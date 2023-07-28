Ночь в музее: гостиница на борту научно-исследовательского судна «Витязь»

Именно с научно-исследовательского судна «Витязь», с борта которого была измерена глубина Марианской впадины, началась история федерального Музея Мирового океана. Сегодня оно по-прежнему – его главный экспонат и центральный объект набережной Исторического Флота. Но мало кто знает, что на совершившем 65 экспедиционных рейсов под флагом Академии наук и прошедшем около 800 000 морских миль легендарном корабле можно остановиться на ночь.

Фото: Архив Музея Мирового океана

Всего здесь 7 одно- и двухместных тематических кают на 13 человек, посвящённых великим писателям – Жюлю Верну, Даниелю Дефо, Эрнесту Хемингуэю, Герману Мелвиллу. «Пассажиры» могут бесплатно осмотреть экспозицию «Витязя» и посетить судовую библиотеку с уникальной коллекцией книг.

Фото: Архив Музея Мирового океана

Кухня и санитарный узел тут общие, как и полагалось на экспедиционном судне, функционирует тренажёрный зал, а в каютах, в придачу к ретроантуражу 1970-х, есть телевизоры и вай-фай. Забронировать проживание можно на сайте музея.

Набережная Музея мирового океана Фото: Архив Музея Мирового океана