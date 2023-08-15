На краю земли: 3 снимка с нашего фотохостинга

На нашем сайте есть фотохостинг, куда можно выкладывать сделанные вами снимки. Многие из них мы включаем в тематические подборки на сайте и в соцсетях, а некоторые публикуем и на страницах журнала Russian Traveler.
Russian Traveler 02/2023
Немецкий акцент
Павел Ившин, автор фото выше:
«С мая по октябрь на небольшом полуострове Немецкий – он расположен рядом с куда более известными и популярными полуостровами Средний и Рыбачий – работает дайв-центр. Здесь организуют погружения в Баренцево море и глубоководную рыбалку, а также прогулки на катерах с заходом в многочисленные бухты. Море тут чистейшее и бирюзовое безо всяких фильтров, и в тёплую погоду в него вполне можно окунуться».
Мыс Фиолент
Илья Иванов, автор фото:
«После долгих скитаний по крымским дорогам мы с женой наконец нашли укромное местечко вблизи мыса Фиолент, что в получасе езды от Севастополя. Решив переночевать в машине, до утра слушали, как по крыше барабанит дождь – сильнейший ливень не давал надежды даже на короткий просвет. Но внезапно тучи разошлись, и мы увидели, как мощные селевые потоки цвета шоколада вливались в «мятное» Чёрное море, которое наполнялось свежестью после непогоды».
Линии судьбы
Евгений Андросов, фотограф:
«Много лет подряд я организовывал летние туры на Камчатку, а в перерывах между ними путешествовал по полуострову. Удалось и пожить в палатке на чёрном от вулканического песка Халактырском пляже. Это позволило мне не тратить время на дорогу от Петропавловска-Камчатского, ловить лучший свет для фотографий и, в отсутствие сильного ветра, запускать квадрокоптер».
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