«Парк русской сказки»: в гости к волшебству

В Волгоградской области, в 30 минутах езды от областного центра, расположился, пожалуй, самый сказочный этномузей нашей страны: он посвящен русской сказке и носит имя А.С. Пушкина. Парк находится в поселке Кировец на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», включенного во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Идея построить парк, в котором будет интересно и взрослым, и детям, появилась у его создательницы Татьяны Павловой в 2006 году. Она говорит, что изначально делала проект для своих внуков, которые и стали первыми гостями парка.

Сейчас на территории в 2 га — более 300 объектов, которые служат декорациями к проходящим здесь театральным постановкам с креативной и легкой подачей. На сегодняшний день открыты и радуют гостей сразу несколько любопытных площадок, которые можно посетить как по отдельности, так и в рамках комплексной программы. При этом пространство постоянно расширяется: гостям предлагают побывать в квест-парке «Сказочная страна» и на фестивальной площадке «Вотчина берендеев», купить сувениры в «Супермаркете Бабы Яги» и пообедать в закусочной «Емеля», а также изучить историю русского ремесла в «Школе Сварога» или основы славянской мифологии в музее «Боголесье».

На всех площадках туристов встречают хорошо знакомые сказочные герои и мифические персонажи, которые быстро вовлекают их в игру, заставляя с головой погрузиться в реальность происходящего. А еще здесь можно собственными глазами увидеть сапоги-скороходы, гусли-самогуды, волшебный клубочек, скатерть-самобранку и шапку-невидимку. В общем, сказка оживает!

Каждое посещение этнопарка будет насыщенным и интересным: коллектив регулярно обновляет репертуар иммерсивных спектаклей и придумывает новые туристические продукты. Так что даже тем, кто приехал в гости не впервые, будет чему удивиться. В жизнь музея активно вовлекают и местное творческое сообщество: мастеров-ремесленников, музыкантов, исполнителей народной музыки, сказителей. Благодаря им гости погружаются в аутентичную атмосферу русской культуры.

Туристы отмечают, что это место действительно создано с душой. При этом весело будет всем: пока дети развлекаются, родители могут приобщиться к волшебной сказке и узнать что-нибудь новое. Путешественники также отмечают, что этнопарк — не просто культурно-туристический объект, а настоящее хранилище духовно-нравственных ценностей и житейской мудрости наших далеких предков.

Работа коллектива отмечена наградами в различных конкурсах. Парк, завоевав титул «Жемчужина Волгоградской области», стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» и Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле», лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса «Диво России». А в 2024 году его создатели представляли Волгоградскую область на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Больше информации можно найти на официальной странице ВКонтакте.

Для того, чтобы о парке узнало как можно больше гостей, создатели проекта решили подать заявку в фонд «Немалого бизнеса» Альфа-Банка. Благодаря поддержке банка «Парк русской сказки» смог не только укрепить свои позиции на региональном рынке, но и наметить амбициозные планы по дальнейшему развитию. В ближайших планах — открытие новых тематических зон, расширение программы мероприятий и создание туристических предложений, которые сделают это интересное место еще более привлекательным для гостей. Получился хороший пример успешного партнерства бизнеса и культурной организации в интересах жителей региона. Подробности на alfabank.ru.