это и зима — с горными лыжами, снегоходами и северным сиянием; весна — с уникальной морской рыбалкой на треску; лето, которое открывает гигантские перспективы; осень — красивая, яркая, золотая, грибной сезон.

И, конечно, наблюдение за китами, дельфинами и касатками — это то, за чем едут к нам туристы круглый год. Мы активно развиваем инфраструктуру: в области появляются новые отели, рестораны. И, главное, на чем мы сейчас акцент — повышение качества сервиса, развитие конкуренции, чтобы нашему гостю или нашему жителю, который едет по области отдыхать с семьёй, было комфортно», – говорит губернатор.

Северное сияние в Мончегорске Фото: Ирина Дудаль-Вологодская / фотохостинг rtraveler.ru

Глава Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев рассказал о новых туристических направлениях, которые они ввели вместе с коллегами, чтобы регион был интересен для посещения круглый год: «В соседнем с Мончегорском Лапландском заповеднике есть ночные экскурсии, которые проходят вместе с учёными. Можно увидеть, как просыпается мир. И такие необычные экскурсии становятся всё более популярными», — привёл пример Александр Елисеев.

Директор департамента социальной политики ГМК «Норникель» Ирина Жуйкова рассказала, как «Норникель» развивает города своего присутствия: «Компания инвестирует в создание комфортной городской среды, в развитие объектов социальной инфраструктуры, в поддержку и стимулирование общественных инициатив самих жителей», — отметила Ирина Жуйкова.

По ее словам, для компании также важно, чтобы город был привлекателен не только для работы, но и для жизни, и для туристов. Поэтому в Норильске, Мончегорске и других городах присутствия «Норникеля» созданы специальные институты развития территорий, которые работают над этими вопросами.

Закат под Мончегорском Фото: Альберт Попов / фотохостинг rtraveler.ru

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Один из важных вопросов, который поднимался на пресс-конференции — это увеличение инвестиционной привлекательности региона.

«Одна из главных задач — создание благоприятной среды для инвесторов в Мончегорске, — рассказал Александр Поленков, руководитель направления „Бизнес“ Агентства развития Мончегорска. — Мы проводим работу и с местными инвесторами, создали сообщество, клуб, где предприниматели общаются в неформальной обстановке, обмениваются знаниями, контактами».

В городе активно развиваются разные туристические направления, в том числе событийный туризм. Так, в августе этого года в пятый раз пройдёт Imandra Viking Fest. Как рассказала

руководитель направления «Туризм» Агентства развития Мончегорска Дарья Яркова, специально к этому событию строится площадка со средневековой деревней, где можно попробовать все, что связано с жизнью викингов — катания, танцы, игры на барабанах, в этом году и гусли, кольчужные ремесла, средневековая еда, широкая музыкальная программа с участием тематических фольклорных и рок-групп.

Спикеры напомнили, что еще пять лет назад о развитии туризма в промышленном Мончегорске никто не думал, а по итогам прошлого года город вошел в топ-5 зимних туристических направлений Кольского полуострова.

Северное сияние над улицами Мончегорска Фото: Ирина Дудаль-Вологодская / фотохостинг rtraveler.ru

На пресс-конференции было проанонсировано, что в скором времени в Мончегорске начнутся съёмки реалити-шоу о викингах «Викинги Севера». Также были озвучены итоги масштабного исследования ВЦИОМ.

«В ходе опроса, в котором участвовало 1600 человек, 68% респондентов ответили, что им было бы интересно посетить Мончегорск», — рассказал директор по стратегическим коммуникациям ВЦИОМ Степан Львов.

Потенциальных туристов, в первую очередь, интересует история региона, транспортная доступность, доступное и комфортное размещение в отелях.

Член экспертного совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Геннадий Шаталов отметил, что Мончегорск правильно решает две важнейшие проблемы во внутреннем туризме: правильного позиционирования и продвижения.