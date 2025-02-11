Рейтинг от сервисов «Работа.ру» и «СберАвто» возглавили Сочи и Москва.
Россияне в рамках исследования от сервисов «Работа.ру» и «СберАвто» рассказали о своих планах, связанных с путешествиями по стране в 2025 году. Вот как выглядит ТОП-9 самых востребованных туристических направлений (% от всех опрошенных)
- Сочи — 15%;
- Москва — 14%;
- Санкт-Петербург — 13%;
- Калининград — 7%;
- Геленджик — 6%;
- Минводы — 6%;
- Пятигорск — 6%;
- Ярославль — 5%;
- Карелия — 5%.
Ранее эксперты назвали самый дорогой город для внутренних перелетов в России.
Читайте также
Названы главные туристические направления 2025 года в России
В закрытом для туристов уральском городе ввели туристический налог
23 января в Дарвиновском музее пройдет показ документального фильма о Кавказском заповеднике
Куда россияне путешествовали на новогодних праздниках? Топ-10 городов
Чем заняться в Skypark Сочи? 10 идей для туристов