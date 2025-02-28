Нальчик готовится стать главным южным хабом современного искусства

В начале апреля в Нальчике стартует биеннале современного искусства. Столица Кабардино-Балкарии на полгода станет главным арт-хабом Юга России. Мероприятия продлятся до середины октября.
«Первая ласточка» биеннале полетела уже в середине феврале, на фестивале «Зимняя платформа», который с 2019 года проводится Институтом развития города Нальчик.
Основная площадка фестиваля – реконструированное и переосмысленное пространство ТЮЗа (в прошлом — Танцевальный зал) между сквером Свободы и началом пешеходной Кабардинской улицы.
«Когда-то в театре проводились танцы по четвергам для тех, кому за 30, и новогодние елки. Теперь это многофункциональный культурный центр, приспособленный для самых разных культурно-образовательных событий для детей и взрослых», – рассказывает Оксана Шухостанова, руководитель Института развития «Платформа».
В фойе для гостей фестиваля была организована зона кейтеринга от Дианы Кумыковой с ярким национальном акцентом: посетители смогли попробовать колбаски из печени (сохта), копченую говядину в сливочном соусе с пшенной пастой (лягур шипс), хычины и что-то вроде сладкого хвороста (лакумы).
На сцене ТЮЗа выступали музыкальные коллективы из Владикавказа, Ставрополя и самого Нальчика, переосмысляющие традиционную этническую музыку в современном ключе.
В холле цокольного этажа прошла выставка работ скульптора Руслана Тхазаплижева. В экспозицию вошли объекты из масштабного проекта «Дух предков», вдохновленного героями нартского эпоса.
В центре Нальчика на улице Кулиева соседствуют мастерские сразу трех Русланов: самого Тхазаплижева, живописца Цримова и автора уникальных объектов из рогоза, выполненных в технике традиционного плетения арджэн, Мазло. Все три мастерские станут точками притяжения в период проведения биеннале. В каждой из них создана особая атмосфера, пронизанная творческим духом художников.
Павильон современного искусства в Парке Столетия КБР – еще одна важная площадка предстоящей биеннале. Во время «Зимней платформы» здесь представил свои объекты и картины и научил желающих плести циновки Руслан Мазлоев. Его выставка называлась «Путь». В виду имелся не только путь художника, но и путь города к биеннале.
Художественный контекст Нальчика и стал стимулом для его трансформации в южную столицу современного искусства. Рядом с ТЮЗом находится республиканское отделение Союза художников: фестиваль как раз закончился выкладкой к нему от театра через сквер Свободы тропы из собственноручно расписанной художниками и участниками бетонной плитки. Сразу за сквером – арт-центр дизайнера и художника по костюму Мадины Саральп. Уже несколько десятилетий она успешно возрождает традиции национального костюма и ведет исследовательскую деятельность. В арт-центре есть и собственный музей, и шоу-рум нарядов.
В пяти минутах ходьбы от ТЮЗа по Кабардинской расположено арт-пространство «Периметр», где находятся не только мастерские художников, но также арт-резиденция и бутик-отель, не говоря о театральной сцене во дворе.
Рядом с Парком Столетия КБР находится зелёная зона за Дворцом творчества детей и молодежи, это еще один комплекс в стиле советского модернизма. В ближайшее время парковая территория будет реконструирована в Музей скульптуры под открытым небом. Он станет естественным продолжением Парка Столетия.
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