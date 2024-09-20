Нерпы, водоросли и фотоловушки: как Greenway Global и Russian Traveler изучали Байкал

Рассказываем, как прошла экспедиция Greenway Global и Russian Traveler на Байкал.

«Славное море – священный Байкал» — одна из главных достопримечательностей Сибири, России, да что там, всей нашей планеты. Недаром этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО даже свой праздник имеет. Его именем называли советскую газировку, российские микропроцессоры и много что ещё — неудивительно, перед нами бренд мирового уровня. Озеро считается самым глубоким (1642 метра), самым древним (25-35 млн лет) и самым большим пресноводным, тут содержится около 19% мировых запасов пресной воды.

А ещё Байкал — родной дом своего единственного млекопитающего-эндемика, нерпы.

Байкальские нерпы греются на лежбище на Байкале

Доподлинно неизвестно, как нерпа — самый маленький из тюленей — появилась на Байкале. Учёные считают, что её далекие предки пробрались сюда по системе рек Енисей-Ангара ещё в ледниковую эпоху. Невероятно, но факт — нерпы умеют приостанавливать беременность, и если нерпа-мама чувствует какую-то угрозу потомству, она может фактически «заморозить» в себе эмбрион на 2-3 месяца до появления более благоприятных условий!

На данный момент на Байкале насчитывается около 150 тысяч нерп. Несмотря на то, что на озере естественных врагов у этого пресноводного тюленя нет, её популяция находится под постоянным давлением — в том числе экологическим: продолжающееся глобальное потепление и изменения состава байкальской воды влияет на содержание в ней водорослей и зоопланктона, которыми питается рыба, служащая основой «диеты» нерпы.

В августе команда Greenway Global и Russian Traveler отправилась в экспедицию на теплоходах на архипелаг Ушканьи острова, чтобы внести свой вклад в сохранение этого уникального пресноводного тюленя. В ней приняли участие большая команда представителей компании Greenway Global, главный редактор журнала Russian Traveler Иван Васин, известный тревел-блогер и телеведущая Ирина Пудова и кандидат биологических наук, научный сотрудник Лаборатории экологии водных сообществ и инвазий Института проблем экологии и эволюции Российской Академии наук Алиса Неплюхина.

В ходе экспедиции нам удалось побывать в нескольких природоохранных зонах Байкала, относящихся как к Иркутской области, так и к Бурятии.

Команда экспедиции Greenway Global и Russian Traveler на Байкал

На Ушканьих островах, входящих в состав Забайкальского национального парка мы увидели нерп в их естественной среде обитания, взяли множество проб воды на диатомовы водоросли и зоопланктон, служащие звеньями пищевой цепочки тюленей, прослушали лекцию о нерпах от инспекторов парка и вместе с ними установили ряд фотоловушек на видовых точках для дальнейшего мониторинга их популяции на Байкале.

Байкальские нерпы на лежбище

По итогам экспедиции сотрудники Лаборатории экологии водных сообществ и инвазий проведут тщательный анализ собранных проб воды. Результаты будут опубликованы в одном из журналов Российской Академии наук и дополнят ведущуюся в национальном парке «Летопись природы».