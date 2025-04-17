На Куршской косе к началу лета откроют велодорожку

Маршрут проходит по уникальным природным местам.

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Новая велодорожка скоро откроется на Куршской косе в Калининградской области. Как отметил руководитель нацпарка Анатолий Калина, сооружение необходимых объектов подходит к концу, а через две недели займутся монтажом дорожной разметки. Благодаря этому любители велоспорта уже в первой половине лета смогут совершить путешествия по красивейшим природным уголкам региона.

Чтобы воспользоваться велодорожкой, нужно купить билет, такой же, какой приобретается всеми остальными гостями парка. С начала апреля цена входа составляет 400 рублей. Новый веломаршрут, как сообщают чиновники, «обладает высокой экологической чистотой на основной протяженности пути», что выгодно отличает его от прежних трасс, проложенных поблизости от курортных городов Зеленоградск и Пионерский.

Ранее в МОО «Экспертный совет по заповедному делу» сообщили, что строительство на Куршской косе высотной гостиницы может иметь губительные последствия для сотен тысяч перелетных птиц.