Притяжение Кузбасса: маршрут по Кемеровской области

В рамках «Медиаразведки» от сервиса путешествий tutu мы отправились в Кузбасс – познавать промышленный туризм, играть в игры шорцев, шагать по горам следом за хаски, слушать джаз и даже заниматься дайвингом.

Я давно мечтала посетить Кузбасс, и наконец моя мечта осуществилась — я здесь. Что я знала об этой прекрасной земле? Что она расположена далеко в Сибири, что здесь находится живописный Шорский природный заповедник, знаменитый горнолыжный курорт Шерегеш, и что это земля шахтеров, многочисленных угольных шахт и металлургических комбинатов. А ещё в Кемерово когда-то жили мои предки. Меня волновал вопрос: почувствую ли я что-то сакральное или родное на этой земле?

Компактная Кемеровская область – самая плотно заселённая и урбанизированная территория к востоку от Урала. Прежде всего она известна по заводам и шахтам Кузнецкого угольного бассейна. Разведанный ещё в 1721 году рудознатцем Иваном Волковым, своё название он получил по Кузнецку, первому городу в этих местах, а через него – от «кузнецких татар», т.е. абинцев (или равнинных шорцев), ещё в Средние Века снабжавших металлургическими изделиями половину Великой Степи. Железные рудники Таштагола и Горной Шории и сегодня питают грандиозные комбинаты Новокузнецка. Туда-то – в Новокузнецк – мы и отправляемся в первую очередь.

День 1. Кузбасс и джаз!

Первый день пребывания в Кузбассе начался с посещения Металлургического Кузнецкого завода ЕВРАЗ, где изготавливают более 70% рельсов для железных дорог и трамвайных линий всей страны. Его строительство началось в 1929 году, и за рекордно короткий срок — всего тысячу дней — был построен огромный комбинат.

Пройдя через все бюрократические контроли, мы оказываемся на производстве, где можем наблюдать весь процесс выплавки рельс. Особенно поражают размеры плавильных цехов и невыносимая жара в них: температура плавления металла в печи достигает 1200 градусов!

Фото: Дмитрий Ярощук

Старейший город Кемеровской области, Новокузнецк можно сравнить с сибирским Петербургом. Основан он был в 1618 году – за рекой, на высоких береговых террасах лежит колыбель Новокузнецка – Кузнецкая крепость, которую возвели казаки посреди «Кузнецкой Земли», т.е. во владениях северных шорцев («кузнецких татар»), издревле промышлявших кузнечным делом.

Уже в 1689 году Кузнецк официально стал городом, центром обширного уезда, охватывающего почти всю нынешнюю Кемеровскую область, а в советское время он превратился в парадную витрину социализма, тот самый «городом-садом», воспетым Владимиром Маяковским: «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране в советской есть!». Неудивительно, что сегодня Новокузнецк предлагает туристу уникальное сочетание исторической и современной архитектуры.

Фото: Дмитрий Ярощук

Прогулявшись по центру Новокузнецка и осмотрев городские и архитектурные достопримечательности, мы отправились в ту самую Кузнецкую крепость на джазовый фестиваль «КуZня ДжаZZ», который проходил в Новокузнецке в конце июня.

На фестивале царила атмосфера любви и радости, и даже летняя жара не была помехой для горожан и гостей праздника. Музыка объединяла и наполняла душу – в какой-то момент появилось ощущение, что мы сливаемся воедино с происходящим, когда совершенно незнакомые люди казались близкими и родными. Знакомство с Новокузнецком вышло не просто теплым, но жарким (все помнят про плавильные печи?) – а на следующий день нас ждал Шерегеш.

Фото: Дмитрий Ярощук

День 2. Хаски, горы, Шерегеш

Что может быть лучше гор? Только горы в компании хвостатого друга из Хаски-Ленда! Здесь туристы могут отправиться любоваться самыми красивыми местами Шерегеша в компании одной из десятков неутомимых собак-хаски – такая разновидность похода в шесть ног (четыре собачьих и две человечьих в единой связке) зовется дог-треккингом.

Шерегеш — излюбленное место поклонников активного отдыха. Зимой он притягивает их отличными горнолыжными трассами, а летом предлагает широкий спектр активностей на свежем воздухе. Например, экотропа длиной пять километров туда и обратно проходит через удивительные по красоте места: исток реки Мундыбаш на горном плато, величественные валуны «Верблюды», поклонный крест на вершине горы, вязкие болотца и живописный подъём со спуском по канатной дороге. Мой четвероногий компаньон Лис сделал этот поход энергичным и незабываемым.

Фото: Дмитрий Ярощук

А в гостинице на Шерегеше нас ждал этнический вечер, где мы познакомились с традициями, легендами, обрядами и национальными играми шорцев. Этот коренной народ имеет богатую культуру и увлекательную историю. Мастер-класс по изготовлению талкана сопровождали истории о древних легендах и мифах в горловом исполнении молодого, но очень талантливого шорца.

Фото: Дмитрий Ярощук

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День 3. Золотая шория и этномузей

Третий день тура был посвящён Горной Шории. Впереди нас ждали походы по заповедным территориям, сплав по бурной реке и знакомство с традициями коренного народа Сибири.

Чтобы путешествие вышло удачным, мы отправились в один из старинных городов Кузбасса — Таштагол, к скульптуре «Золотая Шория». Этот известный монумент всемирно известного скульптора Даши Намдакова — дань культуре и традициям шорцев. Хрупкую девушка восседает верхом на могучем лосе и бережно держит в руках чашу с ритуальным огнем. Громадные рога животного с начертанными на нем петроглифами защищают всадницу. Шорцы верят, что это животное оберегает от зла и приносит удачу.

Фото: Дмитрий Ярощук

Следующим пунктом нашего путешествия по горной Шории было посещение Храма Тенгрианской культуры и участие в шаманском обряде благопожелания от шорского шамана. Тенгрианство — это древняя религия, почитающая небо и природу. Храм, расположенный в живописном месте, как раз является таким средоточением умиротворения, созерцательности и духовности. Получив благословение шамана, мы отправились на моторных лодках в этническое шорское поселение Усть-Анзас.

Фото: Людмила Вержейская

В этом таёжном посёлке расположился «Тазгол» — этнографический музей под открытым небом, посвящённый быту и традициям шорцев. Создатели музея постарались не только показать, какой была жизнь предков коренного населения этих мест с VI века до начала XX, но и воссоздать её в естественной среде, в характерном этнокультурном ландшафте. Жизнь здесь течёт размеренно и спокойно, иногда принимают гостей – любопытных туристов, прибывающих на лодках и вертолётах. Кстати, в деревне, не имеющей никаких городских примет и удобств, кроме почтового отделения и пары магазинов, вертолётная площадка выглядит довольно экзотично.

Фото: Дмитрий Ярощук

Вишенкой на торте этого насыщенного дня стал этнический ужин, состоящий из рыбной ухи, свежевыловленной рыбы и пельменей с кедровыми орехами.

День 4. Дайвинг и флайбординг на Темире

На следующий день, бодрые и полные сил, мы отправились на бирюзовое озеро Темир, расположенное в небольшом посёлке Темиртау. Кристально чистая вода озера, где когда-то был карьер, местами достигает глубины более 100 метров. Темир — кузбасская мекка для дайверов (в озере специально затопили несколько автомобилей, чтобы сделать погружения более захватывающими). А ещё здесь можно попробовать себя в флайбординге (это экстремальное водное развлечение – полёт на специальном устройстве за счет реактивных потоков воды).

Погружение в голубом озере Темиртау могут совершить не только опытные дайверы и флайбордеры, но и новички. Инструкторы обучают всех желающих на дайв-курорте. Вот и я решила воспользоваться возможностью и попробовать флайбординг. Несмотря на трудности, благодаря своевременным советам инструктора, мне удалось воспарить над водой – пусть и ненадолго.

Дайв-курорт «Темир» предлагает всё необходимое для комфортного отдыха с друзьями или семьёй: благоустроенные домики (я была в восторге от количества встроенных электрических розеток), бар/ресторан, бассейны для взрослых и детей, велосипеды, мини-гольф и многое другое.

Фото: Дмитрий Ярощук

Это путешествие стало паломничеством к корням моего рода. Здесь я открыла для себя землю, богатую историей, культурой и природной красотой. Каждый момент, проведённый здесь, стал возможностью учиться новому, вдохновляться и познавать прошлое и настоящее этого удивительного региона. Знаю точно, что ещё вернусь к тебе, Кузбасс!

Людмила Вержейская