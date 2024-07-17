Уральские пейзажи и легенды: поехали с Russian Traveler в Пермский край

С 7-11 августа мы едем в Пермский край с нашим шеф-фотографом – и зовём с собой единомышленников и любителей снимать.

Мы в редакции Russian Traveler решили, что последний месяц лета – отличный повод отправиться в Пермский край и проехать его от края до края (ну почти). И, конечно, всё это сфотографировать!

Зовём вас в новый эксклюзивный фототур по достопримечательностям Пермского края, от самых интересных культурных сокровищ Перми до головокружительных пейзажей и легендарной Чердыни – «княгини гор» из прозы Алексея Иванова.

С нами едет шеф-фотограф Russian Traveler – Андрей Каменев, который неизменно возглавляет наши фототуры. И неспроста: он сможет научить всех участников тура азам съемки и обработки фотографий в любом жанре, от живописных уральских пейзажей до архитектуры – и все это в самых разных условиях и локациях.

А вечерами будет «работа над ошибками» – портфолио-ревью, в ходе которых Андрей разберет отснятый за день фотоматериал и расскажет каждому участнику, что получилось хорошо, а что можно сделать еще лучше и ярче (и главное, как именно это сделать).

Чтобы забронировать место в поездке (и по всем другим вопросам), пишите нашему менеджеру Георгию – [email protected]. Или заполните анкету в конце статьи, и мы сами с вами свяжемся!

Присоединяйтесь! Но сначала ознакомьтесь с программой путешествия в общих чертах (за подробностями можно обратиться, опять же, к нашему менеджеру):

1 День

Для начала самое главное – прилетаем в Пермь, заселяемся в отель и обедаем. А дальше со спокойным сердцем (и сытым желудком) отправляемся знакомиться со столицей Предуралья. Нас ждёт обзорная экскурсия по городу и съемки набережной Камы. Обязательно прогуляемся по самой красивой улице Перми – Сибирской, в прошлом участок Сибирского тракта у паромной переправы через Каму.

Камский мост, Пермь Фото: Кирилл Кузнецов

2 День

Нас ждёт переезд в городок Оса на берегу Камы. Городской центр хорошо сохранил старинную застройку с уютными особняками и маленькими улочками.

А затем мы едем в Николаевский Белогорский мужской монастырь – без преувеличения, самую знаменитую обитель Пермского края и одну из самых эффектных в России. Особенно популярны зимние фотографии монастырского собора – фантастического заснеженного храма на одинокой горе – но поверьте, летом он производит впечатление не хуже.

На месте мы сперва заселимся в эко-отель «Белогорье». Уютные домики расположены у самого подножия Белой Горы, где находится святыня. А затем по эко-тропе отправимся на экскурсию до самого монастыря.

Белогорский мужской монастырь Фото: Кирилл Кузнецов / фотохостинг Russian Traveler

3 День

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Третий день нашего фототура начнется с путешествия в Соликамск – город, который по праву называют «солонкой России». После обзорной экскурсии отправимся в музей «Сользавод» поблизости – единственный в мире музей деревянного промышленного зодчества XIX века под открытым небом. Здания музея отражают пятивековую технологию выварки знаменитой соли-«пермянки» и являются памятниками промышленной архитектуры XIX века.

Затем отправляемся в Чердынь – очаровательный маленький городок (и самый древний город Прикамья) в 300 км от Перми, среди прозрачных боров-беломошников. Главная достопримечательность Чердыни – её удивительно красивый пейзаж (а фотографам это только на руку): город стоит на высоком и очень крутом берегу тихой реки Колвы, а за рекой до горизонта зелёное море тайги, над которым высится одинокая гора Полюдов камень (527 м), очертаниями и цветом напоминающая гигантскую волну. В хорошую погоду ещё дальше виден длинный хребет – но это ещё не сам Урал, а параллельное ему плато Кваркуш (до 1080 м).

Чердынь Фото: Юрий Столыпин / фотохостинг Russian Traveler

4 День

Утром, после экскурсии по Чердынскому краеведческом музею, едем в Красновишерск – самый северный город Пермского края. Здесь в первозданном виде сохранились густые леса и огромные курумы – каменные реки и моря.

Там нас ждёт очередная головокружительная съемка – камня-богатыря Полюд. Знаменитые горы Полюд и Ветлан находятсяпо разные стороны Вишеры – по легенде, это были два богатыря, полюбившие одну красавицу, и в пылу схватки они обратились в камни, а разделившая их Вишера от горя сделалась рекой. После того, как напитаемся красивыми видами, можно и пообедать – и вернуться в Пермь.

Пейзаж в районе Красновишерска Фото: Родион Рагозин / фотохостинг Russian Traveler

5 День

Пятый – и последний – день нашего фототура мы посвятим выезду в Коми-Пермяцкий округ.

Сперва отправимся в Кудымкар – небольшой город на северо-западе Пермского края, центр культурного наследия и традиций коми-пермяцкого народа. Название города происходит от героя народного эпоса Кудым-Оша, человека из рода медведей. Сюда приезжают за аутентичностью, которую можно найти на каждом углу — от деревянных домов с национальным орнаментом до языка, на котором говорят местные жители.

На коми-пермяцком языке можно будет поучиться говорить и в Архангельском – селе, бережно хранящем свои традиции. Съёмки там будут завершающими в нашей поездке. После них мы возвращаемся в Пермь, а оттуда отправляемся домой. Не забудьте поделиться своими пермскими фотографиями на нашем фотохостинге!

Пермь Фото: Александр Чазов / фотохостинг Russian Traveler

Сколько стоит? Стоимость поездки – 67 000 рублей с человека (за двухместное размещение) или 73 000 рублей с человека (за одноместное размещение). Билеты до Перми и обратно приобретаются самостоятельно. Трансферы, проживание и питание входят в стоимость. Как присоединиться? Чтобы забронировать место в поездке (и по всем другим вопросам), скорее пишите нашему менеджеру Георгию – [email protected] Или заполните анкету в конце статьи, и мы сами с вами свяжемся!

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