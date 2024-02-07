На сноуборд – в первый раз: самые безопасные спуски для начинающих

7 февраля – День зимних видов спорта. И отличный повод открыть для себя горнолыжный спорт! Если вы давно засматриваетесь на сноуборд, вам повезло: в этой подборке вместе с S7 Airlines мы собрали четыре «зеленых» спуска, которые отлично подходят для начинающих и куда можно отправиться из Москвы.

Манжерок, Горно-Алтайск

Где-то в часе езды от аэропорта Горно-Алтайска у подножья горы Малая Синюха расположился комплекс «Манжерок»: здесь можно встать на сноуборд с видами на потрясающую природу Горного Алтая.

Манжерок» богат на трассы на любой вкус и уровень сложности: есть и крутые, и пологие склоны, которые вполне подойдут начинающим спортсменам. Для тех, кто только взял борд в руки, на территории комплекса работает многопрофильная горнолыжная школа QUIKSILVER: тренеры научат держать баланс и позаботятся о том, чтобы ваши первые «катки» прошли весело и безопасно. Цены на ски-пассы более чем доступные — 1100 рублей за день катания для взрослого.

Однако тем, кто устал рассекать заснеженные склоны на доске и захотел сделать перерыв, найдется, чем заняться в окрестностях. В 50 километрах от Манжерока расположено одно из самых популярных мест на Алтае — Голубые озера, также известные как Глаза Катуни. Местные жители считают их «местом силы», где можно почувствовать особую энергию и достичь гармонии. А за красивыми фото стоит отправиться в «Долину горных духов» — ущелье Че-Чкыш с водопадом, который зимой застывает в виде красивых сосулек.

Фото: Unsplash

Горнолыжный комплекс «Таёжный», Новокузнецк

Экокомплекс «Таёжный» новокузнечане называют просто «Таёжка»: в зимнее время это одно из самых популярных мест для семейного отдыха с масштабным парком, уютным отелем, рестораном и баней для настоящего релакса. Но нам интереснее три горнолыжные трассы разного уровня сложности, которые прорублены сквозь сосновый бор.

Кататься в одиночку не придется: рядом работает горнолыжная школа с опытными тренерами. А если захотите переключить свое внимание на другие активности — на территории комплекса можно покататься на коньках или тюбингах.

Стоимость ски-пасса — всего 800 рублей за полный день, а постояльцы отеля могут кататься бесплатно.

Горнолыжный комплекс «Таежный» в Новокузнецке Фото: Станислав Карнаухов / фотохостинг rtraveler.ru

Горнолыжный комплекс «Архыз», Минеральные Воды

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Северный Кавказ известен горными хребтами — неудивительно, что это одна из любимых точек сбора сноубордистов. Самый известный курорт Кавказа — это, конечно, Эльбрус, но тем, кто только-только встал на доску, больше подойдет «Архыз».

Горнолыжный сезон здесь длится с декабря по апрель включительно. Для катания доступны целых 27 км трасс всех уровней сложности. «Зеленые» спуски начинаются у подъемника «Спутник», а если вы уже более-менее умеете кататься, то вам на «Зеленую планету» — этот фуникулер доставит вас к самой длинной несложной трассе.

Не забудьте обратиться за помощью — с опытными инструкторами вы будете чувствовать себя увереннее. А когда прокачаете свои скиллы, заходите в сноупарк — здесь есть трасса с препятствиями в виде снежных фигур и арт-объектов. Комплекс предлагает широкий диапазон тарифов на ски-пассы, в среднем стоимость дневного катания составляет 2100 рублей в день.

Район поляны Таулу, Архыз Фото: Федор Лашков / фотохостинг rtraveler.ru

Не только курорт, но и Тебердинский национальный парк является сердцем туристического Архыза. Здесь, среди разнообразных ландшафтов парка расположились не только величественные горы Большого Кавказа, но и более чем 180 озер, которые придают этому месту сказочную атмосферу. Парк является особо охраняемой природной территорией в России.

Находясь в таких местах, часто задаешься вопросом: как сохранить красоту планеты? Существует много способов, но самый эффективный — начать с себя. Например, у S7 Airlines есть программа Green Steps – понятные инструкции, которые научат новым экопривычкам и расскажут, как путешествовать, не нанося вреда природе.

Большой Вудъявр, Кировск

Горнолыжный курорт Большой Вудъявр находится на горе со «скороговорочным» названием — Айкуайвенчорр. Фишка этих мест в том, что катание можно совместить с охотой за северным сиянием: сезон Авроры длится здесь до конца марта.

На курорте есть 24 трассы разной сложности, что позволяет постепенно прокачивать навыки и уверенность на склонах. Опытные инструкторы всегда готовы помочь освоиться: для этого здесь созданы все условия — например, для детей в Большом Вудъявре есть отдельный «парк», где они в безопасных условиях встают на сноуборд.

Курорт предлагает различные варианты абонементов: стоимость дневного ски-пасса составляет от 1150 руб. до 1750 руб.

А если захочется из суровой северной природы телепортироваться на время в тропики, для этого идеально подойдет оранжерея Полярно-альпийского ботанического сада-института. Здесь можно найти множество растений – от пальм и фикусов до агавы и цикасов. Всего в коллекции оранжереи сейчас более 750 образцов.

Горнолыжный курорт Большой Вудъявр в Хибинах Фото: Андрей Белавин / фотохостинг rtraveler.ru

Если вы уже решились на покорение склонов, воспользуйтесь рейсами S7 Airlines — зеленые самолеты летают во все города из этой подборки. Из Москвы в Горно-Алтайск доступны 3 рейса в неделю, а в Новокузнецк и Минеральные воды самолеты летают ежедневно. С 10 февраля авиакомпания начинает выполнять прямые регулярные рейсы из Москвы в Кировск 4 раза в неделю. Всего несколько часов — и вы уже готовитесь стать царем горы!