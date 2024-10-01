Назван самый дорогой железнодорожный круиз в России

Путешествие из Москвы в Махачкалу обойдется в 261 тысячу рублей.

Самый дорогой железнодорожный круиз по России будет стоить 261 тысячу рублей на одного человека — об этом рассказал гендиректор компании «РЖДТур» Роман Бараковский. В рамках круиза пассажирам предлагается поезд «Жемчужина Кавказа», который курсирует между Москвой и Махачкалой каждую неделю.

Стоимость билета в четырехместное купе составляет 96 тысяч рублей, место в купе класса СВ обойдется в 127 тысяч рублей, а цена люкса достигает 150 тысяч рублей. Люкс можно полностью выкупить за 261 тысячу рублей.

В поезде есть разнообразные удобства — в том числе сауна, вагон-бар, караоке и несколько ресторанов. Экскурсионная программа входит в круиз, поэтому гостиница не требуется, так как личные вещи можно оставить в вагоне во время экскурсий.

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Ранее сообщалось, что в состав обновленного туристического поезда «Жемчужина Кавказа» вошел вагон SPA с инфракрасной сауной, душевыми кабинами и зоной отдыха.