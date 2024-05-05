Москва: летний календарь событий

Собрали топ-18 событий летнего сезона в столице. Пора строить планы!

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024 читать этот номер

Фестиваль «Лето в Москве. Сады и цветы»

1 мая – 8 сентября

Этот фестиваль ландшафтного искусства каждый год превращает Москву в огромный город-сад, позволяя его жителям и гостям по-новому взглянуть на привычные улицы, бульвары и скверы. В мероприятии участвуют дизайнеры из всех регионов России, а также из других стран. Здесь можно оценить невероятные цветочные композиции и красочные поп-ап-сады, а также познакомиться с оригинальными ландшафтными решениями.

«Рыбная неделя»

24 мая – 2 июня

Проект призван популяризовать российские рыбу и морепродукты и показать москвичам, насколько велико их разнообразие. Фестиваль, в котором участвуют рыболовецкие компании со всей страны, проходит на многочисленных площадках в разных районах города. На рыбных ярмарках и в торговых шале можно будет купить свежую и вяленую рыбу, морепродукты и другие деликатесы по привлекательным ценам – без «улова» никто не уйдёт!

«Московское чаепитие»

Своя чайная культура есть не только в Китае или Великобритании, но и в России. Фестиваль «Московское чаепитие» возрождает столичные чайные традиции и приглашает на специальные сеты в городские рестораны и отели. Чай сервируется на тематической фарфоровой посуде и сопровождается свежей выпечкой и вкуснейшим традиционным вареньем.

Неделя лёгкой атлетики

4–8 июня

Неделя лёгкой атлетики – спринты, прыжки в длину, высоту и тройные – пройдёт под эгидой столичного Департамента спорта. По традиции, в ней примут участие известные спортсмены из многих регионов страны.

Фестиваль «Московское лето. Мода и красота»

5–9 июня

На площадках фестиваля «Московское лето. Мода и красота» гости смогут погрузиться в мир моды, красоты и макияжа, а также посетить тематические развлекательные события.

«Красочный забег»

9 июня

Это, пожалуй, самое оригинальное и во всех смыслах яркое мероприятие для бегунов. Здесь нет предъявляемых спортсменам жёстких требований и временных рамок, главное – хорошее настроение и удовольствие от процесса. Участникам предстоит преодолеть маршрут, поделённый на несколько зон, в каждой из которых бегунов будут осыпать яркими красками. «Красочный забег» – не спортивное, а развлекательное мероприятие, поэтому необычный, но удобный костюм приветствуется.

Московский международный джазовый фестиваль

10–16 июня

Масштабный жанровый музыкальный фестиваль снова объединит лучших российских и зарубежных исполнителей. В течение шести дней на ведущих площадках столицы будут играть джаз-бэнды из разных стран – ожидаются выступления более 1000 артистов! Для гостей подготовили насыщенную программу с концертами и джем-сейшнами под открытым небом, творческие мастер-классы и специальные мероприятия.

Фестиваль «Усадьбы Москвы. Лето»

15 июня – 15 сентября

Гостей фестиваля ждут связанные с московскими усадьбами тайны, легенды и занимательные истории, а также иммерсивные экскурсии и квесты, пикники на лужайках, концерты и другие культурные мероприятия. Плюс эффектные фотографии, которые легко сделать в интерьерах любой из усадеб.

Театральный фестиваль в «Зарядье»

22–23 июня

На фестивале можно будет проверить свои творческие способности, сдав экзамен приёмной комиссии, состоящей из актёров и педагогов московских театральных школ, а с детьми – провести время за играми и тренингами и вдобавок посмотреть представления с участием артистов из ведущих театров Москвы.

«День молодёжи»

29–30 июня

Тематические мероприятия, посвящённые Дню молодежи, пройдут на различных городских площадках – любой желающий сможет отдохнуть на свежем воздухе и с пользой провести время. Программа праздника насыщенная: от образовательных мастер-классов и лекций до стендап-концертов и гастрономических семинаров. Занятия по вкусу найдутся для всех. Вся информация – на портале «Молодёжь Москвы».

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День Московского спорта в Лужниках

Яркий семейный праздник в очередной раз подтвердит: «О спорт, ты – мир!». Весь день посетителей будут ждать множество спортивных и развлекательных тематических зон. К мероприятиям можно присоединиться в качестве зрителя (планируются показательные выступления профессиональных спортсменов) или участника (будут организованы состязания для взрослых и детей, марафоны и паблик-токи).

VK FEST 2024

13–14 июля

В этом году масштабный музыкальный опен-эйр VK Fest переехал из Парка Горького в «Лужники». На «Синей», «Белой» и «Фиолетовой» сценах крупнейшая в России социальная сеть вновь соберёт звёзд поп- и рэп-музыки, а также популярных блогеров. На многочисленных площадках фестиваля можно будет сфотографироваться с кумирами, получить их автограф, а также поучаствовать в спортивных состязаниях, VR-приключениях и мастер-классах.

«Гидрофлай фест»

27–28 июля

Фестиваль даёт возможность своими глазами увидеть один из самых зрелищных экстремальных видов спорта – гидрофлай. Благодаря специальному оборудованию получается буквально парить над водой, используя струю с реактивной тягой. В мероприятии примут участие профессиональные спортсмены, которые исполнят перед публикой сложные номера и акробатические этюды.

Фестиваль «Вкусы России»

июль

Этот гастрономический фестиваль поддерживает сельские территории и региональное предпринимательство, а для посетителей становится увлекательным кулинарным путешествием. По всему городу будут развёрнуты площадки с продуктами из всех уголков России. На фестивале можно будет познакомиться с гастрономическими традициями народов нашей страны и принять участие в мастер-классах по приготовлению необычных блюд.

Пикник «Афиши»

3–4 августа

В этом году Пикник «Афиши» отмечает свой 20-летний юбилей, так что фестиваль актуальной музыки и современной культуры – он вновь пройдёт в «Лужниках» – станет ещё грандиознее. Организаторы сохранили концепцию «города-в-городе» и обособленную детскую зону, а лайн-ап артистов будет включать в себя как уже полюбившихся участников опен-эйра, так и новых звёзд.

Московский полумарафон «Лужники»

18 августа

Этот старт считается вторым в России по числу участников. Маршрут длиной в 21 км проходит по живописным местам столицы – вдоль набережной Москвы-реки, так что можно не только бежать, но и любоваться видами. Ровная трасса с минимальным перепадом высоты идеально подойдёт для первого забега или тренировки перед полным марафоном.

Лига триатлона & Ironstar Москва 226

24–25 августа

Это не просто гонка, а настоящее спортивное приключение, которое позволит испытать себя на прочность и получить незабываемые эмоции. В одном месте соберутся тысячи амбициозных и заряженных энергией «железных» людей – будет шанс не только посоревноваться друг с другом (участникам предстоит преодолеть в общей сложности 226 км), но и провести время с единомышленниками.

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

30–31 августа

Одно из самых масштабных мероприятий года для любителей активного отдыха на воде. Фестиваль поделён на несколько зон, крупнейшая из которых отведена под всевозможные спортивные состязания. Есть на фестивале и зона развлечений, где гостям покажут захватывающие водные шоу. Для детей предусмотрены отдельные виды спортивного досуга.