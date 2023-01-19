Открываем Россию: национальные туристические маршруты

Статус национального туристического маршрута России – что-то вроде государственного знака качества. Экспертный совет присваивает его только таким путешествиям, которые действительно интересны, безопасны и дают возможность увидеть хотя бы одну достопримечательность первой категории. Сегодня в нашей стране уже более 30 подобных маршрутов – рассказываем про самые впечатляющие.
Russian Traveler 04/2022
«Ярославия – страна городов»
Ярославская область, 3 дня
Марш-бросок по самым интересным старинным городам Ярославской области рассчитан на три дня: первый целиком посвящён Ярославлю, второй – Тутаеву и Рыбинску, а на третий путешественники осматривают Переславль-Залесский и Ростов Великий.
В поездку можно смело отправляться всей семьёй: программа составлена так, что интересно будет и взрослым, и детям. Помимо исторических и архитектурных достопримечательностей, знаменитых соборов и монастырей, Ярославского музея-заповедника и белокаменного Ростовского кремля в неё включено множество интерактивных музеев и культурных центров с интересными мастер-классами. В ярославском крафт-пространстве «АртЕль» научат расписывать изразцы, в ростовском Музее финифти – создавать сложные ювелирные узоры из проволоки, в тутаевском музее «Ожившая история» устроят фотосессию в старинной фотомастерской, а в переславском «Царстве ряпушки» вам предстоит разгадывать тайны Плещеева озера и пробовать традиционные угощения, которыми потчевали ещё русских государей.
«Кузбасс – огонь в сердце»
Кемеровская область, 4 дня
Чтобы познакомиться с самой недооценённой туристами частью Западной Сибири, авторы маршрута предлагают съездить в крупнейшие города Кузбасса Кемерово и Новокузнецк, а затем побывать на южном краю области – в дикой и дико красивой Горной Шории.
Программа построена на впечатляющих контрастах: грандиозные промобъекты вроде Кузнецкого металлургического комбината и потрясающая шорская природа с первозданной тайгой и диковинными скалами, древние петроглифы на скалах «Томской писаницы» и современная архитектура Кемерова, который оказывается куда уютнее, чем его себе представляют, необычные шорские блюда вроде ржаных пельменей пелбен с начинкой из кедровых орехов и ужин в семейной пивоварне, включённой в гастрономические топы.
В путешествии будет много интересных и необычных дел: виртуальная прогулка с динозаврами в Кузбасском краеведческом музее, спуск в шахту в музее индустриальной истории «Красная горка», подъём на палубу 220-тонного БелАЗа на угольном разрезе «Кедровский» и хмельные спа-ванны с пивом и кедровой хвоей. Зимой красивым финалом станет катание на легендарном горнолыжном курорте Шерегеш, а летом – прогулка к причудливым каменным останцам Верблюдам и ужин на шаманской горе Зелёной.
«Жигулёвские выходные»
Самарская область, 4 дня
Знакомство с достопримечательностями Самарской области начинается в Сызрани, очаровательном городе со старинной купеческой застройкой и благоустроенными набережными – с обязательной остановкой в одной из местных кондитерских, где готовят знаменитый местный торт «Паутинка». Затем участников тура ждёт Тольятти, «автомобильная столица» России с её индустриальной архитектурой, культовым Музеем АвтоВАЗа и впечатляющими видами на бескрайнее Жигулёвское водохранилище.
Самая красивая часть путешествия – национальный парк «Самарская Лука», живописная излучина Волги у Жигулёвских гор. Здесь растут реликтовые растения, водятся редкие животные, с увенчанных фигурными скалами вершин открываются волжские панорамы, а у их подножия стоит симпатичное село Ширяево, где Илья Репин писал своих «Бурлаков».
Завершается тур в Самаре, живом и весёлом городе с интересной архитектурой, одной из самых длинных в России набережных, отличными музеями и культовым пивзаводом – с экскурсией и дегустацией, разумеется.
«Государева дорога»
Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградская области, 6 дней
Скоростной поезд преодолевает расстояние между Москвой и Петербургом за 3,5 часа, но маршрут «Государева дорога» предлагает не торопиться и проехать этот путь со всеми остановками – как это делали в те времена, когда её только-только построили. Путешествие в этом случае растянется на целую неделю, но скучать будет некогда.
Вам предстоит посетить музейные усадьбы Подмосковья, связанные с именами Лермонтова, Блока, Чайковского и Левитана. Полюбоваться на озеро Сенеж с бьющим из него фонтаном, погулять по Клину и Твери. Последовав примеру Пушкина, отведать в Торжке пожарских котлет, подивиться на мастерство золотошвеек и попробовать лично вышить нитью маршрут своего путешествия. Сосчитать мосты в Вышнем Волочке с его четырьмя реками, четырьмя каналами, семью островами и водохранилищем, накупить звонких колокольчиков в древнем Валдае, провести день в Великом Новгороде и прокатиться в карете по пейзажному парку в усадьбе Марьино. Ну, а затем изучить дворцы Гатчины и завершить путешествие в Северной столице – полными впечатлений и вдохновения.
«Здесь начинается день»
Сахалинская область, 5 дней
Необыкновенное переплетение русских и японских традиций, сумасшедшая энергетика Тихого океана, инопланетные пейзажи – путешествие на остров Сахалин обещает незабываемые впечатления, а продуманный маршрут поможет не пропустить самое интересное. В него включены прогулки по Южно-Сахалинску с посещением музеев и парка имени Гагарина, который оказывается идеальным японским садом, визит на экоферму Rose Agro с оленями и якутскими лошадками и поездки по окрестным бухтам, мысам и горным кряжам.
Вы увидите ритуальные ворота тории, сохранившиеся от древнего синтоистского храма, живописные лагуны с бирюзовой водой, птичьи базары на торчащих из моря каменных арках и причудливые каменные останцы, на которых проводили свои обряды язычники-айны.
Если позволяет время, путешествие можно расширить дополнительной программой, отправившись к маяку Анива, лежбищу сивучей в Невельске, озеру Буссе, которое славится свежайшими морепродуктами, или скалам-кекурам Три Брата. А если позволяет сезон – увенчать всё это катанием на лыжах в ГК «Горный воздух», расположенном прямо в черте Южно-Сахалинска.
«Сибирские каникулы»
Республика Хакасия, Красноярский край и Республика Тыва, 8 дней
В это эпическое путешествие вошли и природные достопримечательности, и самобытные города, и сакральные места силы, а экскурсионная программа сочетается с активным отдыхом и даже промышленным туризмом. Отправившись в путь из Абакана, вы проедете через всю Сибирь от красноярской тайги до тувинских степей, полюбуетесь на Хакасский заповедник с его древними петроглифами, на причудливые скалы и безмятежные горные озёра природного парка «Ергаки». Увидите урочище Шивилиг с радоновыми источниками и древними курганами в Долине царей и живописный Дургенский каньон.
Осмотрите самую большую в России плотину на Саяно-Шушенской ГЭС и самую высокую статую Будды у слияния истоков Енисея. Побываете в географическом центре Азии и главном буддийском храме Тувы, послушаете горловое пение и накупите правильных сувениров на колоритном таёжном рынке.
Ракурс: 3 грандиозные ГЭС
В маршрут включено посещение краеведческих музеев, историко-этнографических центров, чабанского стойбища тувинцев-кочевников и музея-заповедника «Шушенское», где воссоздан быт сибирской деревни XIX века. Вас ждут фотосессии в национальных костюмах, мастер-классы по народным ремёслам и дегустации -аутентичных блюд и продуктов.
А вдобавок к этому можно будет в зависимости от сезона совершить сплав по Енисею на рафтах, покататься на горных лыжах или маунтинбайках на курортах «Черёмуховый лог» и «Гладенькая», сходить в горный трекинг или отправиться на рыбалку.
«Вся Карелия»
Республика Карелия и Ленинградская область, 3 дня
В этот тур, стартующий и финиширующий в Санкт-Петербурге, можно отправиться на автобусе с группой или на личном автомобиле. Трёхдневное путешествие позволяет полюбоваться на карельские красоты, добраться до берегов Онего и Ладоги и познакомиться с культурой вепсов и других коренных карельских народов.
В первый день участники тура изучают особенности вепсской кухни в комплексе «Фермерская усадьба», посещают Музей карелов-ливвиков в городе Олонец, учатся делать традиционные куклы и играть на музыкальных инструментах торви, пилли, сарви и лирутти в деревне Киндасово и осматривают 500-летний Александро-Свирский монастырь.
Второй день они проводят на острове Кижи или же изучают Петрозаводск и его впечатляющие окрестности – старейший в мире палеовулкан Гирвас с тихим озером и причудливыми лавовыми скалами, заповедник «Кивач» с каскадным водопадом и саамскую деревню с оленьей фермой и питомником хаски в вотчине карельского Деда Мороза Талвиукко. Ну и на третий день добираются до Ладоги, где их ждут одна из красивейших деревень России Кинерма, город Сортавала с его особенным финским обликом, экотропа к водопадам Ахвенкоски, где снимали «А зори здесь тихие», знаменитый горный парк «Рускеала» и заливы Кирьявалахти и Лахденпохья с фотогеничными скалами и шхерами.
«Здесь начинается Арктика»
Архангельская область, 3 дня
Расположенные на расстоянии 30 км друг от друга Архангельск и Северодвинск называют Воротами Арктики. Путешествие по этим интереснейшим городам Русского Севера позволит вам узнать увлекательную историю покорения арктических широт и познакомиться поближе с бытом и традициями поморов.
Вы посетите экскурсии в Музее истории освоения Севера и музее деревянного зодчества «Малые Корелы», а на судоверфи «Поморский коч» увидите процесс воссоздания исторического судна, на каких в старину местные жители исследовали арктические моря. Летом бонусом к путешествию служат белые ночи, зимой – северное сияние, и в любое время года — незабываемые местные специалитеты: беломорская уха из трёх видов рыбы, нарядные пряники-козули, необыкновенный мармелад на основе агар-агара из арктических водорослей и наливки из северных ягод.
Отдельным впечатлением станет посещение острова Ягры – любимой зоны отдыха северодвинцев с живописными дюнами и сосновым бором. На четырёхкилометровой прибрежной полосе летом можно заняться кайтсёрфингом и скимбордингом, а зимой — прокатиться с дюн на ватрушке.
«Горизонты открытий»
Оренбургская область, 3 дня
Оренбуржье – невероятно интересный регион, незаслуженно обделённый вниманием туристов. Маршрут даёт возможность убедиться в этом уже в первый день, во время прогулки по столице области. Программа очень насыщенная: в ней есть музеи, мастер-класс по пуховязанию в галерее «Оренбургский пуховый платок», много прогулок и возможность пересечь границу между Европой и Азией по пешеходному мосту через реку Урал, а обратно вернуться в кабинке панорамной канатной дороги.
Затем вы отправитесь в глубинку области. Село Чёрный Острог, родина Виктора Черномырдина, удивит вас музеем самого красноречивого российского премьера – в нём представлены в том числе его коллекции ретроавтомобилей и живописи. В селе Андреевка запланировано посещение экофермы, где помимо прочего производят мармелад с необычными вкусами — например, смородина с какао или морковь с кокосом.
Третий же день вы проведёте в поразительном заповеднике «Оренбургский», где сохраняют в первозданном виде участки живописных степных пейзажей и восстанавливают популяцию лошади Пржевальского.
«Здравствуй, Алтай!»
Алтайский край и Республика Алтай, 7 дней
Впечатляющий недельный автопробег начинается и заканчивается в Барнауле и проходит по легендарному Чуйскому тракту, считающемуся одной из красивейших автодорог мира. Вы увидите самые фотогеничные достопримечательности Алтая: своенравную реку Катунь с её пронзительно-голубой водой и бездонное Телецкое озеро, уступающее по размерам лишь Байкалу, урочище Че-Чкыш с его водопадами и петроглифами и живописный дендропарк «Алтайское холмогорье» с богатейшей (более 1500 видов!) коллекцией растений и целебных трав.
Маршрут включает все наиболее важные культурные объекты Алтая: село Сростки и Музей-заповедник Василия Шукшина, «деревню мастеров» Аскат с лучшими в регионе сувенирами ручной работы, Горно-Алтайск с его знаменитым Музеем имени Анохина, где хранится мумия алтайской принцессы Укока, и трёхсотлетний Бийск.
Включены в тур и три все-сезонных алтайских курорта: «Манжерок» у одноимённого озера с горнолыжным комплексом и самым большим в Сибири байк-парком, туристический центр «Бирюзовая Катунь», предлагающий катание на квадроциклах, походы, рыбалку и горнолыжный отдых, и знаменитая Белокуриха с её радоновыми источниками, терренкурами и горнолыжными спусками.
А если захочется испробовать нестандартные способы оздоровления – не упустите возможность погрузиться в исцеляющий апи-сон (то есть сон на ульях) на пасеке «Мёдом в ухо».