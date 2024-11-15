«Перезагрузка. 2.0»: масштабный фестиваль современного искусства пройдет в Подмосковье

С 18 ноября по 12 января 2025 года в городе Зарайск Московской области будет проходить городской фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0».

Фестиваль объединит в себе несколько направлений, основные из которых – культура и образование. Он проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ключевой локацией фестиваля станет арт-пространство, предполагающее полную трансформацию уже существующего здания с историей в современный арт-объект, который станет символом перезагрузки Зарайска.

В арт-пространстве расположатся выставочные залы, интерактивные инсталляции, а также образовательные зоны, где эксперты расскажут об искусстве и обсудят, как синтез творчества и социальных проектов влияет на креативную экономику региона. Среди заявленных спикеров – искусствовед, куратор международных музейных выставочных проектов, генеральный директор Третьяковской галереи в 2015–2023 годах Зельфира Трегулова.

Кураторы галереи медиаискусства Generative Gallery отобрали для участия в выставках молодых амбициозных медиахудожников, развивающих цифровую эстетику в своих работах. История и современность тесным образом пересекутся в пространствах с VR-реальностью и диджитал-искусством. Также гости фестиваля увидят объекты Саши Фроловой – известной современной художницы и скульптора, пытающейся в своем творчестве предугадать будущее, создавая его инновационную эстетику уже сегодня.

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Перезагрузка.2.0»

Другой центральной локацией фестиваля станет Дом Мачтета, усадьба известного писателя и журналиста начала ХХ века Григория Мачтета. Здание приобрело популярность во время первого в Зарайске фестиваля современного искусства «„Между прошлым и будущим“, который в 2023 году посетило более 5 тысяч человек.

Ещё две важные точки на карте Зарайска в дни фестиваля: Государственный музей-заповедник Зарайский кремль и Водонапорная башня – после реставрации последняя получила новую жизнь и теперь работает как смотровая площадка и арт-объект. Для гостей фестиваля творческое сообщество МИРА проведет спектакли-прогулки по городу, а режиссер Нина Волленберг организует серию перформансов.

«Работая над фестивалем „Перезагрузка. 2.0“, я чувствую большую ответственность. Ведь очень важно дать людям возможность учиться, зажечься и мечтать с помощью искусства, работать со своим воображением", – поделилась куратор фестиваля „Перезагрузка. 2.0“ Марина Глухова, продюсер и создатель международной лаборатории смыслов Laboratory АВС.

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«Проект в Зарайске – значимый этап изменения самого города, так как, вдохновившись нашими двумя ключевыми объектами, любой предприниматель может приехать и построить свой культурный центр, арт-пространство, открыть собственное дело и понять, что всё возможно. Потому что сегодня не важно в каком городе ты находишься, главное — твоё желание создавать то, что хочешь, находя единомышленников, используя культурные коды, работая с искусством».

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Перезагрузка.2.0»

В рамках фестиваля пройдет масштабная выставочная программа. Ее куратор – галерист Полина Аскери — представит более 250 работ 50-ти художников из ASKERI GALLERY и онлайн-проекта Art Online 24. Средни них Тимур Гасумов, Юрий Купер, Ксения Сандеско и другие.

На протяжении всего периода работы выставки гостей ждут мастер-классы художников-участников, где они расскажут о своем творчестве, покажут любимые техники и помогут посетителям почувствовать себя вовлеченными в мир искусства. Для посетителей фестиваля «Перезагрузка. 2.0» создадут пространство для отдыха – кафе с главными подмосковными брендами — коломенской пастилой и зарайскими коврижками. Помимо этого, будет работать библиотека от партнеров, состоится запуск буккроссинга, а художник Макс Гошко-Даньков представит уникальный перформанс.

«Наши художники собрали все многообразие российской истории и культуры, чтобы современный посетитель выставочного пространства смог почувствовать свою причастность. Уникальность проекта в удивительном единении: русские художники со всего мира прилетят в Зарайск, чтобы воплотить масштабный проект о любви к нашему искусству», – подчеркнула куратор выставочных проектов фестиваля галерист Полина Аскери.

Фестиваль продлится до 12 января 2025 года. Начиная с 1 декабря, по выходным дням здесь будут проходить тематические дни городов с развлекательной программой, ярмаркой сувениров и выставкой локальных продуктов.

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Перезагрузка.2.0»