На краю земли: 3 снимка с нашего фотохостинга

На нашем сайте есть фотохостинг, куда можно выкладывать сделанные вами снимки. Многие из них мы включаем в тематические подборки на сайте и в соцсетях, а некоторые публикуем и на страницах журнала Russian Traveler.

Russian Traveler 02/2023 читать этот номер

1 Немецкий акцент

Павел Ившин, автор фото выше:

«С мая по октябрь на небольшом полуострове Немецкий – он расположен рядом с куда более известными и популярными полуостровами Средний и Рыбачий – работает дайв-центр. Здесь организуют погружения в Баренцево море и глубоководную рыбалку, а также прогулки на катерах с заходом в многочисленные бухты. Море тут чистейшее и бирюзовое безо всяких фильтров, и в тёплую погоду в него вполне можно окунуться».

2 Мыс Фиолент

Мыс Фиолент Фото: Илья Иванов

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Илья Иванов, автор фото:

«После долгих скитаний по крымским дорогам мы с женой наконец нашли укромное местечко вблизи мыса Фиолент, что в получасе езды от Севастополя. Решив переночевать в машине, до утра слушали, как по крыше барабанит дождь – сильнейший ливень не давал надежды даже на короткий просвет. Но внезапно тучи разошлись, и мы увидели, как мощные селевые потоки цвета шоколада вливались в «мятное» Чёрное море, которое наполнялось свежестью после непогоды».

3 Линии судьбы

Камчатка Фото: Евгений Андросов

Евгений Андросов, фотограф:

«Много лет подряд я организовывал летние туры на Камчатку, а в перерывах между ними путешествовал по полуострову. Удалось и пожить в палатке на чёрном от вулканического песка Халактырском пляже. Это позволило мне не тратить время на дорогу от Петропавловска-Камчатского, ловить лучший свет для фотографий и, в отсутствие сильного ветра, запускать квадрокоптер».