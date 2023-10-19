Чёрное море на Белое: узнали, как меняются предпочтения российских туристов, в интервью с руководителем сервиса путешествий

Мы поговорили о внутреннем туризме, трендах и направлениях для самостоятельных путешествий по России с членом совета директоров сервиса путешествий tutu Игорем Сивцом.

Эксперт

Игорь Сивец Член совета директоров сервиса путешествий tutu

Когда тренды на внутренний и самостоятельный туризм получили второе дыхание?

Спрос на путешествия по России начал расти во время пандемии. Места, куда туристы традиционно ездили на отдых — тот же Краснодарский край, Ленинградская область или курорты Минеральных Вод, — оказались перегружены. Кроме того, поездки за границу стали менее доступны в силу финансовых или визовых причин, и, как следствие, появился запрос на альтернативные места отдыха внутри страны. Выросла популярность Алтая, Дагестана, регионов Дальнего Востока и Арктики.

В прошлом году только Дальний Восток и Арктику, а это 18 регионов, посетили около 8,8 миллионов туристов. Больше всего за год вырос интерес к Камчатке (+26%), Красноярскому краю (+20%) и Бурятии (+19%). Только в Приморье за год приезжает больше миллиона туристов. Хорошо растёт Чукотка, но пока там очень дорого, цена сопоставима с отдыхом на Мальдивах. Тем не менее из-за экзотической природы и уникального опыта, который сложно получить где-то ещё, спрос всё равно есть — слоты заняты на год вперед.



Ямало-Ненецкий автономный округ Фото: Андрей Белавин

Почему растёт популярность именно самостоятельных путешествий по России?

Внутри своей страны путешествовать самостоятельно гораздо проще, чем за границей: здесь помогает и язык, и знакомая культура, нет преград, чтобы что-то спросить, или найти, где сесть на автобус или электричку. Готовые туры — это удобно, и у них есть своя аудитория, но многие путешественники выбирают формат самостоятельных поездок, чтобы настроить все элементы отдыха под себя и иметь возможность вносить изменения в свои планы в любой момент.

Какие ещё тренды в поведении туристов вы заметили? Может быть, меняются форматы отдыха?



Растёт популярность активного туризма, когда можно не просто отдохнуть, а получить какой-то новый опыт, пожить в другой культурной среде. Вырос интерес к этнографии в регионах, интерактивным экскурсиям и музеям под открытым небом. Опыт Коломны, где появились иммерсивные экскурсии-спектакли, отправляющие туристов в другую эпоху, распространился по всей России: сейчас уже сложно найти регион, где не было бы подобных программ. Например, можно отметить программы «Голос внутри» в Москве, Владивостоке, Хабаровске, Тюменской области или радиоспектакль «Радиофабрика» на фабрике «Красный Перекоп» в Ярославле.

Коломна Фото: Мария Тергоева

Вы упомянули рост популярности некоторых регионов, которые прежде считались нетуристическими. Чем это объясняется, кроме попыток путешественников найти что-то новое? Все-таки не все регионы одинаково популярны.

Один из ярких примеров трансформации региона из нетуристического в туристический — Тюменская область. Тобольск, Распутин, термальные источники, музей семьи Николая II стали визитными карточками региона. Этому способствовал и эффективный региональный брендинг: слоганы «Холодные снаружи — горячие внутри» и «В Сибирь по собственной воле» вызывают улыбку и интерес к региону. То есть проведена хорошая работа с брендом региона.

Тобольск Фото: Андрей Белавин

Если говорить о регионах, где развит активный туризм, то стоит отметить, например, Мурманскую область. В прошлом году регион посетили более полумиллиона туристов, причем в расчет брали только тех, кто останавливался более чем на три ночи. В этом году в регионе ожидают рост турпотока на 11%.

Здесь есть много вариантов активного отдыха, можно посмотреть на китов, покататься на снегоходах, съездить в хаски-парк. Кроме того, появляются новые качественные отели и глэмпинги. Больше всего туристов в Мурманской области привлекают живописная природа, уникальные достопримечательности и хорошая экология.

Мурманская область, в хаски-парке «Ловозеро» Фото: Андрей Белавин

Базовые запросы самостоятельного путешественника — как добраться и где остановиться, причем с уходом «Букинга» второй пункт вызывает сложности. С какими рисками можно столкнуться при бронировании отеля?

Серьёзный риск при бронировании гостиницы — отказ в заселении. Такое бывает, например, в случае овербукинга, когда отель случайно продал номеров больше, чем осталось свободных мест, или в отеле потеряли бронь клиента из-за технического сбоя системы. Это случается очень редко, но может испортить отдых, если произойдёт именно с вами. Большие отели обычно быстро решают такие вопросы, потому что дорожат своей репутацией.

Сложнее с теми, кого не заботят плохие отзывы. Поэтому tutu предлагает своим пользователям помощь в решении таких ситуаций. У нас есть бесплатная программа гарантии заселения: в случае, если что-то пойдёт не так и отель не сможет вас принять, мы поможем оперативно решить вопрос с заселением. Гарантия уже действует на 9,8 тысяч отелей, и их становится всё больше. В нашем телеграм-канале мы регулярно рассказываем на реальных примерах, как это работает.



За 20 лет tutu прошёл путь от сайта с расписанием московских электричек до сервиса по организации путешествий. Как вы считаете, какой вклад в развитие самостоятельного и внутреннего туризма сделал tutu?



Мы сделали простой и удобный сервис, который помогает организовать всю поездку в одном месте: сравнить билеты на разные виды транспорта и купить подходящий, забронировать жильё или заказать готовый или авторский тур. К тому же у нас самая большая маршрутная сеть автобусов по России, а на автобусе часто можно доехать туда, куда не добраться на самолёте или поезде.

Большое внимание мы уделяем отзывам и рейтингам. Следим за тем, чтобы люди делились только реальными отзывами, и ни один отельер или перевозчик ни за какие деньги не сможет добиться, чтобы мы скорректировали оценку или отзыв на своей стороне.

Tutu — сервис путешествий номер один в России (по данным Similar Web за апрель 2023 года), мы помогаем развиваться внутреннему туризму уже на уровне миссии. У нас есть ряд проектов с Минвостокразвития и Минэкономразвития, которые мы делаем за свой счёт, чтобы открывать людям новые места и увеличивать туристический поток у нас в стране.

Хакасия Фото: Андрей Белавин

Но главное, мы показываем людям, какие есть варианты — куда можно поехать, что интересного увидеть, чем заняться. Мы не только продаём билеты, отели и туры, но и вдохновляем людей на поездки. Обычно на этапе планирования путешествия первой возникает идея поездки: образ, стремление, мотив. Вы вряд ли выберете направление только из-за хорошего отеля, если это не отель-достопримечательность со стеклянным полом над обрывом или замок с оленями.

Поэтому, в первую очередь, мы помогаем людям найти информацию, вдохновиться на поездку, обрести свой мотив для путешествия. А потом без проблем купить билеты и выбрать подходящий вариант жилья.

Лёд Байкала, Бурятия Фото: Андрей Белавин

Какая информация необходима самостоятельным путешественникам и где её искать?



Во время обсуждения на ВЭФ почти все сошлись во мнении, что один из главных барьеров для дальнейшего роста путешествий по России — недостаток информации. Обычно говорят, что не хватает сервиса и инфраструктуры, и действительно, такая проблема пока есть, но большинство людей отмечают, что они не знают, куда ехать и что смотреть.

Мы в наших проектах Медиаразведка и Traveldata как раз помогаем самостоятельным путешественникам найти много вдохновляющей и полезной информации о регионах, наметить маршрут, посмотреть календарь событий и даже динамику цен на билеты. Кроме того, можно почитать подробные гиды по городам в Путеводителе на сайте, а все важные новости туризма и путешествий мы рассказываем в нашем телеграм-канале.

Ямало-Ненецкий автономный округ Фото: Андрей Белавин

Наши редакторы и журналисты не раз отправлялись с вами в «Медиаразведки». Когда и для чего был создан этот проект?



Первый пресс-тур Медиаразведки мы провели в мае 2021 года, а недавно вернулись уже из 60-й поездки. За 2,5 года мы побывали в 30 регионах, статьи и посты по итогам туров увидели уже около 150 миллионов человек. В середине сентября я выступал во Владивостоке на ВЭФ и заодно воспользовался случаем покататься по морю, понырять. И я в восторге от того, насколько это живое интересное море, насколько там вкусно готовят морепродукты, но я могу рассказать об этом нескольким друзьям и коллегам, а Медиаразведка рассказывает о том же Владивостоке миллионам людей.

Владивосток Фото: Сергей Шандин

Главная цель Медиаразведки tutu — показать людям красоту регионов и найти такие места, где им захочется побывать. Блогеры и журналисты не получают от нас денег, они ездят туда, куда им интересно, а мы получаем живой классный контент. И оказалось, что именно это нужно людям: не проплаченная реклама, а эмоциональный рассказ о месте, которое действительно понравилось. Или не понравилось.

Благодаря Медиаразведке люди узнают правдивую информацию о регионах и могут выбрать направление для своих путешествий. А регион получает от команды tutu и участников тура честную обратную связь и рекомендации, как можно улучшить работу туристических объектов и продвинуть регион.