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Идеальный гид по зимнему Дубаю
Russian Traveler

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

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Названы главные туристические направления 2025 года в России

Названы главные туристические направления 2025 года в России

Рейтинг от сервисов «Работа.ру» и «СберАвто» возглавили Сочи и Москва.

Россияне в рамках исследования от сервисов «Работа.ру» и «СберАвто» рассказали о своих планах, связанных с путешествиями по стране в 2025 году. Вот как выглядит ТОП-9 самых востребованных туристических направлений (% от всех опрошенных)

  1. Сочи — 15%;
  2. Москва — 14%;
  3. Санкт-Петербург — 13%;
  4. Калининград — 7%;
  5. Геленджик — 6%;
  6. Минводы — 6%;
  7. Пятигорск — 6%;
  8. Ярославль — 5%;
  9. Карелия — 5%.

Ранее эксперты назвали самый дорогой город для внутренних перелетов в России.

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