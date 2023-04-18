Необычный Санкт-Петербург: книжные, музеи и экскурсии

Снова собираетесь в Санкт-Петербург? Хотите продолжить знакомство с объектами его новой туристской географии? Рассказываем, где вас научат вязать морские узлы, в каком книжном – лучший выбор японских сказок, из каких общественных пространств открывается отличный вид на город и как попасть ночью в Петропавловскую крепость.
Russian Traveler 01/2023
Общественные пространства
- «Двор Гостинки»
В качестве общественного пространства главный из всех двориков и дворов города в историческом центре открылся в 2021 году – до этого его территория была недоступна для посещения. Сейчас здесь работают фудкорты, есть фонтаны и зона с муралами, а летом проводят концерты.
- «Брусницын»
Как и многие другие предприятия, построенная ещё до революции кожевенная фабрика Брусницыных стала модным городским пространством со всеми атрибутами: концептуальными ресторанами, арт-объектами и концертными площадками. Для полного счастья осталось подождать объединения набережной с соседним «Севкабелем».
- «Флагшток»
Огромный флаг размером 600 м² на 105-метровом флагштоке гордо реет над пляжем, концертными площадками и лежаками нового общественного пространства возле стадиона «Зенит», где летом проводят концерты и занимаются -йогой, а зимой – осваивают лёд самого большого городского катка с видом на море.
- «Третье место»
Своим необычным названием это культурное пространство обязано книге Рэя Ольденбурга. Первым местом социолог считал дом, вторым – работу, а третьим – место притяжения, способствующее творческому взаимодействию людей. Культурный центр в историческом особняке середины XIX века с лекторием и уютным двориком, где летом горят костры и стоят шезлонги, подходит для этого идеально.
- «Крыша мира»
Расположенная неподалёку от Эрмитажа арт-площадка, на которой проводятся концерты и выставки на открытом воздухе с видом на Неву, располагается на крыше старинного особняка, где когда-то жил главный конюший императорского двора Григорий Александрович Чертков.
Тематические экскурсии
- «Львы стерегут город»
Сюжет комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» основан на том, что герои пытаются отыскать девять миллиардов лир, спрятанных «подо львом» в Ленинграде. Задача экскурсантов гораздо проще: узнать историю и легенды знаменитых каменных львов города – животных, символизирующих силу, доблесть и власть.
- «Творения зодчего Росси»
Улица Зодчего Росси в Санкт-Петербурге состоит всего из пяти зданий, но с именем этого уроженца Неаполя связано гораздо больше проектов и архитектурных ансамблей, самые интересные из которых можно рассмотреть во время пешей экскурсии.
- «Осип Мандельштам в Петербурге»
Уроженец Варшавы, Мандельштам переехал в город на Неве в раннем детстве. В издаваемом в Санкт-Петербурге журнале «Аполлон» появилась его первая публикация. Экскурсия посвящена важным для поэта местам и людям, с которыми он дружил, – Анне Ахматовой, Николаю Гумилёву, Александру Блоку и другим.
- «Визит в ночную крепость»
Ночью Петропавловская крепость, пустая и безлюдная, выглядит ещё более впечатляюще и таинственно. После экскурсии к причалу крепости пристанет теплоход и вместе с гостями отправится на прогулку по Неве – мимо Зимнего дворца, Адмиралтейства, крейсера «Аврора» и Кунсткамеры.
- «Великосветский Петербург»
Комбинированная автобусная и пешая экскурсия рассказывает о городской светской жизни позапрошлого и прошлого столетий. В маршрут входят осмотр импозантных особняков и доходных домов, посещение Музея Фаберже и неторопливая прогулка по Летнему саду, а при желании закончить вечер можно в одном из театров Санкт-Петербурга, от Михайловского до Мариинского.
Книжные магазины
- «Все свободны»
«Вселенная, в которой можно пропасть на весь день» – один из самых точных отзывов посетителей об этом небольшом книжном в центре города. Магазин специализируется на академическом и популярном нон-фикшне по философии, языкознанию, истории, социологии и антропологии, но здесь также можно найти книги по психоанализу, комиксы, графические романы и художественные произведения авторов андеграунда.
- «Во весь голос»
Сюда заходят не только купить книги небольших малоизвестных издательств, но и пообщаться с продавцами на литературные темы, послушать лекции, сделать фото с огромной головой Владимира Маяковского или просто почитать в тишине на зелёном диване. Ассортимент книг в магазине – от русской и зарубежной классики до научпопа и журналов «Сеанс» и «Транслит».
- «Порядок слов»
В маленьком и, конечно же, независимом книжном ищут редкие и необычные книги – например, труды по киномастерству и философии, раритетные мемуары. Знающие туристы заглядывают сюда и за небанальными сувенирами – такими, как постельное бельё «Балабанов» с цитатами из фильмов «Брат» и «Брат-2» или дерзкий стикерпак «Симпсоны – поэты и писатели».
- «Жёлтый двор»
Книжный магазин с лекторием специализируется на литературе стран Дальнего Востока, Японии, Кореи, Китая и других. Есть как научные издания, книги и альбомы по истории и искусству, так и художественная литература – например, рассказы о лисах-оборотнях китайского новеллиста Пу Сунлина или современные японские сказки.
- «Фаренгейт 451»
В андеграундном магазине даже самые старые книги не сжигают, а бережно хранят: если повезёт, получится отыскать любимый с детства фантастический роман в «том самом» издании и другие радости букиниста, а некоторые покупатели и сами похожи на диковинных героев редких книг. По выходным в «Фаренгейте 451» проходят неформальные встречи с литераторами.
Обновлённые набережные
- Набережная Карповки
В обсуждении не так давно закончившегося благоустройства берега реки Карповки принимали участие жители ближайших районов. Набережная получилась уютной, функциональной и чрезвычайно фотогеничной: удобные спуски и качели с видом на воду, велодорожки и оригинальные арт-объекты.
- Набережные Охты и Оккервиля
Набережные этих двух рек тоже могут похвастать недавней реконструкцией, которую оценят семьи с детьми: в игровой зоне есть всевозможные полосы препятствий, а для оформления привезена галька с побережья Чёрного моря – других площадок с таким покрытием в городе пока нет.
- Пространство около Верхнего Суздальского озера
Летом Верхнее Суздальское озеро чрезвычайно популярно у петербуржцев, чему способствуют близость к метро, удобные раздевалки, навесы от солнца и волейбольные площадки, недавно появившиеся в зоне отдыха.
- Набережная Смоленки
Некоторое время назад в Василеостровском районе отремонтировали набережную Смоленки. Теперь там появились детская и спортивная площадки с тренажёрами и качелями, пешеходные дорожки, скамейки, беседки и цветники. А свернуть с неё можно на Смоленское лютеранское кладбище, одно из самых «кинематографичных»: здесь снимались сцены «Брата» и «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
- Парк 300-летия Санкт-Петербурга
Заложенный к юбилею города парк с гранитной колонной-маяком считается в нём самым молодым. Летом сюда приезжают погулять по набережной среди цветов и фонтанов, позагорать на берегу Финского залива (пляж очень широкий), покататься на скейтах, роликах и велосипедах, зимой в ход идут тюбинги и лыжи, а находящийся недалеко аквапарк «Питерлэнд» популярен в любую погоду.
Необычные музеи
- Музей-квартира Иосифа Бродского
Музей «Полторы комнаты» возник благодаря друзьям поэта – они выкупили часть коммунальной квартиры, где с 1955 по 1972 год жила семья Бродских. Позже к ней присоединилась соседняя квартира – хватило места и на экспозиционное пространство, и на мемориальную часть, и на книжный «Конец прекрасной эпохи» с баром.
- Музей живой бумаги
Живая, точнее, ожившая бумага – не что иное, как папье-маше, из которого сделаны все экспонаты этого камерного семейного музея: от огромного дракона до забавных человечков. Можно осмотреть их и послушать историю про особенности техники, а можно сделать фигурку своими руками в рамках мастер-класса или купить понравившееся произведение других мастеров.
- Музей морских узлов
На борту фрегата «Благодать», в музее, созданном энтузиастами-яхтсменами, объяснят, чем «обезьяний кулак» отличается от фламандского или воровского узла, и научат, как крепко связать между собой верёвки или спастись в экстренной ситуации, прочно обвязав себя одной рукой.
- Музей петербургского авангарда
В начале прошлого века в квартиру №12 в небольшом особняке к художнику-авангардисту Михаилу Матюшину и его жене художнице Елене Гуро захаживали Казимир Малевич и Владимир Маяковский, братья Бурлюк, Велимир Хлебников и другие знаковые личности. А сейчас – все, кто хочет узнать больше об особенностях петербургского авангардного искусства 1910–1930-х годов.
- Клуб-музей «Котельная Камчатка»
Маленькая котельная, отапливающая женское общежитие ремонтно-строительного треста Ленинграда, получила название «Камчатка» с лёгкой руки одного из кочегаров – Виктора Цоя. Он, как Александр Башлачёв и многие другие музыканты, работал там, чтобы не попасть под статью «тунеядство». В клуб-музей, где можно побывать на концерте или увидеть личные вещи знаменитых «кочегаров», подвал превратился в 2000-х, когда дом подключили к центральному отоплению.
Полина Сурнина