На курорте «Ярославское взморье» открылся новый отель

На курорте «Ярославское взморье» открылся новый четырехзвездочный отель «Коприно Плаза». Это стало эффективным ответом на растущий туристический спрос в регионе.

В конце октября на курорте «Ярославское Взморье» прошло открытие нового отеля – «Коприно Плаза». Среди прочих удобств для туристов он выделяется собственным пирсом для швартовки яхт: зайти в отель и попасть на ресепшн можно прямо с воды.

Отдыхающие отеля «Коприно Плаза» смогут воспользоваться всеми возможностями инфраструктуры всего курорта: это Wellness-центр с бассейном под открытым небом, банным комплексом и спортзалом, кедровая баня с большими парными и уличными чанами, детский клуб, прокат спортивного инвентаря (от велосипедов и квадроциклов до лыж, коньков и снегоходов), яхтинг, рыбалка, гольф-поле, богатая экскурсионная составляющая.

В цифрах Курорт «Ярославское взморье» занимает около 100 кв. км

13 гектаров из них – территория парк-отеля «Бухта Коприно»

Отель «Коприно Плаза» относится к категории 4 звезды

В 127 номерах гостиницы смогут разместиться до 250 человек одновременно

Ещё одна гордость курорта – заповедный лес, где сохранены редкие виды растений, настоящий природный музей под открытым небом.

«Сегодня мы открыли новый отель «Коприно Плаза», красивый, яркий. Парк-отель «Бухта Коприно» – это популярное место в Ярославской области, которым мы гордимся, куда приезжает огромное количество туристов. Тут очень красивая природа, все сделано на высочайшем уровне. Работы идут поэтапно, здесь будет открыто много и других ярких объектов. Мы будем всячески помогать и развитию этого проекта, и в целом развитию туризма в Ярославской области», – подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев, который участвовал в торжественном открытии отеля.

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Номера отеля – разного уровня комфортности (от стандарта до люкса). Стильный интерьер располагает к комфортному отдыху.

Отель «Коприно Плаза» стал одним из российских туристических объектов, который возводился с использованием программы льготного кредитования. Субсидии предоставляются в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» в целях достижения показателя и результата федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Новые возможности курорта «Ярославское взморье» не только расширят номерной фонд, но и дадут новый толчок развитию здесь СПА-услуг, детокс-программ, медицинского туризма, а серьезная конгресс-инфраструктура станет основой для развития делового туризма: различные корпоративные, деловые мероприятия будут проходить здесь еще чаще и масштабнее.

Ярославская область на сегодняшний день – один из самых популярных туристических регионов России, который входит в число лидеров по темпам роста показателей туристской отрасли. Сочетание комфортного отдыха с развитой инфраструктурой и разнообразными возможностями отдыха позволяют «Ярославскому взморью» стать отличным вариантом для путешественников, которые хотят провести несколько дней на природе или расслабиться во время полноценного отпуска.

Курорт привлекает отдыхающих из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Рыбинска и других городов страны. В прошлом году область посетило 7 млн 700 тысяч туристов, а в этом цифра может составить 10 млн человек. «Идет большая серьезная работа, чтобы Ярославская область стала туристической звездой России», — отметил Михаил Евраев.