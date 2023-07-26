Под открытым небом: 10 атмосферных парков Московской области

На территории московской области –187 парков и лесопарков, где можно прекрасно провести день всей семьёй без необходимости тратить долгое время на дорогу. Рассказываем о самых интересных.

Парк Малевича

Парк Малевича Фото: Архив пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области

Один из интереснейших парков Московской области находится в городском округе Одинцово, вблизи Барвихи и Немчиновки. Здесь, под открытым небом, работает единственная в России концептуальная выставка современного искусства – она посвящена творческому гению Казимира Малевича. По преданию, более ста лет назад, прогуливаясь по этим лесопарковым дорожкам, основоположник супрематизма обдумывал свои идеи.

12 арт-объектов на территории парка вдохновлены историей места и работами художника. Среди них – «Человек бегущий» Игоря Шелковского, «Куб космоса» Леонида Тишкова, «Встреча» Аллы Урбан и «Стабильная композиция» Романа Ермакова, а также входная группа, созданная скульптором Григорием Ореховым по мотивам картины «Чёрный квадрат», и другие.

Также в парке Малевича работают кафе «Спортсмены» и гриль-кафе Malevich с авторской кухней. Прогулка на велосипеде позволит увидеть его территорию с необычных ракурсов, а для пешеходов здесь оборудовано более 15 километров дорожек. Познавательным посещение парка станет с аудиогидами, записанными совместно с Третьяковской галереей.

Экопарк «Авангард»

Экопарк «Авангард» Фото: Архив пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области

Парк неразрывно связан с историей городского округа Электросталь, ведь ещё в 1930-х посреди лесного массива было принято решение создать благоустроенную территорию для прогулок и отдыха местных жителей. В 1950-х годах здесь были построены стадион и спортивный комплекс, что привлекло спортсменов и любителей активного отдыха.

Сегодня в обновлённом экопарке можно приятно и разнообразно провести время с семьёй. Для гостей тут есть масса развлечений – волейбольная площадка, зоны для катания на велосипедах и роликах, детские площадки и многое другое.

Парк «Скитские пруды»

Парк «Скитские пруды» Фото: Архив пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области

Уютный парк в Сергиево-Посадском городском округе расположен по соседству с Гефсиманским Черниговским скитом и Спасо-Вифанским монастырём. По преданию, в этих местах прогуливались императорские особы: Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина II, а территория парка стала источником вдохновения для выдающегося русского писателя Михаила Пришвина. Его по-настоящему оценят те, кто хочет скрыться от городской суеты и побыть наедине с собой.

Для любителей семейного отдыха и развлечений здесь оборудованы детские площадки, беседка «Ротонда», кинотеатр под открытым небом, каскад прудов и пешеходные дорожки. Круглый год в парке проходят народные гуляния, разнообразные мастер-классы, фестивали и шоу-программы.

Раменский городской парк

Раменский городской парк Фото: Архив пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области

Парк культуры и отдыха имеет особый статус в Раменском городском округе – в 2001 году ему был присвоен статус памятника истории и культуры областного значения. Его корни уходят в XVIII век – раменские земли принадлежали князьям Волконским, здесь располагалось их имение с видом на Борисоглебское озеро. Сейчас здесь восстановлен исторический амфитеатр, преобразован облик главной сцены «Лира», оборудованы современные детские площадки, аттракционы. Визитной карточкой парка стал восстановленный родник Святой Троицы с уникальной иконой, созданной раменскими мастерами в стиле флорентийской мозаики.

В парке регулярно проводятся исторические экскурсии и спортивные занятия.

Парк усадьбы Кривякино

Парк усадьбы Кривякино Фото: Архив пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области

Прогулки по этому пейзажному парку абсолютно точно запомнятся даже искушённым любителям дворцово-усадебной культуры. Расположенное в Воскресенске дворянское имение в стиле позднего классицизма помнит самых разных владельцев – от Замятиных до Лажечниковых.

Сегодня Кривякино стало настоящим культурным центром с прекрасной приусадебной территорией. На пути посетителям встретятся каскады прудов XVIII века, ажурная беседка, аллеи с раскидистыми деревьями. Для жителей и гостей города проходят выставки и концерты, фестивали и праздники. На территории культурного центра работают клубы по интересам и творческие объединения.

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Парк «Пехорка»

Созданный в 1950- годах парк «Пехорка» расположен в городском округе Балашиха и по праву считается одним из лучших в Подмосковье. Здесь есть чем заняться посетителям всех возрастов – в парке оборудованы площадки для волейбола, баскетбола и тенниса, места для кроссфита, катания на роликах, скейтбордах и велосипедах.

Для семейного отдыха есть шесть детских площадок с уникальными объектами, а также верёвочный парк. Любители ярких эмоций могут посетить контактный зоопарк и 5D-кинотеатр, а те, кто ищут умиротворение, могут прогуляться по настилу из лиственницы на набережной и совершить прогулку на лодке.

Парк «Раздолье»

Парк «Раздолье» Фото: Архив пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области

Первозданный сосновый бор и палитра активностей – такова формула успеха лесопарка Раздолье. На его обширной территории, которая раскинулась на 47 гектарах, есть зоны для игры в футбол, баскетбол, волейбол и бадминтон, столы для шахмат и настольного тенниса, а также площадки для занятий воркаутом.

Визитная карточка парка – верёвочный парк Norway Park, который точно полюбят активные дети. Там есть трассы разных уровней сложности – и лёгкие варианты для малышей, и такие, на которых непросто будет даже взрослым. В парке множество детских площадок – горки, качели, карусели, сетка-паучок, нашлось место даже для детского автогородка. Для любителей велопрогулок есть пять трасс общей протяжённостью около шести километров: велосипед и другой спортивный инвентарь можно взять напрокат

Парк культуры и отдыха «Ёлочки»

Парк культуры и отдыха «Ёлочки» Фото: Архив пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области

Этот парк площадью 27 га в городском округе Домодедово, раскинувшийся посреди соснового бора, – жемчужина среди парков Московской области. «Ёлочки» были основаны в середине 1970-х годов и считались одним из передовых парков СССР. Его новейшая история началась с масштабной реконструкции и благоустройства, после которых территория стала более современной. Сейчас в парке есть всё как для спокойного времяпрепровождения на свежем воздухе, так и для активного семейного отдыха.

Прогуляться по лесному массиву, почитать любимые книги в тени раскидистых деревьев, посетить досуговый центр «Модуль» или получить настоящий заряд адреналина на самых разных аттракционах – всё это можно сделать в «Ёлочках». Любителей активного отдыха порадуют спортивные площадки, зоны проката спортивного инвентаря и лазертаг.

Пестовский парк

Пестовский парк Фото: Архив пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области

Лесопарковая зона в Балашихе – излюбленное место для прогулок местных жителей. На её территории – впечатляющее многообразие хвойных деревьев и ягодных кустарников, а ещё в парке живёт много белок, которые привыкли к людям и не боятся подходить за угощениями. Территория Пестовского парка соединяет микрорайон Железнодорожный с деревней Пестово. На центральной аллее и дорожках установлена система дизайнерского освещения с подсветкой периметра, что создаёт особую атмосферу для прогулок.

Парк «Сестрорецкий»

Парк «Сестрорецкий» Фото: Архив пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области

Клин славится не только местами, которые помнят великого Чайковского, но и своими живописными парками. Один из них – «Сестрорецкий», расположенный в самом сердце города. Его территория занимает 30 га и поражает своей атмосферой и необычным ландшафтным устройством. Здесь открывается отличный вид на правый берег реки Сестры, а чего стоит вид на мост, который уже давно закрепил за собой статус визитной карточки парка!

Аллея с дорожками-серпантинами соединяет лесную зону и беседку с нижним береговым уровнем, где можно прогуляться и встретить закат. На набережной оборудован амфитеатр с водной сценой, где регулярно проходят концерты классической и современной музыки под открытым небом.

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