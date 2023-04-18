Промышленный туризм в Петербурге: заводы и фабрики

Среди объектов новой туристской географии Санкт-Петербурга – заводы и фабрики, открывшие двери для тех, кто хотел бы увидеть «закулисные» процессы создания привычных вещей и даже настоящих произведений искусства. Мы выбрали предприятия, убедительно доказывающие, что Северная столица – настоящий город мастеров!
Russian Traveler 01/2023
Часовой завод «Ракета»
На петергофском предприятии, выросшем из исторической гранильной фабрики Петра I, в 1945 году были выпущены часы «Победа», а в 1961-м родился часовой бренд «Ракета». Сегодня это единственный в России и один из немногих в мире часовых заводов полного цикла. Здесь до сих пор используются технологии настоящей мануфактуры, и на экскурсии по цехам можно увидеть, как мастера уникальной квалификации вручную изготавливают все детали прецизионного механизма, в том числе самые сложные – спираль и баланс.
Чтобы посетители подробно ознакомились с легендарными моделями, за долгую историю завода разработанными для полярников, олимпийцев и космонавтов, а заодно выбрали для себя сувенир с точным ходом, в прошлом году при «Ракете» открыли дизайнерское арт-пространство, которое объединяет музей, часовой бутик и кофейню.
Кондитерская фабрика им. К. Самойловой
Крупный производитель конфет, печенья, вафель, мармелада и зефира, фабрика им. К. Самойловой относится к старейшим петербургским предприятиям: в прошлом году она отметила 160-летие. Здесь в буквальном смысле исполняется детская мечта о визите на настоящую кондитерскую фабрику!
В этом волшебном лабиринте гости первым делом посещают музей «Шоколадные истории Жоржа Бормана» (одного из «отцов» кондитерского дела в России и основателя фабрики им. К. Самойловой), а затем отправляются на бисквитно-вафельное производство, где изготавливаются печенье, зефир и вафли, и пробуют их прямо с конвейера. Следующий пункт программы – конфетно-мармеладное производство: здесь удастся увидеть процесс создания легендарных шоколадных и мармеладных конфет, которыми славится предприятие.
В конце увлекательного приключения каждого участника ждут сладкие подарки – большой пакет продукции фабрики. Кстати, в феврале в музее открылась новая экспозиция, посвящённая российскому историку и этнографу Юрию Кнорозову, расшифровавшему письменность майя.
Завод TimeTrial
На заводе TimeTrial, который производит надувные плавсредства, знают всё об оборудовании для сплавов и водных соревнований. Чемпионы по рафтингу или как минимум заядлые сплавщики тут и основатель компании, и конструкторы, и даже мастера в цехах. Всего завод выпускает более 300 моделей надувных судов для профессионалов и любителей – рафты, байдарки, каяки, катамараны и сапборды, а ещё – спецснаряжение для спасателей, надувные палатки и даже аттракционы.
На экскурсии по заводу туристы посещают кабинет конструкторов и цеха сварки, сборки и технического контроля. Они узнают о свойствах водонепроницаемых тканей и наблюдают процесс их раскроя, воочию убеждаются в преимуществах сварки горячим воздухом перед склейкой, понимают, какие конструктивные особенности нужны для того, чтобы изделие вышло по-настоящему прочным и не подвело даже на грозных порогах Катуни, – такие знания безусловно пригодятся каждому любителю водных походов.
Завод «Балтика – Санкт-Петербург»
Не секрет, что сваренное на европейский манер пиво в России попробовали только тогда, когда Пётр I основал в Санкт-Петербурге «правильную» пивоварню. Сегодня именно в городе на Неве базируется крупнейшее предприятие по производству пива в России и Восточной Европе.
На экскурсии по заводу «Балтика – Санкт-Петербург» туристам рассказывают об основных вехах деятельности компании, история которой началась ещё в 1987 году, знакомят с различными технологиями изготовления пива и показывают оснащение основных цехов. На этом предприятии XXI века можно своими глазами увидеть, как сегодня варят пиво, контролируют качество сырья, осуществляют розлив и организуют доставку продукции. А заодно получится разобраться в многочисленных сортах хмельного напитка – узнать, чем лагер отличается от эля, а IPA от APA, и как правильно подбирать к пиву закуски: в этом поможет дегустация классических и новых сортов «Балтики».
Компания «Дагвино»
Основанный в 1936 году винно-коньячный завод «Дагвино» размещается в историческом 150-летнем здании, когда-то принадлежавшем Исидоровскому епархиальному женскому училищу. «Святая святых» предприятия – самые северные в Европе коньячные погреба: выдержка и послекупажный отдых продукции тут проходят по традиционной технологии.
Туристы неизменно удивляются, обнаружив в центре Санкт-Петербурга сводчатые подвалы с дубовыми бочками, словно во французском шато. Но это лишь одно из множества открытий, которые ждут на предприятии: тут можно увидеть медный перегонный аппарат – аламбик и стеклянный «коньякопровод», приоткрыть тайны производства крепких напитков, узнать, что такое «доля ангелов» и почему бочки плачут. И, конечно, начать разбираться в бренди, кальвадосе и коньяках – экскурсия «Поэма о коньяке» увенчивается душевной дегустацией.
Императорский фарфоровый завод
«Порцелиновая мануфактура» – первое в России фарфоровое производство – было основано в Санкт-Петербурге в 1744 году. В советские годы (тогда завод звался Ленинградским фарфоровым и ставил на изделия клеймо «ЛФЗ») предприятие прославилось на весь мир благодаря костяному фарфору – особо тонкому и прочному за счет добавления костяной золы; технология его производства даже была удостоена госпремии СССР. Сегодня Императорский фарфоровый завод продолжает вековые традиции.
Для изготовления фарфоровой посуды или скульптуры необходимо выполнить до 80 технологических операций. Основные показывают в ходе экскурсии по легендарному предприятию: от заливки жидкой фарфоровой массы (шликера) в гипсовые формы до покрытия глазурью, обжига, и, конечно, художественной росписи изделий. А завершается визит в Галерее современного искусства фарфора, в которой выставлены хрупкие шедевры разных веков.
Компания «Русские самоцветы»
Исторический правопреемник санкт-петербургской школы ювелирного и камнерезного искусства конца ХIХ – начала XX веков, в том числе и фирмы Карла Фаберже, – компания «Русские самоцветы». По сей день на заводе производят ювелирные украшения и предметы интерьера с применением уникальной техники гильошированной эмали, а кроме того, камнерезные изделия, эмалево-филигранную посуду и украшения.
На экскурсии гостям рассказывают, как создаются эскизы будущих драгоценностей, как с помощью 3D-принтеров изготавливаются их мастер-модели, как делают восковые копии и гипсовые отливки, и как, наконец, получаются кольца или подвески. Здесь удастся увидеть и напайку на драгоценную утварь филигранного узора, и роспись цветными эмалями. Кстати, желающие могут принять участие в мастер-классе и декорировать эмалью миниатюрную шкатулку, брошь или подвеску – как сувенир для себя или в подарок.
Тематические экскурсии по Санкт-Петербургу
Бесценное наследие Северной столицы, к которому непременно стоит прикоснуться каждому гостю города на Неве, – это и промышленные предприятия, которые сегодня становятся новыми общественными пространствами, и места, связанные с деятельностью тех, кто способствовал индустриальному росту России. На тематических экскурсиях, посвящённых истории промышленности Санкт-Петербурга, можно открыть для себя «новое измерение» города и увидеть красоту в архитектуре утилитарных зданий и других формах воплощения предпринимательской и созидательной мысли.
Так, на экскурсии «Петербург промышленный» туристы осматривают завод «Красный треугольник», фабрику «Веретено», солодовню пивоваренного завода им. Степана Разина и водонапорную башню завода «Красный гвоздильщик». В ходе такого путешествия получится узнать, для чего строили Новую Голландию и что представляют собой Адмиралтейские верфи, как производили газ для уличных фонарей и как его хранили в газгольдерах, какие заводы и фабрики строились в юго-западной части Васильевского острова и во что они трансформируются теперь.
Экскурсия «Великий ювелир Карл Фаберже» знакомит с биографией одного из самых известных уроженцев Санкт-Петербурга. От памятника знаменитому ювелиру на площади его имени туристы следуют по маршруту, который включает в себя особняки знатных клиентов фирмы Фаберже, дом на Большой Морской, где она размещалась, дворец, в котором в 1902 году состоялась выставка его работ, и, конечно, музей Фаберже на набережной Фонтанки.
Маршрут же пешеходной экскурсии «Нобели: забытые и знаменитые» проходит мимо промышленных предприятий, когда-то принадлежавших представителям шведской династии, посвящённых им памятников, доходного дома на Лесном проспекте. Интересно не только узнать историю известной семьи предпринимателей (например, скрывавшийся в России от долгов Эммануэль Нобель сумел основать в Петербурге машиностроительные заводы, выполнявшие военные заказы), но и увидеть первый в России образец социально ответственного бизнеса – жилой городок завода «Людвиг Нобель», в котором была и начальная школа, и Народный дом с библиотекой и кинематографом.
5 промышленных музеев Санкт-Петербурга
- Музей-аптека доктора Пеля и сыновей
Старейшая аптека Санкт-Петербурга сегодня входит в состав крупного фармацевтического холдинга «БСС». Открывшаяся в елизаветинские времена, она превратилась в передовой центр аптечного дела в середине XIX века, когда её новым владельцем стал доктор Вильгельм Христофор Эренфрид Пёль. Поговаривали, что аптекарь был не иначе как магом, и что его опыты натолкнули дружившего с ним Дмитрия Менделеева на создание периодической системы элементов. В музее-аптеке можно узнать историю производства лекарственных препаратов в России со времён Петра I до наших дней, познакомиться с талантливыми представителями династии Пёлей, побывать в «алхимической лаборатории» и открыть тайну известного всему Петербургу символа аптеки – «Башни грифонов».
- Музей Адмиралтейских верфей
Адмиралтейские верфи в следующем году отмечают 320-летие. В музее при них можно проследить историю предприятия начиная с 1704 года, когда Пётр I заложил на левом берегу Невы Адмиралтейский дом. Это здесь в 1709 году был создан первый в России линейный корабль «Полтава», а в 1825 году – первая подводная лодка («потаённое судно»). Всего же за свою славную историю предприятие выпустило без малого 3000 судов – парусные корабли, первые русские пароходы, первый в мире атомный ледокол «Ленин»,субмарины, глубоководные исследовательские аппараты. Экспозиция музея состоит из двух залов: первый посвящён дореволюционной истории верфей, второй – XX веку и современности. На площадке под открытым небом выставлены старинные якоря и пушка.
- Музей истории денег
Обширная экспозиция, созданная при «Гознаке» – компании, которая с 1818 года занимается разработкой и изготовлением российских денежных знаков, – открыта в Петропавловской крепости: именно здесь в 1724 году повелением Петра I разместилось монетное производство. Тут получится заглянуть в историю денежного обращения от древности до современных бесконтактных платежей и увидеть в буквальном смысле ценные экспонаты – редчайшие монеты (в том числе памятные золотые весом в баснословные 5 кг), уникальные ассигнации, кредитные билеты и банкноты, а также связанные с деньгами старинные предметы обихода. Повествование дополняют интерактивные инсталляции и видеоматериалы, а также мастер-классы по изготовлению бумаги с настоящими водяными знаками.
- Музей истории техники Кировского завода
Кировский завод – ровесник XIX века, и его история, начавшаяся в далёком 1801 году, отражает становление и эволюцию всей отечественной промышленности. Экспозиции созданного при заводе музея располагаются в шести залах Дворца культуры и техники им. И. И. Газа – фонды насчитывают более 12 000 единиц хранения. Здесь можно увидеть пушечные ядра, рельсы для только появлявшихся в России железных дорог, модели танков и оружия, выпуском которого приближали Победу заводчане, и послевоенные модели техники – от тракторов (в том числе знаменитого «Кировца») до подлодок и даже антарктического вездехода «Пингвин». А кроме того, бесценные исторические артефакты, документы и фотографии.
- Комплекс «Вселенная воды»
Экспозиционно-выставочный комплекс «Вселенная Воды» – подразделение «Водоканала Санкт-Петербурга». Его экспонаты размещаются в водонапорной башне, которую построили в 1859–1861 годах. Сегодня памятник архитектуры и инженерной мысли тщательно реконструирован, а в его холле устроен фонтан замкнутого цикла (это символ и водоканала, и круговорота воды в природе, и рационального использования ресурсов), а на этажах разместилась экспозиция «Мир воды Санкт-Петербурга». Рядом, в бывшем резервуаре Главной водонапорной станции, открыта мультимедийная выставка «Вселенная воды», а в левой пристройке работает другая мультимедийная экспозиция, «Подземный мир Петербурга», где можно проследить путь воды по городской системе труб.