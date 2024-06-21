Открываем Сахалин вместе с камерофоном TECNO: фотогалерея

Вооружившись новым камерофоном от бренда смартфонов и умных устройств TECNO, мы отправились на Сахалин – край величественных маяков, ревущих морских львов, гастрономических изысков и потрясающей природы. Смотрите, что из этого получилось.

Недавно в продаже появились камерофоны нового поколения CAMON 30 с улучшенными фото- и видеовозможностями. В честь этого события бренд TECNO решил устроить путешествие практически на край света – на остров Сахалин. Но не просто так, разумеется, а чтобы протестировать, на что способен новый гаджет. Мы там тоже были, на сивучей смотрели, среди каменных арок на мысе Великан гуляли, морские деликатесы пробовали, и не забывали всё это снимать на TECNO CAMON 30 Premier 5G. Снимать на него одно удовольствие: камерофон выделяется полнофокусной системой из четырех камер по 50 Мп с возможностью съемки видео 4К/60 кадров в секунду каждая.

А теперь расскажем о главных достопримечательностях Сахалина и покажем, как запечатлеть их во всей красе с помощью камерофона.

Историческая справка Сахалин – крупнейший остров России (76,6 тыс. кв. км) и основная территория Сахалинской области, включающей также Курильскую гряду. С севера на юг тянется на 950 км, в ширину не превышает 160 км. Коренные жители острова – нивхи (на севере) и айны (на юге) появились на Сахалине в средневековье, мигрируя соответственно из низовьев Амура и с японских островов. Изучение и колонизация Сахалина крупными державами начались поздно, в XVIII в. сюда лишь эпизодически проникали казаки и японские экспедиции. В 1855 Россия и Япония объявили Сахалин совместным владением. В южной части острова была образована префектура Карафуто, освоение и заселение которой в межвоенные годы стало одним из приоритетов японского правительства. В 1945 после поражения во II Мировой войне Карафуто было уступлено СССР и в 1947 включено в Сахалинскую область, существовавшую с 1909 на российской половине Сахалина. Столица области разместилась в Южно-Сахалинске.

Первым делом мы отправились в Невельск – портовый город на берегу Татарского пролива. В японский период здесь был сооружен первый на Сахалине незамерзающий порт с крупнейшими на острове бетонными брекватерами, которые с 1960-х облюбовали под сезонное лежбище морские львы – сивучи. Они-то и являются главной местной достопримечательностью.

Сивучи, или морские львы Стеллера (Eumetopias jubatus) — это крупнейшие представители семейства ушастых тюленей (ушастыми их зовут потому, что, в отличие от настоящих тюленей, у этих млекопитающих сохранилась небольшая ушная раковина). Несмотря на кажущуюся неповоротливость, сивучи могут ловко взбираться на высокие скалы и камни, иногда преодолевают практически вертикальные каменистые подъемы, а уж в воде они кому угодно дадут фору по грациозности и маневренности.

К сивучам мы подобрались практически вплотную на лодке. Но будьте готовы: морские львы (особенно самцы) во-первых, громкие, а во-вторых – пахнут далеко не фиалками. Полюбоваться на них можно и издалека – с берега, где установлены информационные стенды, рассказывающие про жизнь и повадки морских львов.

Сивучи «прикипают» душой и сердцем к привычным им лежбищам и посещают одни и те же места год за годом. Известен возраст залежек в одних и тех же местах, который составляет более 268 лет! Гиды рассказывают, что лежбище в Невельске – единственное постоянное «холостяцкое» лежбище сивучей в России: здесь живут только самцы. Гаремные залежки, где самки воспитывают детенышей под предводительством одного, самого крупного и сильного, морского льва, находятся в других местах.

Интересный факт У северных морских львов ярко выражен половой диморфизм: различия между самцами и самками. Так, самцы сивучей могут быть в три раза крупнее самок: их длина может достигать 3,3 метров, а вес — целой тонны.

Беспрестанно снующих туда-сюда сивучей помог запечатлеть сверхчеткий режим съемки на новеньком TECNO CAMON 30 Premier 5G: программный алгоритм повышает разрешение фото, чтобы все детали сохранились максимально четкими, даже если вы обрезаете кадр или увеличиваете снимок.

Маяк Анива (следующая обязательная точка на нашем маршруте) находится будто бы на краю света – между Японским морем и Охотским. Это уникальное строение, спроектированное архитектором Миура Синобу, привлекает туристов даже сейчас, хотя свет маяка, который когда-то было видно за 27 километров от берега, погас, а сам он пришел в заброшенное состояние.

Ради того, чтобы увидеть возвышающающийся силуэт маяка, стремящийся из пучины волн к небу, сюда на лодках едут тысячи путешественников, – не испугались стихии и мы. Правда, погода подвела: из-за неблагоприятных условий высадиться у маяка не получилось, но удалось оценить его величие с воды — снимать было не страшно благодаря защите CAMON 30 Premier 5G от влаги и пыли.

Кстати, раньше маяк числился за Министерством обороны, но теперь его официально передали властям Сахалинской области для реконструкции.

Сахалинская область получила в собственность маяк Анива читать

В завершение путешествия мы отправились на джипах на Тонино-Анивский полуостров, к мысам Великан и Птичий. Забрались в горы, полюбовались Охотским морем со смотровой площадки и наконец добрались до мыса Великан – одного из самых впечатляющих мест на всём побережье Сахалина. Этот природный памятник представляет собой уникальную береговую экосистему, которая представлена причудливыми кекурами, скалами, обрывами и террасами – будто попадаешь в сказочный каменный город.

На CAMON 30 Premier 5G снимать все эти красоты было не только просто, но и приятно – дизайнеры постарались придать облику камерофона сходство с классической фотокамерой: алюминиевое кольцо напоминает объектив, индикатор записи горит красным во время съемки видео, а плавная изогнутая линия на задней панели повторяет изгиб корпуса винтажного фотоаппарата.

И, конечно, в каждой мини-экспедиции – к сивучам, маяку, или дальневосточным скалам – питались мы не какими-нибудь походными сухпайками, а всяческими (и вкуснющими) морскими гадами: были там и разные виды креветок, и морские гребешки с ежами, и устрицы с палтусом, и, конечно, наваристая уха – то, что нужно, чтобы красиво завершить впечатление.

А в том, чтобы бережно сохранить все впечатления, полученные в поездке, на помощь опять же готов прийти камерофон TECNO CAMON 30 Premier 5G – он предусмотрительно оснащен объемом памяти 512 Гб + 12 Гб.