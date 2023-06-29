Мончегорск становится популярным направлением туризма

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвящённая туристической и инвестиционной привлекательности Русского Севера, в частности, Мурманской области и города Мончегорска.
Конференцию открыл губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступивший в онлайн-формате. Он отметил, что по итогам прошлого года Мурманская область побила рекорд для собственного региона и всей Арктической зоны – там побывало 540 тысяч туристов, что на 11%больше предыдущего года.
«Мурманская область не имеет сезонного фактора. Каждое время года по-своему притягательно. Это и зима — с горными лыжами, снегоходами и северным сиянием; весна — с уникальной морской рыбалкой на треску; лето, которое открывает гигантские перспективы; осень — красивая, яркая, золотая, грибной сезон.
И, конечно, наблюдение за китами, дельфинами и касатками — это то, за чем едут к нам туристы круглый год. Мы активно развиваем инфраструктуру: в области появляются новые отели, рестораны. И, главное, на чем мы сейчас акцент — повышение качества сервиса, развитие конкуренции, чтобы нашему гостю или нашему жителю, который едет по области отдыхать с семьёй, было комфортно», – говорит губернатор.
Глава Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев рассказал о новых туристических направлениях, которые они ввели вместе с коллегами, чтобы регион был интересен для посещения круглый год: «В соседнем с Мончегорском Лапландском заповеднике есть ночные экскурсии, которые проходят вместе с учёными. Можно увидеть, как просыпается мир. И такие необычные экскурсии становятся всё более популярными», — привёл пример Александр Елисеев.
Директор департамента социальной политики ГМК «Норникель» Ирина Жуйкова рассказала, как «Норникель» развивает города своего присутствия: «Компания инвестирует в создание комфортной городской среды, в развитие объектов социальной инфраструктуры, в поддержку и стимулирование общественных инициатив самих жителей», — отметила Ирина Жуйкова.
По ее словам, для компании также важно, чтобы город был привлекателен не только для работы, но и для жизни, и для туристов. Поэтому в Норильске, Мончегорске и других городах присутствия «Норникеля» созданы специальные институты развития территорий, которые работают над этими вопросами.
Один из важных вопросов, который поднимался на пресс-конференции — это увеличение инвестиционной привлекательности региона.
«Одна из главных задач — создание благоприятной среды для инвесторов в Мончегорске, — рассказал Александр Поленков, руководитель направления „Бизнес“ Агентства развития Мончегорска. — Мы проводим работу и с местными инвесторами, создали сообщество, клуб, где предприниматели общаются в неформальной обстановке, обмениваются знаниями, контактами».
В городе активно развиваются разные туристические направления, в том числе событийный туризм. Так, в августе этого года в пятый раз пройдёт Imandra Viking Fest. Как рассказала
руководитель направления «Туризм» Агентства развития Мончегорска Дарья Яркова, специально к этому событию строится площадка со средневековой деревней, где можно попробовать все, что связано с жизнью викингов — катания, танцы, игры на барабанах, в этом году и гусли, кольчужные ремесла, средневековая еда, широкая музыкальная программа с участием тематических фольклорных и рок-групп.
Спикеры напомнили, что еще пять лет назад о развитии туризма в промышленном Мончегорске никто не думал, а по итогам прошлого года город вошел в топ-5 зимних туристических направлений Кольского полуострова.
На пресс-конференции было проанонсировано, что в скором времени в Мончегорске начнутся съёмки реалити-шоу о викингах «Викинги Севера». Также были озвучены итоги масштабного исследования ВЦИОМ.
«В ходе опроса, в котором участвовало 1600 человек, 68% респондентов ответили, что им было бы интересно посетить Мончегорск», — рассказал директор по стратегическим коммуникациям ВЦИОМ Степан Львов.
Потенциальных туристов, в первую очередь, интересует история региона, транспортная доступность, доступное и комфортное размещение в отелях.
Член экспертного совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Геннадий Шаталов отметил, что Мончегорск правильно решает две важнейшие проблемы во внутреннем туризме: правильного позиционирования и продвижения.
«Событийный туризм является драйвером для развития малых городов страны. Нужно создавать историю, ради которой люди готовы приехать за несколько тысяч километров. Такие события являются частью исторического этнокультурного кода страны. Фестиваль викингов уже нельзя провести в другом городе, кроме как в Мончегорске», — Геннадий Шаталов.