Море, горы и авто: семь причин побывать в Тольятти

Рассказываем, что посмотреть в городе за выходные.

Тольятти — крупный город в Самарской области, названный в честь коммуниста Пальмиро Тольятти. Но Тольятти славится не только своим «итальянским» названием.

В XX веке он был популярным курортом, куда приезжали дышать сосновым воздухом и отдыхать на Жигулёвском море. Сегодня город скорее известен как крупный промышленный центр и автомобильная столица России. Но он по-прежнему привлекает тысячи туристов, которые могут совместить самые разные активности: от пляжного отдыха и походов в горы до уникальных экскурсий на заводы. Поездка сюда обойдется куда дешевле, чем на морские курорты (сейчас можно поймать билеты на самолет стоимостью меньше двух тысяч рублей), а впечатлений точно будет не меньше.

Russian Traveler рассказывает, почему туристам стоит полететь в Тольятти хоты бы на выходные — и чем заняться в этом городе.

Как добраться в Тольятти? В Тольятти проще всего добраться самолетом: дорога из Москвы займет всего 1 час 20 минут. Город находится в часе езды от аэропорта Курумоч, добраться можно на автобусе или такси. Стоимость авиабилетов в марте начинается всего от 1849 рублей.

Что посмотреть в Тольятти?

Сноукайтинг на Жигулёвском море Фото: Александр Гайдуллин

1. Куйбышевское водохранилище

Тольятти находится на берегу водохранилища, которое здесь называют Жигулёвским морем. И неспроста: оно крупнейшее в Евразии и третье в мире по площади после Вольты и Смолвуда. Большая вода дарит тольяттинцам не только красивые виды, но и множество развлечений: летом можно поселиться в глэмпинге на берегу, кататься на яхтах и сапах, а зимой — заниматься сноукайтингом на льду.

А еще здесь есть горы Недалеко от Тольятти находится национальный парк «Самарская Лука». Здесь возвышаются единственные на Русской равнине тектонические горы, названные Жигулевскими. Горы называют «Волжской Швейцарией», поскольку они живописны и доступны для отдыха: пеших походов летом, катания на лыжах и сноубордах зимой. В теплое время жители Самарской и соседних областей любят приезжать в горы с палатками, останавливаться у подножия на берегу широкой Волги и отдыхать на природе.

«Здесь можно пройти пешие маршруты с красивейшими видами, проехать на велосипеде или прогуляться верхом на лошадях по извилистым тропам. И все это находится недалеко от города, потому за одну поездку можно совместить разные виды туризма: и промышленный, и активный, и просто отдых на природе», — говорит советник губернатора Самарской области Артур Абдрашитов.

Фото: Александр Гайдуллин

2. Производство автомобилей

В Тольятти можно увидеть, как производят автомобили. Для этого можно, к примеру, записаться на экскурсию на «Лада Спорт» — дочернее предприятие «АВТОВАЗа». Компания выпускает спортивные версии популярных моделей LADA для дорог общего пользования. Вам покажут все этапы создания автомобиля (всего их 28) и расскажут интересные факты: например, что на производстве называется «свадьбой» и до какой температуры нагреваются шины автомобилей, участвующих в кольцевых гонках.

Экскурсия на «Транспорт будущего»

3. Транспорт будущего

А еще в городе можно увидеть, как создается транспорт будущего — беспилотные авиационные системы. На предприятии «Транспорт будущего» гостям покажут основные этапы их производства: центр управления полетами, участки металлообработки, производство комплектующих для двигателей и линии сборки агродрона S-80. Финальный этап экскурсии — демонстрация полета S-80.

На предприятии можно увидеть разные виды беспилотников: аграрные (могут распылять удобрения над полями), пожарные (тушат возгорания с воздуха), доставщики товаров. Кроме того, здесь представлен уникальный экспонат — двухместное беспилотное такси, которым можно управлять через приложение.

Редкая модель автомобиля в музее «Автоваза» Фото: Александр Гайдуллин

Реклама

4. Музей АО «АВТОВАЗ»

Один из лучших музеев в стране для тех, кто интересуется автомобилями. Здесь можно увидеть почти весь модельный ряд «Жигули» и LADA: от ранних (даже первую проданную в России «Копейку» и прообраз машины, Fiat 124) до самых современных. В том числе, представлены редкие и невыпущенные модели, некоторые из которых были произведены в единственном экземпляре.

Стела «Радость труда» Фото: Александр Гайдуллин

5. Необычная архитектура

Тольятти неофициально называют «столицей русского модернизма»: в советское время здесь построили большое количество зданий в этом стиле, и они сохранились в первозданном виде. Одно из самых известных — культурный центр «Автоград» (1988 год). Это сочетание брутальных архитектурных форм с интерьерами в «дворцовом» стиле: флорентийская мозаика, витражи, майолика и барельефы.

По зданию проводят экскурсии, где рассказывают его историю, историю города и живущих в нем людей. Во время прогулки можно прочувствовать атмосферу ушедшей эпохи и сделать яркие фотографии. Кроме того, можно посетить библиотеку с редкими книгами.

Помимо «Автограда», можно посетить дворец спорта «Волгарь» и увидеть 50-метровую мозаичную стелу-панно «Радость труда».

Стела была открыта в 1981 году и должна была стать жемчужиной в коллекции тольяттинских мозаик советской эпохи. Однако с развалом СССР «Радость труда» оказалась заброшена, части ее мозаики были утеряны, а территория покрылась густыми зарослями. Два года назад стелу отреставрировали, и сейчас это одна из популярных городских достопримечательностей.

Подводная лодка Фото: Александр Гайдуллин

6. Парковый комплекс истории техники имени К. Г. Сахарова

Музей техники под открытым небом. В музее представлено более 460 экспонатов: образцы вооружения времен I и II мировых войн, включая танки, самоходные установки, зенитные пушки и вертолеты. Кроме того, здесь можно увидеть подводную лодку, а в теплое время года — даже посетить ее.

Дрифт на «Жигулях» Фото: Александр Гайдуллин

7. Дрифт на «Жигулях»

Музеи лучше всего сочетать с активным отдыхом. В Тольятти есть необычное развлечение — дрифт на «Жигулях», который проводит местный мотоспортивный клуб. При этом можно попробовать в себя в роли как водителя (но сначала нужно пройти обучение у тренера-гонщика), так и пассажира. Трасса для дрифта находится за городом, на закрытой территории, потому поездка будет безопасной для участников, но подарит яркие впечатления.

На этой же базе можно научиться управлять мотоциклом эндуро и прокатиться на нем. Инструкторы проводят туры в красивые места, потому экстремальную поездку можно совместить с любованием природой и фотосессией.

Экстремальные развлечения в Тольятти Фото: Александр Гайдуллин

«Тольятти строился как город будущего, где воплощались самые амбициозные проекты. Развитая промышленность и насыщенная культурная жизнь сделали город идеальным местом для тех, кто ищет вдохновение и новые впечатления. Каждый найдет здесь занятие по душе: от участия в ярких фестивалях, проводимых как зимой, так и летом, до активного отдыха на природе. Благодаря компактности, все ключевые точки расположены не далее чем в 20 минутах друг от друга», — говорит руководитель управления туризма администрации Тольятти Екатерина Ярославцева.

Креативный продюсер, ведущая «Дома хорошо» на Москва FM, автор проекта «Медиа Амбассадоры» Амалия Акопова отмечает, что город подходит и для летнего отдыха — как замена популярным курортам.