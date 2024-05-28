Открываем курортный Кисловодск вместе с «Плаза СПА»

Отправиться в Кисловодск – идеальный план, чтобы насладиться всеми плюсами курортной жизни. Как провести отпуск, не утомившись нарзаном, а наполниться силами и впечатлениями – новый взгляд на отдых от Russian Traveler.

Размещаемся поближе к национальному парку

Лучшее решение для гостей Кисловодска – дополнить отдых отелем, от которого рукой подать до знаковых достопримечательностей, а из номера открывается вид на курортный парк.

Идеальное сочетание природных ресурсов, передовой медицины, дизайнерского интерьера, гастрономической карты и премиального сервиса – баланс во всем вы найдете в медицинском отеле «Плаза СПА». Санаторий объединяет современные медицинские методики и вековые традиции бальнеологии. Побывав здесь однажды, вы ощутите на себе оздоровительный эффект, за которым на курорт едут сотни гостей.

Медицинский отель «Плаза СПА»

Тех, кто наслышан о самом большом национальном парке Европы, порадует культовое расположение санатория «Плаза СПА» с собственным выходом на терренкуры. Самые первые в России маршруты для лечебной ходьбы появились именно в Кисловодске. Проложенные под определенным углом, с разным количеством остановок-панорам, они рекомендованы для лечения заболеваний сердца, органов дыхания, сосудов, опорно-двигательного аппарата.

В национальном парке «Кисловодский» – шесть прогулочных маршрутов разной сложности. Врач в санатории порекомендует тот, который подойдет вам лучше всего. Самостоятельно открыть пешеходные маршруты парка советуем с терренкура №1. На пути вас будет сопровождать живописная речная набережная, исторические достопримечательности, фонтаны и клумбы, локации для детского досуга, тенистые аллеи.

«Плаза СПА» – отличная отправная точка не только для прогулок по парку, но и для променадов по городским бульварам. Наслаждаться знаковыми красотами Кисловодска после оздоровительных процедур – одно удовольствие.

Погружаемся в атмосферу «водяного общества»

Во второй половине XIX века Кисловодск стал одним из главных бальнеологических курортов России, куда в теплое время года съезжалась светская публика со всей страны. Сегодня Кисловодск продолжает историю одной из старейших аристократических локаций России. Неспешные променады по залитому солнцем городу, очереди у источников нарзана – как и двести лет назад по дорожкам парка фланируют отдыхающие, совершая ежедневный моцион.

Чтобы почувствовать сопричастность курортной публике того времени, попробуйте три вида нарзана. Химический состав этой минеральной воды уникален и не меняется с момента обнаружения источника. В воде содержится 20 минералов и микроэлементов, что при низкой минерализации – редкость.

Интересный факт Приезжающих на воды раньше называли водопийцами, а нарзану кроме прочих достоинств приписывали еще одно – силу любви, ведь во время отдыха часто образовывались супружеские пары.

Погружение в атмосферу позапрошлого века продолжите экскурсией в музей-усадьбу художника Ярошенко или дачу великого русского баса Шаляпина. Вечерний досуг гости курорта любят разнообразить посещением филармонии – знаменитого Курзала, встречающего прибывающих в город на поезде. Примечательна и «музыкальная раковина», служащая летней сценой для выступлений музыкантов.

Проникаемся эстетикой архитектуры

В сердце курортной зоны царит особая атмосфера – здесь исторически складывалась экосистема санаториев, предшественниками которых были доходные дома и особняки. Обязательно прогуляйтесь по центру города, чтобы познакомиться с его оригинальной архитектурой.

Здания, в которых сейчас обосновались современные отели и санатории, имеют богатую историю. Дачи, особняки, гостиницы, построенные для курортной публики в конце XIX – начале ХХ века, сохранили привлекательный облик до наших дней. Их смело можно назвать шедеврами архитектуры, не уступающими городам Франции или итальянским провинциям. Некоторые здания располагали редкой по тем временам инфраструктурой — лифтом, водопроводом и отоплением.

Старый Кисловодск – это образцы архитектуры разных стилей, в том числе, курортного романтизма с ажурной лепниной, коваными балконами, фасадным декором, декоративными карнизами. Дух роскошного дореволюционного города передают трехэтажные виллы в стиле дачного модерна, здания из красного кирпича с мансардами и широкими каменными лестницами. В зданиях бальнеологического назначения вы найдете черты античного стиля и готики. Понаблюдайте за эклектикой: в оформлении зданий модерн сочетается с причудливыми восточными башенками, встречаются элементы средневекового мавританского и индийского зодчества.