На склонах Эльбруса: как на Кавказе модернизируют легендарный курорт

Редакция Russian Traveler побывала на Эльбрусе, где обновляют одноимённый курорт с долгой историей. Узнали про новые зоны катания, канатные дороги и экотропы, развитие инфраструктуры и, конечно, новые рекорды по турпотоку.
Снежные вершины двуглавого Эльбруса считаются одним из главных символов Кавказа. Их силуэты, разделенные выразительной седловиной, видны издалека и узнаются с первого взгляда, возвышаясь над горизонтом, будто белые горбы гигантского фантастического верблюда, который прилег подремать. Впрочем, сам Эльбрус действительно дремлет: это спящий стратовулкан, окончательно погрузившийся в сон не так уж давно – всего около двух тысяч лет назад. Но в недрах Эльбруса до сих пор продолжаются геологические процессы: в частности, из-за них в окрестностях бьют источники минеральных вод.
В начале XX века карачаевский поэт Исмаил Семёнов написал стихотворение, которое считается неофициальным гимном Северного Кавказа:
Эльбрус-красавец смотрит сквозь тучи
В белой папахе в синеву.
Этой вершиной, снежной, могучей
Налюбоваться не могу.
(перевод с карачаевского)
Что об Эльбрусе должен знать каждый? Во-первых, это самая высокая гора России и Европы (5642 метра), которая входит в список семи высочайших вершин всех частей света.
Во-вторых, «Эльбрус» можно назвать первым горнолыжным курортом страны – первая канатная дорога открылась здесь в 1969 году и протянулась от от станции «Азау» (2350 метров) до станции «Кругозор» (3000 метров).
Ещё через семь лет заработала вторая очередь канатной дороги, верхняя станция которой оказалась на уровне 3500 метров, где пересекались пути лыжников и альпинистов. Точки притяжения на Эльбрусе есть и для первых, и для вторых, и даже для обычных пеших туристов. Так, восхождения на самую высокую вершину Европы продолжаются круглый год, но самый комфортный сезон – с июля по сентябрь. Горнолыжные трассы здесь широкие, красно-синие (в этом сезоне добавится больше зелёных километров для новичков), а сезон катания – самый длинный в России и заканчивается только летом, в июне или даже июле.
А ещё на Эльбрусе есть множество экотроп разной степени сложности, позволяющих надышаться горным воздухом и налюбоваться пейзажами туристам без спортивной подготовки и экипировки.
Теперь параллельно со старой маятниковой канаткой на Эльбрус ведет новая канатная дорога гондольного типа, с уютными закрытыми кабинками. Это – самая высокая канатная дорога в России (и вторая в Европе), её верхняя станция расположена на уровне 3847 метров, где почти весь год царствуют снег и лед. Именно поэтому на местных ледниках регулярно проводятся спортивные сборы!
И хотя «Эльбрус» никогда не терял своей популярности, десять лет назад с привлечением туристов было сложнее: сказывалось отсутствие единой удобной туристической инфраструктуры и навигации, у подножия вулкана громоздились стихийные рынки и другие аспекты, которые опытных путешественников не напугают, но у новичков вполне могут отбить желание возвращаться. Сейчас «Эльбрус» активно восстанавливают и развивают – вместе с местными предпринимателями этим занимается единый институт развития Северо-Кавказского федерального округа «Кавказ.РФ».
Стратегическая задача, по словам представителей компании – создать модный и крутой продукт на базе старого легендарного курорта: сохранить культурное наследие колыбели отечественного альпинизма и горнолыжного спорта, но при этом плавно менять представление туристов о Кавказе и местные стандарты сервиса.
Государство здесь работает рука об руку с предпринимателями, при этом Кавказ.РФ берет на себя в том числе самую капиталоемкую часть – строит тяжелую дорогую горнолыжную инфраструктуру, а частному бизнесу отдают самые лакомые кусочки – отели и рестораны.
Сегодня гостям курорта доступны 23 км горнолыжных трасс, 30 км экотроп (с навигацией, туалетами по пути, что немаловажно, зонами отдыха и смотровыми площадками), множество новых развлечений и экскурсий, обустроенная большая парковка. Ски-пассы – в том числе многодневные – теперь можно пополнять и продлевать онлайн, а в зоне катания работает бесплатный Wi-Fi. Разработали новый логотип и фирменный стиль курорта: в знаке, напоминающем букву Э, сочетаются узнаваемые вершины и ледоруб — атрибут любителей острых ощущений. В ледорубе зашифрована буква «Э», но его символика глубже. Такой символический ледоруб есть у каждого, кто оказывается на Эльбрусе. Это та внутренняя сила, которая помогает идти вперед, к своей вершине. К лучшей версии себя.
Также здесь создают инфраструктуру и для восходителей: например, восстанавливают легендарный «Приют 11», который сгорел в 1998-м. На высоте 3912 метров здесь построили технологичный альпгородок по итальянскому проекту – высокогорный отель LeapRus, где могут остановиться в том числе простые туристы. Стройматериалы доставляли с помощью вертолетов! В мире есть только второй подобный проект – в Гренландии.
Все эти усилия закономерно приносят свои плоды: только по сравнению с 2022 годом турпоток курорта увеличился на 27%. При этом летний сезон на Эльбрусе бьет рекорды по посещаемости уже второй год – в этот период сюда приезжает не меньше туристов, чем зимой. Например, этим летом курорт принял 266 тысяч человек, 105 тысяч из которых приехали только в августе.
Кстати, около трети от общего турпотока на Эльбрус составляют некатающиеся туристы – для них предусмотрены специальные условия посещения курорта и созданы панорамные фотозоны на каждой станции канатной дороги.
Масштабная модернизация Эльбруса и перезапуск курорта запланированы на 2027 год. К этому моменту количество канатных дорог здесь возрастёт с трёх до девяти, будет открыта новая зона катания, продолжится благоустройство и преображение Поляны Азау и набережной реки Баксан, появится современный сервисный центр, а также дополнительно отели и рестораны. Некоторые отельные комплексы будут ориентированы на спортсменов – многие готовятся в условиях гипоксии к соревнованиям.
Предполагается, что это позволит увеличить турпоток на курорт до миллиона человек, а к 2030 году – еще в полтора раза.
Чем заняться в Приэльбрусье? Чек-лист от редактора:
- добраться до самой высокой в России станции канатной дороги на высоте 3847 метров.
- пройти по живописной экотропе от поляны Азау до Поляны Нарзанов вдоль горной реки, любуясь головокружительными пейзажами;
- посетить мастер-класс по керамике в мастерской «Давай творить» в Терсколе и сделать сувенир из глины (чашку, тарелку, подставку под благовония или украшения) на память;
- заглянуть в «Парк Альпак» в Терсколе: здесь можно угостить хрустящей морковкой лам и альпак, миниатюрных оленей, козочек с длинными ушами и лохматых шотландских быков.
- увидеть, как пышная золотая осень густых лесов на склонах превращается в серебряно-снежную зиму голых скал по мере подъема в горы (для этого нужно приехать в конце сентября – начале октября);
- попробовать «чебурек» с брусникой в пирожковой на «Чегете»;
- переночевать в одном из самых высокогорных отелей России (LeapRus) на высоте 3912 км. Стоит помнить: сейчас отель уже законсервировали до весны.
- а если не хотите рисковать испытать на себе последствия горной болезни, лучше выбрать один из уютных отелей у подножия Эльбруса – например, деревянные шале в сосновом лесу «Ozon Village»;
- посетить самую высокогорную галерею в России – она расположена в городе Тырныауз на высоте около 1300 метров. Экспозиция расположена в культурном центре «Турна» и создана на базе частного собрания картин мецената и коллекционера Данияла Аслановича Хаджиева, местного жителя.