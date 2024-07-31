Вечная классика и динамичная жизнь с новыми точками притяжения: добро пожаловать в гостеприимный Петербург

Редакция Russian Traveler поговорила с Наной Гвичия, временно исполняющей обязанности председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, о семейном туризме, самых интересных маршрутах и Северной столице как всесезонном городе для путешествий.

Эксперт: Нана Гвичия временно исполняющий обязанности председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

– Насколько в Санкт-Петербурге популярен именно семейный туризм?

– 2024 год Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил Годом семьи. Петербург всегда был городом для семейного туризма, именно поэтому в этом году мы совместно с представителями петербургской индустрии гостеприимства особенное внимание уделяем данному направлению. В частности, в текущем летнем сезоне мы планируем провести масштабный Семейный фестиваль. Отмечу, что за последние три года доля семейных путешественников в общем турпотоке выросла почти на 15% и достигла 53%.

Мы считаем, что каждая семья должна побывать в городе на Неве: и дети, и взрослые обязательно найдут себе занятие по интересам и получат незабываемые впечатления. Именно подрастающее поколение часто становится главным в выборе направления для путешествия всей семьей. Мы сами создаем и сохраняем традиции. И если привычка регулярно ездить в Северную столицу воспитывается с ранних лет, то мы уверены, что потом она становится доброй семейной традицией и передается следующему поколению.

«Газпром Арена» и Лахта Центр Фото: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро»

– Куда вы бы предложили сходить с ребенком в Санкт-Петербурге?

– Наш город, являясь мегаполисом и предлагая большое количество объектов показа и экскурсионных маршрутов, в том числе для семейной аудитории, имеет свойство при этом создавать особую кулуарную атмосферу для долгих размеренных прогулок, позволяющих в полной мере насладиться его очарованием.

И родителям, и детям будет интересно, например, рассматривать коллекции микроминиатюр, размер которых меньше миллиметра, в музее «Русский левша». Или побывать в музее-макете «Петровская Акватория». Макет, выполненный в масштабе 1:87, с исторической точностью показывает Петербург XVIII-го века.

Путешествие по истории города и Балтийского флота можно продолжить в Кронштадте, в музейно-историческом парке «Остров фортов». Там приятно провести весь день, совместив визит в уникальный Музей военно-морской славы РФ с прогулкой, играми и другими активностями на побережье Финского залива.

«Остров фортов» Фото: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро»

Музей железных дорог России славится лучшим в стране собранием железнодорожной техники: старинные паровозы и тепловозы, редкие образцы локомотивов, ретро-вагоны, военные поезда и многое другое.

Каждому будет интересно прогуляться по Русскому музею и собственными глазами увидеть полотна Айвазовского, в Эрмитаже мальчикам наверняка по вкусу придется посещение Рыцарского зала, а девочкам – Галереи костюма в реставрационно-хранительском центре.

И обязательно стоит посетить выставку-путешествие «Мой Петербург», где в каждом из двенадцати залов можно познакомиться с нашим городом, почувствовать его пульс, погладить петербургского кота, сделать памятную фотографию и обязательно запланировать следующее путешествие в город, где рождается хорошее настроение.

– В чем уникальность национального туристского маршрута «Санкт-Петербург. Новая География»?

– Маршрут, разработанный специалистами индустрии гостеприимства Северной столицы при поддержке Городского туристско-информационного бюро, является круглогодичным и принципиально отличным от традиционного формата. Ставка сделана не только на классический Петербург с его всемирно известными достопримечательностями, а на широкую географию новых районов и недавно созданных современных точек притяжения. Маршрут показывает город во всем его многообразии – современная архитектура, смотровые площадки, общественные пространства, интересные музеи, инновационные экскурсии с применением VR-технологий, нестандартный подход к их проведению и необычная гастрономическая составляющая.

Нацмаршрут включает посещение общественного пространства Севкабель Порт, реставрационно-хранительского центра «Старая деревня», музейно-исторического парка «Остров фортов», Музея военно-морской славы, Елагиноостровского дворцово-паркового ансамбля и других объектов.

В программе есть и одна из главных жемчужин классического Петербурга – Эрмитаж, но поданный с необычной стороны. Гости смотрят VR-фильма «Эрмитаж. Погружение в историю» и участвуют в арт-медиациях в Главном штабе.

Елагин остров Фото: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро»

– У города есть еще один туристский маршрут, получивший статус национального: «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба». В чем его эксклюзивность?

– Национальный туристский маршрут «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба» стал первым национальным маршрутом в нашем городе. Он посвящен 350-летию со дня рождения Петра I, включает основные объекты, связанные с жизнью, деятельностью и помыслами российского императора, и пронизан историей города. Программа, рассчитанная и на детей, и на взрослых, создана с учетом культурно-исторического контекста и использует передовые технологии. Например, с помощью VR-очков гости могут увидеть, какими были приневские земли до появления города, как возводилась новая столица Российской империи. Этот маршрут тоже универсальный и всесезонный, он прекрасно подходит для знакомства с городом в рамках первого посещения Северной столицы, и будет интересен гостям при повторных визитах.

Отмечу, что оба национальных маршрута на федеральном уровне признаны эталонными и стали примером для формирования другими регионами туристских маршрутов.

В этом году на Петроградской стороне Петербурга появился новый пешеходный маршрут «Путь Петра» по местам, где зарождалась столица России. Он посвящён личности царя-реформатора и истории нашего любимого города. Маршрут начинается у Нахимовского военно-морского училища, проходит через Петровскую набережную, Домик Петра, Троицкую площадь и доходит до архитектурного ансамбля «Мини-город» в Александровском парке.

В рамках проекта, инициатором которого выступило ПАО «Газпром», проведены масштабные работы по благоустройству и наружному освещению, установлены скульптурные и художественные объекты, а также информационные стенды с QR-кодами на аудио-гид для индивидуальных туристов и жителей города. И мы считаем, что «Путь Петра» необходимо также включать в действующие тематические маршруты. Мы прорабатываем с петербургскими туроператорами включение данного маршрута в действующий национальный маршрут «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба», так как он идеально вписывается в тематику данного маршрута и позволит дополнить впечатления туристов и гостей города о личности Петра и городской инфраструктуре. Ведь маршрут «Путь Петра» также адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья (безбарьерная среда, установленные информационные таблички со шрифтом Брайля).

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Новая Голландия Фото: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро»

– Какие еще направления пользуются популярностью у туристов?

– Ведущие направления туризма в Петербурге — культурно-познавательный, событийный и деловой. При этом мы активно развиваем религиозный, патриотический, промышленный, медицинский и оздоровительный, образовательный, научно-просветительский, экологический и другие. Отмечу, что гастрономический и свадебный виды туризма уже приобрели особую популярность в Петербурге.

Сейчас пользуются популярностью комбинированные программы, которые включают элементы разных видов туризма. Пример тому — Петербургский международный экономический форум, когда гости в ходе делового визита посещают и наши знаменитые музеи и театры, культурные, событийные и гастрономические мероприятия.

Фестиваль ледоколов Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

— Гости города довольны путешествиями в Санкт-Петербург?

– 90% туристов оценивают уровень петербургского гостеприимства как «высокий» и «очень высокий», и это лучший показатель в стране. В 2023 году к нам вернулся и планирует приехать вновь почти каждый второй гость. Примечательно, что показатель возвратного туризма в городе на Неве возрос за последние три года практически вдвое и по итогам 2023 года составил 48%. Это основа стабильного развития турпотока на будущее. Мы видим высокий интерес гостей из регионов к путешествиям в Северную столицу, поэтому делаем межрегиональные программы.

Например, проект «Серебряное ожерелье России», в рамках которого Санкт-Петербург выступает основным туристским хабом и точкой старта для многих экскурсионных маршрутов по стране. Или совместная программа Москвы и Петербурга «Два города – миллион впечатлений». Она была запущена летом 2021 года с целью объединить современный туристский потенциал двух мегаполисов.

С 2022 года реализуется проект крупнейших туристских центров страны «От рассвета до заката», позволяющий встретить рассвет в Москве, проводить закат в Нижнем Новгороде и увидеть белые ночи в Петербурге. Отмечу, что и Петербург, и Москва, и Нижегородская область обладают развитой туристской инфраструктурой и хорошим транспортным сообщением.

Путешествие в Петербург и Казань знакомит туристов со всемирно известными достопримечательностями и объектами мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Блистательные дворцы и величественная архитектура в Петербурге, древнейшие храмы и красивейшие мечети в Казани.

Наша страна входит в список самых желанных туристских направлений мира Россия (по данным опроса, проведенного популярным международным интернет-форумом) –путешественники со всего мира говорят о том, что им хочется увидеть Санкт‑Петербург.

Важно, что в нашем городе зарубежный турпоток восстанавливается быстрее, чем во многих других регионах страны – с 2021 года он увеличился вдвое и достиг 600 тысяч человек. Этому способствует масштабная информационная кампания «Добро пожаловать в Санкт‑Петербург!», которую проводят Комитет по развитию туризма, Городское туристско-информационное бюро и Конгрессно-выставочное бюро совместно с представителями индустрии гостеприимства Северной столицы в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России. В том числе мы уделяем большое внимание информированию потенциальных гостей о механизме электронной визы.

— Петербург у многих ассоциируется в первую очередь с музеями. Предлагают ли музеи что-то новое сегодня?

— Наш город по-прежнему привлекает своей классической составляющей. Сейчас Эрмитаж и Русский музей предлагают нестандартные экскурсии, постоянно обновляют экспозиции, расширяют залы и открывают новые пространства, проводят временные выставки и событийные мероприятия.

Так, в Эрмитаже можно совместить экскурс в историю музея с приключением в формате виртуальной реальности. Посетителям выдают VR-очки, и виртуальный «экскурсовод-мистик» открывает привычные интерьеры дворца в совершенно ином свете.

Русский музей организует виртуальные выставки к знаменательным датам. Из последних примеров — проект: «Пушкин. Его время и герои», подготовленный к 225-летию поэта. В Музее Фаберже проходят экскурсии с мастер-классами, где гости создают собственный шедевр по мотивам произведений Карла Фаберже. Активно создаются музеи при заводах и промышленных предприятиях – Императорском фарфоровом заводе, Петродворцовом часовом заводе «Ракета», Императорском ювелирном доме «Русские Самоцветы» и других.

Музей Фаберже Фото: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро»

При этом Санкт-Петербург можно назвать и столицей малых музеев. Они все чаще привлекают не только российских, но и зарубежных туристов. Этот сегмент развивается и становится не менее популярным, чем классические объекты. Сильная сторона наших малых музеев — разнообразие и разноплановость: интерактивный музей-театр «Сказкин Дом», интерактивный музей «В Тишине», пространство «Мир на ощупь», Музей специй, музей-квартира М. М. Зощенко, музей «Арт и факты» и многие другие. В каждом из них интересно, увлекательно и порой очень необычно.

Для того, чтобы туроператоры включали в свои предложения эти новые объекты с целью их популяризации не только среди индивидуальных туристов, но и туристических групп, в 2016 году Городским туристско-информационным бюро Санкт-Петербурга была запущена программа «Музейные вечера». Проект позволяет туроператорам знакомиться с новыми для них объектами города, а музеям — привлекать дополнительный турпоток. В этом году прошло уже двенадцать «музейных вечеров».

– Какие события Санкт-Петербурга вы могли бы рекомендовать к посещению в первую очередь?

– В прошлом году Северная столица возглавила рейтинг креативных туристских городов России. Событийный туризм — один из основных генераторов турпотока, он входит в список главных причин для посещения Санкт-Петербурга.

На официальном городском туристском портале Visit-Petersburg.ru в разделе «События» представлен цифровой формат Единого календаря событий. Он состоит из семи разделов: городская жизнь, деловой, культурный, спортивный, детский Петербург, фестивали и праздники, Топ-25 событий. Последний раздел включает такие масштабные городские мероприятия, как Фестиваль ледоколов, Фестиваль цветов, звуковое шоу «Поющие мосты», Книжный салон и Книжные аллеи, День города, фестиваль «Опера – всем», международный карнавал-фестиваль сапсерфинга, фестиваль «Классика на Дворцовой», День ВМФ, фестиваль света «Чудо света» и другие. Каждое событие неизменно вызывает большой интерес туристов и горожан и стимулирует гостей к повторным визитам в наш город.

Фестиваль света «Чудо света» Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

— Летом фонтаны и парки, а чем заняться туристам вне туристического сезона?

— Санкт-Петербург — всесезонное направление, и событиями и туристскими предложениями здесь богато не только лето. Например, уже упомянутый фестиваль «Чудо света» мы проводим в ноябре, и загрузка городских гостиниц в этот период достигает уровня, сравнимого с летним.

В зимнее время в городе проводится большое количество рождественских ярмарок, популярные летом городские пространства Никольские ряды и Новая Голландия меняют формат и запускают современные, комфортные и создающие ощущение праздника ледовые катки. Все это вкупе с магическим новогодним убранством и праздничной иллюминацией придает городу особенный шарм.

Санкт-Петербург — это город, где рождается хорошее настроение в любом сезоне.