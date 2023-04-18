Промышленный туризм в Петербурге: заводы и фабрики

Среди объектов новой туристской географии Санкт-Петербурга – заводы и фабрики, открывшие двери для тех, кто хотел бы увидеть «закулисные» процессы создания привычных вещей и даже настоящих произведений искусства. Мы выбрали предприятия, убедительно доказывающие, что Северная столица – настоящий город мастеров!

Russian Traveler 01/2023 читать этот номер

1 Часовой завод «Ракета»

На петергофском предприятии, выросшем из исторической гранильной фабрики Петра I, в 1945 году были выпущены часы «Победа», а в 1961-м родился часовой бренд «Ракета». Сегодня это единственный в России и один из немногих в мире часовых заводов полного цикла. Здесь до сих пор используются технологии настоящей мануфактуры, и на экскурсии по цехам можно увидеть, как мастера уникальной квалификации вручную изготавливают все детали прецизионного механизма, в том числе самые сложные – спираль и баланс.

Чтобы посетители подробно ознакомились с легендарными моделями, за долгую историю завода разработанными для полярников, олимпийцев и космонавтов, а заодно выбрали для себя сувенир с точным ходом, в прошлом году при «Ракете» открыли дизайнерское арт-пространство, которое объединяет музей, часовой бутик и кофейню.

2 Кондитерская фабрика им. К. Самойловой

Крупный производитель конфет, печенья, вафель, мармелада и зефира, фабрика им. К. Самойловой относится к старейшим петербургским предприятиям: в прошлом году она отметила 160-летие. Здесь в буквальном смысле исполняется детская мечта о визите на настоящую кондитерскую фабрику!

В этом волшебном лабиринте гости первым делом посещают музей «Шоколадные истории Жоржа Бормана» (одного из «отцов» кондитерского дела в России и основателя фабрики им. К. Самойловой), а затем отправляются на бисквитно-вафельное производство, где изготавливаются печенье, зефир и вафли, и пробуют их прямо с конвейера. Следующий пункт программы – конфетно-мармеладное производство: здесь удастся увидеть процесс создания легендарных шоколадных и мармеладных конфет, которыми славится предприятие.

В конце увлекательного приключения каждого участника ждут сладкие подарки – большой пакет продукции фабрики. Кстати, в феврале в музее открылась новая экспозиция, посвящённая российскому историку и этнографу Юрию Кнорозову, расшифровавшему письменность майя.

3 Завод TimeTrial

На заводе TimeTrial, который производит надувные плавсредства, знают всё об оборудовании для сплавов и водных соревнований. Чемпионы по рафтингу или как минимум заядлые сплавщики тут и основатель компании, и конструкторы, и даже мастера в цехах. Всего завод выпускает более 300 моделей надувных судов для профессионалов и любителей – рафты, байдарки, каяки, катамараны и сапборды, а ещё – спецснаряжение для спасателей, надув­ные палатки и даже аттракционы.

На экскурсии по заводу туристы посещают кабинет конструкторов и цеха сварки, сборки и технического контроля. Они узнают о свойствах водонепроницаемых тканей и наблюдают процесс их раскроя, воочию убеждаются в преимуществах сварки горячим воздухом перед склейкой, понимают, какие конструктивные особенности нужны для того, чтобы изделие вышло по-настоящему прочным и не подвело даже на грозных порогах Катуни, – такие знания безусловно пригодятся каждому любителю водных походов.

4 Завод «Балтика – Санкт-Петербург»

Не секрет, что сваренное на европейский манер пиво в России попробовали только тогда, когда Пётр I основал в Санкт-Петербурге «правильную» пивоварню. Сегодня именно в городе на Неве базируется крупнейшее предприятие по производству пива в России и Восточной Европе.

На экскурсии по заводу «Балтика – Санкт-Петербург» туристам рассказывают об основных вехах деятельности компании, история которой началась ещё в 1987 году, знакомят с различными технологиями изготовления пива и показывают оснащение основных цехов. На этом предприятии XXI века можно своими глазами увидеть, как сегодня варят пиво, контролируют качество сырья, осуществляют розлив и организуют доставку продукции. А заодно получится разобраться в многочисленных сортах хмельного напитка – узнать, чем лагер отличается от эля, а IPA от APA, и как правильно подбирать к пиву закуски: в этом поможет дегустация классических и новых сортов «Балтики».

5 Компания «Дагвино»

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Основанный в 1936 году винно-коньячный завод «Дагвино» размещается в историческом 150-летнем здании, когда-то принадлежавшем Исидоровскому епархиальному женскому училищу. «Святая святых» предприятия – самые северные в Европе коньячные погреба: выдержка и послекупажный отдых продукции тут проходят по традиционной технологии.

Туристы неизменно удивляются, обнаружив в центре Санкт-Петербурга сводчатые подвалы с дубовыми бочками, словно во французском шато. Но это лишь одно из множества открытий, которые ждут на предприятии: тут можно увидеть медный перегонный аппарат – аламбик и стеклянный «коньякопровод», приоткрыть тайны производства крепких напитков, узнать, что такое «доля ангелов» и почему бочки плачут. И, конечно, начать разбираться в бренди, кальвадосе и коньяках – экскурсия «Поэма о коньяке» увенчивается душевной дегустацией.

6 Императорский фарфоровый завод

«Порцелиновая мануфактура» – первое в России фарфоровое производство – было основано в Санкт-Петербурге в 1744 году. В советские годы (тогда завод звался Ленинградским фарфоровым и ставил на изделия клеймо «ЛФЗ») предприятие прославилось на весь мир благодаря костяному фарфору – особо тонкому и прочному за счет добавления костяной золы; технология его производства даже была удостоена госпремии СССР. Сегодня Императорский фарфоровый завод продолжает вековые традиции.

Для изготовления фарфоровой посуды или скульптуры необходимо выполнить до 80 технологических операций. Основные показывают в ходе экскурсии по легендарному предприятию: от заливки жидкой фарфоровой массы (шликера) в гипсовые формы до покрытия глазурью, обжига, и, конечно, художественной росписи изделий. А завершается визит в Галерее современного искусства фарфора, в которой выставлены хрупкие шедевры разных веков.

7 Компания «Русские самоцветы»

Исторический правопреемник санкт-петербургской школы ювелирного и камнерезного искусства конца ХIХ – начала XX веков, в том числе и фирмы Карла Фаберже, – компания «Русские самоцветы». По сей день на заводе производят ювелирные украшения и предметы интерьера с применением уникальной техники гильошированной эмали, а кроме того, камнерезные изделия, эмалево-филигранную посуду и украшения.

На экскурсии гостям рассказывают, как создаются эскизы будущих драгоценностей, как с помощью 3D-принтеров изготавливаются их мастер-модели, как делают восковые копии и гипсовые отливки, и как, наконец, получаются кольца или подвески. Здесь удастся увидеть и напайку на драгоценную утварь филигранного узора, и роспись цветными эмалями. Кстати, желающие могут принять участие в мастер-классе и декорировать эмалью миниатюрную шкатулку, брошь или подвеску – как сувенир для себя или в подарок.

Тематические экскурсии по Санкт-Петербургу

Бесценное наследие Северной столицы, к которому непременно стоит прикоснуться каждому гостю города на Неве, – это и промышленные предприятия, которые сегодня становятся новыми общественными пространствами, и места, связанные с деятельностью тех, кто способствовал индустриальному росту России. На тематических экскурсиях, посвящённых истории промышленности Санкт-Петербурга, можно открыть для себя «новое измерение» города и увидеть красоту в архитектуре утилитарных зданий и других формах воплощения предпринимательской и созидательной мысли.

Так, на экскурсии «Петербург промышленный» туристы осматривают завод «Красный треугольник», фабрику «Веретено», солодовню пивоваренного завода им. Степана Разина и водонапорную башню завода «Красный гвоздильщик». В ходе такого путешествия получится узнать, для чего строили Новую Голландию и что представляют собой Адмиралтейские верфи, как производили газ для уличных фонарей и как его хранили в газгольдерах, какие заводы и фабрики строились в юго-западной части Васильевского острова и во что они трансформируются теперь.

Экскурсия «Великий ювелир Карл Фаберже» знакомит с биографией одного из самых известных уроженцев Санкт-Петербурга. От памятника знаменитому ювелиру на площади его имени туристы следуют по маршруту, который включает в себя особняки знатных клиентов фирмы Фаберже, дом на Большой Морской, где она размещалась, дворец, в котором в 1902 году состоялась выставка его работ, и, конечно, музей Фаберже на набережной Фонтанки.

Маршрут же пешеходной экскурсии «Нобели: забытые и знаменитые» проходит мимо промышленных предприятий, когда-то принадлежавших представителям шведской династии, посвящённых им памятников, доходного дома на Лесном проспекте. Интересно не только узнать историю известной семьи предпринимателей (например, скрывавшийся в России от долгов Эммануэль Нобель сумел основать в Петербурге машиностроительные заводы, выполнявшие военные заказы), но и увидеть первый в России образец социально ответственного бизнеса – жилой городок завода «Людвиг Нобель», в котором была и начальная школа, и Народный дом с библиотекой и кинематографом.