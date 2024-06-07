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Полуостров Рыбачий: летнее приключение в тундре

Фото: Алексей Чуднов
Фото: Павел Киселев
Фото: Елизавета Белоусова

Среди бескрайних просторов Северного Ледовитого океана скрыты удивительные места, которые ждут своих исследователей. Как незабываемо провести время на полуострове – смотрите в фотогалерее.

Лето на полуострове Рыбачий в Мурманской области – время для настоящих приключений и незабываемых впечатлений. Здесь самый долгий полярный день в регионе – 72 дня, и солнце светит всегда! А значит, возможностей насладиться отдыхом будет вдвое больше.

Туристический комплекс Tundra House на Рыбачьем полуострове

Одно из самых захватывающих приключений – морская прогулка, где можно увидеть китов в их естественной среде обитания. Морская свежесть, великолепные виды и бескрайний простор создадут неповторимую атмосферу, а морепродукты, добытые прямо на борт катера, откроют мир удивительных вкусов.

Фото: Наталья Полякова
Фото: Роман Манукян
Фото: Павел Киселев

Активный отдых на Рыбачьем полуострове предоставляет множество возможностей и для фанатов подводного мира. В их числе фридайвинг – не только способ погрузиться в мир подводных глубин, но и медитация, которая тренирует выносливость, концентрацию и силу духа, снимая стресс и напряжение.

Фото: Егор Никифоров

Кроме того, летний сезон предлагает и другие необычные варианты активного отдыха. Захватывающие поездки на джипах и багги на мысы Немецкий и Кекурский, трекинг с гидом по хребту Муста-Тунтури, морская рыбалка, прогулки к водопадам и живописным скалам Два Брата – все это подарит яркие эмоции и перезагрузку.

 Фото: Алексей Чуднов
Фото: Ольга Пискалова

Джип-тур с экскурсионной компанией Tundra House

Путешествие на полуостров Рыбачий – это не просто отпуск, это возможность встретиться с первозданной природой, почувствовать её мощь и зарядиться энергией. А компания Tundra House готова предложить этим летом захватывающие приключения каждому, кто хочет прикоснуться к красоте бескрайней тундры.

Фото: Роман Манукян
Туристический комплекс Tundra House на Рыбачьем полуострове

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