От коней до викингов: 9 ярких фестивалей этого лета в России

Собрали классные фестивали на вкус и цвет в разных уголках России для тех, кто хочет совместить путешествие по стране с яркими впечатлениями. Познакомить детей с искусством, отведать финно-угорскую кухню, полюбоваться конными шоу или почувствовать себя викингом – и многое другое.

Архстояние Детское: С Днем рождения! (Калужская область, 28-30 июня)

Архстояние Детское Фото: Архивное фото

«Архстояние Детское» – главный семейный фестиваль, который помогает детям узнать и полюбить современное искусство, проходит в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области. Тема события в этом году — «С Днем рождения!» — фестиваль отмечает 10-летие. Никола-Ленивец зовет всех отметить этот праздник вместе: посидеть за праздничным столом, разбить пиньяту, загадать желание, завести новых друзей и танцевать до упаду.

Хедлайнером арт-программы станет художник Ростан Тавасиев. Он создаст арт-объект «Радость» — большую коробку, заполненную игрушками. Их так много, что они рассыпятся и вокруг — с каждой можно будет поиграть. Также откроется «Гербариум» — дом цветов, трав и деревьев, растущих в Никола-Ленивце. Работа придумана 3-летней Ниной Королевой, которая победила в опен-колле.

Помимо этого, в программе «Архстояния Детского» 2024 — приключения для участников всех возрастов: арт-объекты, тотальная мастерская от главных музеев и культурных институций Москвы, театральные постановки и перформансы, концерты, карнавал у «Ротонды» и традиционное яркое шествие, а также мультики под открытым небом и посиделки у костра.

Быг-быг, 28 июня (Удмуртская Республика)

Международный фестиваль национальной кухни «Быг-быг»

Х Международный фестиваль национальной кухни «Быг-быг» – это, пожалуй, единственный гастрофестиваль в мире, где можно отведать сотню блюд финно-угорской кухни. Он проходит в деревне Старые Быги (Удмуртская Республика, Шарканский район).

За два дня почти восемь тысяч гостей фестиваля успевают попробовать множество угощений, которые здесь готовят в 20 уличных дровяных печах, в котлах и на вертелах над кострами. Одних только перепечей и табаней (традиционная удмуртская выпечка) здесь съедают более 10 000!

На фестивале готовят и по старинным рецептам «как у бабушки», и экспериментируют со старинными блюдами, превращая их в шедевры высокой ресторанной кухни. Между застольями гости могут прогуляться по удмуртским местам силы, потанцевать на концерте, сыграть в различные игры, присмотреть сувенир на ярмарке мастеров.

АРТ ВОЛКИ, 29 июня (Тамбов)

АРТ ВОЛКИ

Тамбовские волки из героев расхожего фразеологизма стали неотъемлемым атрибутом тамбовского шарма и локальным брендом города. Неудивительно, что первый и единственный фестиваль креативных индустрий в Тамбове тоже назвали в их честь. АРТ ВОЛКИ – это объединение целого ряда современных искусств в одном месте: туризм, индустрия развлечений, современные технологии, образование, мода, дизайн, архитектура и многое другое.

На фестивале можно будет научиться сервировать обеденный стол, расписывать ткани, узнать о тонкостях ландшафтного дизайна и дизайна интерьеров. Гости фестиваля увидят работы лучших творческих коллективов города, а на площадке «Хэндмэйд» смогут приобрести уникальные изделия тамбовских мастеров: иконопись, керамика, бижутерия, сувениры, гастрономия и многое другое.

Иваново Поле, 19-21 июля (Подмосковье)

Иваново Поле

Крупнейший конный фестиваль «Иваново поле» в шестой раз пройдет в Подмосковье с 19 по 21 июля. Это ключевое событие в мире конной культуры и спорта, а заодно – отличный вариант провести выходные на свежем воздухе со всей семьей (питомцев тоже можно захватить, площадка пет-френдли). Масштабный семейный фестиваль на три дня погрузит гостей в мир профессионального конного спорта, традиций разных народов и ремесел, а главное – здесь можно будет посмотреть на статных лошадей разных пород, выступающих под седлом талантливых наездников.

Здесь пройдут состязания по основным видам конного спорта – конкур, выездки, конное поло, драйвинг и другие. В этом году на территории фестиваля впервые откроется зона спортивных развлечений и этнопарк славянских ремёсел. Кульминацией станет грандиозное конное гала-шоу, в котором примет участие более 500 лошадей под управлением артистов из конных театров со всей России. Среди участников – театр Ларисы Луста, Hidalgo show team, Fairytale Horse, Кремлевская школа верховой езды и новые коллективы-звезды фестиваля.

Ежегодно «Иваново Поле» привлекает около 25 000 гостей. Организаторами выступает Конноспортивный клуб Horseka Sport (КСК «Ивановское») при поддержке Федерации конного спорта России, Министерства спорта и туризма и правительства МО.

Архстояние: Мы, 26-28 июля (Калужская область)

Архстояние / Архивное фото Фото: Александра Гадеева

Международный фестиваль ландшафтных объектов традиционно пройдет в Никола-Ленивце (Калужская область) и в этом году обратится к коллективному «мы». Сообщества, сформировавшиеся вокруг арт-деревни, и взаимодействия между ними станут основной зоной исследования «Архстояния»-2024. Пространство фестиваля будет устроено как приключенческий квест, где каждая группа, несущая особую культуру, найдет свое место и сможет коммуницировать через искусство, архитектуру, музыку и театр.

Хедлайнером станет легендарный Николай Полисский — художник и основатель парка Никола-Ленивец. Он представит арт-объект «Баня-форум» — собранный из орешника павильон, похожий на античные руины, где разместится одновременно фестивальный лекторий и действующая баня. Во время лекций благодаря печам внутри будут поддерживать разную температуру — от слегка теплой до банной.

Также в программе — проекты, созданные в рамках резиденций самыми заметными арт-институциями из Москвы, Самары, Норильска, Тюмени, Магнитогорска, Новосибирска, Твери и других городов. Впервые на «Архстоянии» будут работать кэмпы — места встреч для сообществ, объединенных одним делом, от архитектуры и музыки до саморазвития и любви к природе.

Музыкальная программа, как и прежде, развернется в самых необычных локациях (в чистом поле, березовой роще или лесной чаще), а артисты предстанут в нетипичном для себя амплуа. Также все три дня будут идти большая театральная и образовательная программы.

ВОТЭТНО! 2-4 августа (Шерегеш, Кузбасс)

ВОТЭТНО!

Международный экокультурный фестиваль «ВОТЭТНО!» пройдет в Шерегеше в начале августа. Основой фестиваля организаторы называют экологию как гармонию человека с самим собой и с тем, что его окружает. И давайте признаем: в окружении гор и лесов гармонию с собой найти легче, чем в шумном мегаполисе.

Одна из главных составляющих фестиваля – насыщенная и захватывающая этно-музыкальная программа, которая перенесет гостей в удивительные и сказочные миры предков. Также в программе: кинофестиваль с погружением в самобытное региональное кино, спектакль-показ «Этнический костюм на языке современной моды» – грандиозное модное шоу с традиционным народным колоритом, творческие мастерские для всей семьи,

А в ремесленных рядах можно будет купить сувенир на память о ВОТЭТНО!: ароматические масла, изысканно-расписанные вручную шёлковые платки, мёд, только что собранный с местной пасеки и многое другое.

Ладейное поле, 17 августа (Липецкая область)

Ладейное поле

Хотите примерить образ грозного богатыря, меткого лучника, рулевого или лодочника, ненадолго забыв о скучной реальности? Тогда вам на тематический фестиваль «Ладейное поле», который традиционно проводится в Елецком районе Липецкой области в августе. Его главное событие – зрелищная регата. К берегу спешно приближаются ладьи русов, воины отчаянно налегают на весла и готовы вступить в бой с противником... События, разворачивающиеся на берегу реки Быстрая Сосна, вновь переносят гостей в IX-XI века – эпоху раннего средневековья, время храбрых мореходов-завоевателей.

Гостей ждут мужественные гребцы и копии средневековых судов, воссозданные в мельчайших деталях, от которых невозможно отвести глаз! А также командные сражения, заезды лодочной регаты, конкурсы костюма и доспеха, выступления музыкантов, ярмарка и мастер классы. Можно будет попробовать средневековую пищу, примерите доспехи и проверите себя на меткость в стрельбе из лука и арбалета. Фестиваль проводится на площадке историко-культурного центра «Русборг».

Имандра Викинг Фест, 17-18 августа (Мончегорск, Мурманская область)

Имандра Викинг Фест Фото: АНО «Агентство развития Мончегорска»

Что викинги делают летом? Едут на фестиваль северной культуры «Имандра Викинг Фест» в Мончегорске – для этого здесь даже строят целое поселение викингов, где каждый, душой прикипевший к дикому и свободному Северу, будет чувствовать себя как дома.

В этом году фестиваль будет проводиться в шестой раз. За пять лет он вырос в одно из крупнейших событий арктического региона, а количество посетителей в прошлом году превысило 15 000 человек за два дня. Участвуют все – профессиональные реконструкторы, театрализованные группы, музыканты, жители и гости региона.

Посетители фестиваля попадут в красочную реконструкцию средневекового поселения викингов, смогут совершить плавание на настоящем драккаре (для этого рядом с центральной набережной начнет работу средневековый порт с двумя древними судами) и присоединиться к масштабному костюмированному шествию средневековых воинов, символизирующему возвращение домой после похода.

В этом году в рамках фестиваля будут проводится состязания как для профессиональных спортсменов, так и любителей: гостей ждут спортивные турниры и средневековые эстафеты, мечи и стрелы, щиты и кольчуги! Также в программе – настоящий шаман и гадание по рунам, животные и птицы из средневековых саг и мифов, конкурс костюмов и дефиле. А на центральной площади поселения откроет свои двери Дом Ярла, короля викингов!

ПАРИ ФЕСТ, 24 августа (Нижний Новгород)

Стрелка – одна из площадок ПАРИ ФЕСТА в Нижнем Новгороде

Впервые в Нижнем Новгороде состоится фестиваль ПАРИ ФЕСТ. 24 августа он объединит две локации: мыс «Стрелка» и территорию стадиона «Нижний Новгород». В рамках ПАРИ ФЕСТА на сцене выступят Therr Maitz, PHARAOH, Uma2rman с симфоническим оркестром, BUSHIDO ZHO, Кассета, НЕДРЫ, THE DAWLESS, Станция метро Горьковская, LAVBLAST, Kazak.

Миссия фестиваля — объединить жителей и гостей Нижнего Новгорода и, подарить настоящий праздник, во время которого зрители почувствуют вдохновение, легкость и свободу самовыражения. Основные направления — музыка, спорт, арт и урбан-культура.

Фестиваль пройдет в двух локациях. Одна из них — Стрелка, точка слияния Оки и Волги, уникальное место, где впервые состоится фестиваль подобного масштаба. Вторая локация — Стадион «Нижний Новгород», значимая для нижегородцев спортивная площадка. На ПАРИ ФЕСТ будет четыре музыкальные сцены:

STADIUM. Здесь выступят хэдлайнеры фестиваля – легендарная группа Uma2rman с симфоническим оркестром и коллектив Therr Maitz.

STRELKA MAIN STAGE. Основная сцена фестиваля, расположенная у Пакгаузов. На ней выступят известные хип-хоп исполнители и артисты с танцевальными треками и новинками жанра.

CIRCLE STAGE. Панорамная сцена с электронными артистами. На неё выйдут THE DAWLESS — группа, миксующая электро, брейкбит и хаус, LAVBLAST (live, DJ-cет) — дуэт с электронными экспериментами, вдохновленными рейв и поп-музыкой 2000-х годов, техно, эмбиентом и народными песнями, Станция метро Горьковская — нижегородское творческое объединение и продакшн-студия, известные своей энергетикой и яркими шоу.

BEAM STAGE. Экспериментальная сцена с дружественными андеграунд артистами комьюнити BEAM и баттлами.