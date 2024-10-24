Открываем любимые города: в России прошли необычные квесты

Оффлайн-квесты Яндекс Плюса впервые появились в 2023 году в Москве. Тогда было разработано три маршрута с 17 локациями.

В этом году Плюс Сити Квесты вышли за пределы столицы и прошли сразу в четырех городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани. Порядка 50 тысяч участников присоединись к квестам, чтобы пройти пять специальных маршрутов, протяженность которых суммарно составила свыше 15 километров. Маршруты, разработанные местными гидами и креаторами, дали участникам городских квестов возможность открыть новые места любимых городов и взглянуть на знакомые с другой.

Москва: такая разная, и вся она прекрасная

В столице участники квеста обнаружили скрытый во дворах зоопарк, основанный заслуженным тренером СССР по гандболу. Необычная прогулка показала сразу три Москвы – старую, советскую и новую.

Точка на маршруте Плюс Сити Квеста в Москве

Санкт-Петербург: всегда про архитектуру и каждый раз по-новому

Северную столицу исследовали с помощью исторической архитектуры и технологий. Участникам квеста даже удалось написать программу на одном из первых домашних компьютеров в истории – Commodore PET, выпущенном в 1980 году. Также они посетили мозаичный дворик, украшенный более чем сотней мозаичных панно, скульптур и барельефов. Автором этих уникальных работ был известный художник-монументалист Владимир Лубенко.

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Прогулка по Санкт-Петербургу

Впервые такие оффлайн-квесты начали проводиться в 2023 году в столице – 10 тысяч участников прошли более 47 миллионов шагов по 3 маршрутам. В этом году число участников квестов в разных городах достигло 50 тысяч человек. В среднем на прохождение маршрута у них уходило от 1,5 до 3 часов в зависимости от его протяженности — самый длинный находится в Нижнем Новгороде и составляет 7 километров.

Нижний Новгород: лучшие закаты в сочетании с исторической атмосферой

Для Столицы закатов был подготовлен культурно-исторический маршрут. Участники прошли через современный культурный центр «Рекорд», который носит свое название с 1914 года, посетили кладовку во дворе «местного Арбата» – Большой Покровской.

Именно там под открытым небом расположилась атмосферная галерея историй советского меломана, где собраны виниловые пластинки, проигрыватели, аудиокассеты и бобинные магнитофоны. Также участники квеста познакомились с историей Нижегородской ярмарки и ее пакгаузов — металлических конструкций, сооруженных еще в 1882 году.

Плюс Сити Квест в Казани

Казань: проверка знаний и погружение в удивительную культуру

Казанский маршрут был разработан совместно с креативным бюро «Глазами инженера». Участники выполнили задания на знание истории, татарского языка и произведений национальных писателей. Квест привел их в Лядской сад, до революции славившийся как точка притяжения интеллектуальной элиты Казани, и во второй по счету IT-парк в городе – один из центров цифровизации Татарстана.

Также маршрут подарил участникам несколько интересных историй — они узнали, кем подрабатывал в 1886 году Максим Горький, и погладили кота Алабрыса, который, согласно местной легенде, может исполнить любое желание.