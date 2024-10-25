На склонах Эльбруса: как на Кавказе модернизируют легендарный курорт

Редакция Russian Traveler побывала на Эльбрусе, где обновляют одноимённый курорт с долгой историей. Узнали про новые зоны катания, канатные дороги и экотропы, развитие инфраструктуры и, конечно, новые рекорды по турпотоку.

Снежные вершины двуглавого Эльбруса считаются одним из главных символов Кавказа. Их силуэты, разделенные выразительной седловиной, видны издалека и узнаются с первого взгляда, возвышаясь над горизонтом, будто белые горбы гигантского фантастического верблюда, который прилег подремать. Впрочем, сам Эльбрус действительно дремлет: это спящий стратовулкан, окончательно погрузившийся в сон не так уж давно – всего около двух тысяч лет назад. Но в недрах Эльбруса до сих пор продолжаются геологические процессы: в частности, из-за них в окрестностях бьют источники минеральных вод.

В начале XX века карачаевский поэт Исмаил Семёнов написал стихотворение, которое считается неофициальным гимном Северного Кавказа: Эльбрус-красавец смотрит сквозь тучи

В белой папахе в синеву.

Этой вершиной, снежной, могучей

Налюбоваться не могу. (перевод с карачаевского)

Вид на горы из кабинки гондольной канатной дороги Фото: Антон Тайбарей

Что об Эльбрусе должен знать каждый? Во-первых, это самая высокая гора России и Европы (5642 метра), которая входит в список семи высочайших вершин всех частей света.

Во-вторых, «Эльбрус» можно назвать первым горнолыжным курортом страны – первая канатная дорога открылась здесь в 1969 году и протянулась от от станции «Азау» (2350 метров) до станции «Кругозор» (3000 метров).

Архивное фото. 1978 год, рядом со станцией «Кругозор» Фото: Rusfus55 / pastvu.com

Ещё через семь лет заработала вторая очередь канатной дороги, верхняя станция которой оказалась на уровне 3500 метров, где пересекались пути лыжников и альпинистов. Точки притяжения на Эльбрусе есть и для первых, и для вторых, и даже для обычных пеших туристов. Так, восхождения на самую высокую вершину Европы продолжаются круглый год, но самый комфортный сезон – с июля по сентябрь. Горнолыжные трассы здесь широкие, красно-синие (в этом сезоне добавится больше зелёных километров для новичков), а сезон катания – самый длинный в России и заканчивается только летом, в июне или даже июле.

А ещё на Эльбрусе есть множество экотроп разной степени сложности, позволяющих надышаться горным воздухом и налюбоваться пейзажами туристам без спортивной подготовки и экипировки.

Поход по экотропе «Азау – Чегет»

Теперь параллельно со старой маятниковой канаткой на Эльбрус ведет новая канатная дорога гондольного типа, с уютными закрытыми кабинками. Это – самая высокая канатная дорога в России (и вторая в Европе), её верхняя станция расположена на уровне 3847 метров, где почти весь год царствуют снег и лед. Именно поэтому на местных ледниках регулярно проводятся спортивные сборы!

Кабинка канатной дороги гондольного типа – самой высокой в России Фото: Антон Тайбарей

И хотя «Эльбрус» никогда не терял своей популярности, десять лет назад с привлечением туристов было сложнее: сказывалось отсутствие единой удобной туристической инфраструктуры и навигации, у подножия вулкана громоздились стихийные рынки и другие аспекты, которые опытных путешественников не напугают, но у новичков вполне могут отбить желание возвращаться. Сейчас «Эльбрус» активно восстанавливают и развивают – вместе с местными предпринимателями этим занимается единый институт развития Северо-Кавказского федерального округа «Кавказ.РФ».

Стратегическая задача, по словам представителей компании – создать модный и крутой продукт на базе старого легендарного курорта: сохранить культурное наследие колыбели отечественного альпинизма и горнолыжного спорта, но при этом плавно менять представление туристов о Кавказе и местные стандарты сервиса.

Государство здесь работает рука об руку с предпринимателями, при этом Кавказ.РФ берет на себя в том числе самую капиталоемкую часть – строит тяжелую дорогую горнолыжную инфраструктуру, а частному бизнесу отдают самые лакомые кусочки – отели и рестораны.

Обед в одном из ресторанов Приэльбрусья Фото: Антон Тайбарей

Сегодня гостям курорта доступны 23 км горнолыжных трасс, 30 км экотроп (с навигацией, туалетами по пути, что немаловажно, зонами отдыха и смотровыми площадками), множество новых развлечений и экскурсий, обустроенная большая парковка. Ски-пассы – в том числе многодневные – теперь можно пополнять и продлевать онлайн, а в зоне катания работает бесплатный Wi-Fi. Разработали новый логотип и фирменный стиль курорта: в знаке, напоминающем букву Э, сочетаются узнаваемые вершины и ледоруб — атрибут любителей острых ощущений. В ледорубе зашифрована буква «Э», но его символика глубже. Такой символический ледоруб есть у каждого, кто оказывается на Эльбрусе. Это та внутренняя сила, которая помогает идти вперед, к своей вершине. К лучшей версии себя.

Также здесь создают инфраструктуру и для восходителей: например, восстанавливают легендарный «Приют 11», который сгорел в 1998-м. На высоте 3912 метров здесь построили технологичный альпгородок по итальянскому проекту – высокогорный отель LeapRus, где могут остановиться в том числе простые туристы. Стройматериалы доставляли с помощью вертолетов! В мире есть только второй подобный проект – в Гренландии.

Высокогорный отель LeapRus Фото: Kath Zayceva / фотохостинг Russian Traveler

Все эти усилия закономерно приносят свои плоды: только по сравнению с 2022 годом турпоток курорта увеличился на 27%. При этом летний сезон на Эльбрусе бьет рекорды по посещаемости уже второй год – в этот период сюда приезжает не меньше туристов, чем зимой. Например, этим летом курорт принял 266 тысяч человек, 105 тысяч из которых приехали только в августе.

Кстати, около трети от общего турпотока на Эльбрус составляют некатающиеся туристы – для них предусмотрены специальные условия посещения курорта и созданы панорамные фотозоны на каждой станции канатной дороги.

Туристы поднимаются к отелю LeapRus на отметке 3912 метров Фото: Антон Тайбарей

Масштабная модернизация Эльбруса и перезапуск курорта запланированы на 2027 год. К этому моменту количество канатных дорог здесь возрастёт с трёх до девяти, будет открыта новая зона катания, продолжится благоустройство и преображение Поляны Азау и набережной реки Баксан, появится современный сервисный центр, а также дополнительно отели и рестораны. Некоторые отельные комплексы будут ориентированы на спортсменов – многие готовятся в условиях гипоксии к соревнованиям.

Предполагается, что это позволит увеличить турпоток на курорт до миллиона человек, а к 2030 году – еще в полтора раза.