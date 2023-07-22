Объявлены обладатели премии «Маршрут построен» в этом году

Победителей выбрали в 11 номинациях.

Подведены итоги национальной туристической премии «Маршрут построен». В 2023 году награды конкурса, который медиагруппа «Комсомольская правда» проводит в области развития внутреннего туризма, вручили во второй раз.

В Москве на торжественной церемонии собрались лучшие авторы туров, создатели необычных музеев, развлекательных пространств, организаторы экскурсий, фестивалей и всевозможных видов отдыха.

Автомобильный, событийный, гастрономический, оздоровительный, экологический, пешеходный — разновидностей туризма в России множество. При этом у каждого участника особое видение того, как сделать свою идею наиболее привлекательной.

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Итоги подводили совместно — эксперты и туристы. Свой выбор в рамках народного голосования на сайте премии сначала сделали пользователи сайта kp.ru, которые уже оценили данные маршруты или только планируют отправиться в путешествие по ним. Затем лучших из лучших определяло специальное жюри премии. Выбор был непростым: на конкурс поступило более 460 заявок. На звание лучших в 11 номинациях претендовали представители 63 регионов страны — Поволжье, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.

Так, в номинации «Главный маршрут» победили маршруты «Кавказ на Максимум: от Адыгеи до Дагестана», «Жигулевская кругосветка. 300 километров удовольствия» и «Ретропоезд в Таганрог». А в номинации «Идея года» лучшим был туристический автобус-трансформер «Синий автобус». В номинации «Национальное наследие» признание получили этнопарк Дружбы народов, музей «Усадьба средневекового рушанина» и старинное мордовское село Даньшино.

Список всех победителей премии смотрите здесь.

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Комсомольская Правда