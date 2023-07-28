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Ночь в музее: гостиница на борту научно-исследовательского судна «Витязь»

Фото: Архив Музея Мирового океана

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Именно с научно-исследовательского судна «Витязь», с борта которого была измерена глубина Марианской впадины, началась история федерального Музея Мирового океана. Сегодня оно по-прежнему – его главный экспонат и центральный объект набережной Исторического Флота. Но мало кто знает, что на совершившем 65 экспедиционных рейсов под флагом Академии наук и прошедшем около 800 000 морских миль легендарном корабле можно остановиться на ночь.

Фото: Архив Музея Мирового океана

Всего здесь 7 одно- и двухместных тематических кают на 13 человек, посвящённых великим писателям – Жюлю Верну, Даниелю Дефо, Эрнесту Хемингуэю, Герману Мелвиллу. «Пассажиры» могут бесплатно осмотреть экспозицию «Витязя» и посетить судовую библиотеку с уникальной коллекцией книг.

Фото: Архив Музея Мирового океана

Кухня и санитарный узел тут общие, как и полагалось на экспедиционном судне, функционирует тренажёрный зал, а в каютах, в придачу к ретроантуражу 1970-х, есть телевизоры и вай-фай. Забронировать проживание можно на сайте музея.

Фото: Архив Музея Мирового океана
Набережная Музея мирового океана

Музей Мирового океана

По своим масштабам и богатейшим коллекциям Музей Мирового океана уникален как в России, так и во всём мире. Его филиалы находятся не только в разных точках Калининграда и области, но даже в Санкт-Петербурге – это легендарный ледокол «Красин». Вдобавок музей мирового океана предлагает все возможности для познавательного отдыха: интерактивные проекты, морские фестивали и туристические маршруты. Время дружить с океаном!

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