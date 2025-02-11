Названы главные туристические направления 2025 года в России

Рейтинг от сервисов «Работа.ру» и «СберАвто» возглавили Сочи и Москва.

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Россияне в рамках исследования от сервисов «Работа.ру» и «СберАвто» рассказали о своих планах, связанных с путешествиями по стране в 2025 году. Вот как выглядит ТОП-9 самых востребованных туристических направлений (% от всех опрошенных)

Сочи — 15%; Москва — 14%; Санкт-Петербург — 13%; Калининград — 7%; Геленджик — 6%; Минводы — 6%; Пятигорск — 6%; Ярославль — 5%; Карелия — 5%.

Ранее эксперты назвали самый дорогой город для внутренних перелетов в России.