Путешествие по Тверской области: что смотреть, куда идти, где есть

Ровными проспектами Тверь напоминает Санкт-Петербург, патриархальным духом – Замоскворечье, мостами – Будапешт, а планировкой – неожиданно – Версаль. Здесь есть где погулять, что попробовать, на что посмотреть — а потом можно и рвануть за город отдохнуть от цивилизации. В Тверской области, одной из крупнейших в европейской части России, найдется полтора десятка старинных усадеб, музеи на любой вкус и интерес, реки для сплава, глэмпинги и аутентичные деревни, где что ни месяц проходит гастрономический фестиваль, праздник или ярмарка.

Тверь зеленая, уютная и, в отличие от большинства российских городов, логичная и понятная. Такой ее делает парадная трехлучевая планировка. Кроме Твери, в России «версальский трезубец» встречается только в Петербурге, который сильно моложе и архитектурно ближе к Европе.

А Тверь обязана европейской планировкой грандиозному пожару 1763 года, после которого город было проще построить заново, чем восстановить. Что и сделала Екатерина II. Императрица и Самодержица Всероссийская тогда только взошла на престол, была полна энтузиазма и щедра к тверичам. Так на берегу Волги возник вполне европейский город – с каменными домами «сплошною фасадою», набережными, проспектами, площадями, горсадом и дворцом. Не путевым, как его часто называют, а просто Тверским императорским дворцом. После масштабной реставрации он невероятно хорош. Сейчас в нем располагается Тверская областная картинная галерея.

Тверской императорский дворец

Вспомнить Пушкина в Твери

Пушкин проезжал через Тверь почти тридцать раз и четырежды останавливался в городе. Тому есть стихотворные подтверждения. Их охотно цитируют тверские экскурсоводы и не только. Например, «макарони», которые поэт советует заказать у итальянца «Гальяни иль Кольони» в письме к Соболевскому как сувенир или просто на ужин, можно купить во многих магазинах Твери. Муку, крупу и полтора десятка видов пасты под торговой маркой «Гальяни» выпускает тверской «Мелькомбинат». А особняк с четырехколонным портиком, где Гальяни держал гостиницу и ресторан, сохранился. Он находится на пересечении улиц Пушкинской и Андрея Дементьева.

Чаще, чем в городе, Пушкин гостил в разбросанных по Тверской губернии имениях друзей: танцевал на балах, ухаживал за дамами, работал, а в мае 1836 года чуть не подрался на дуэли. К счастью, его оппонента графа Владимира Соллогуба на тот момент не случилось в городе. Так что у любителей поэзии тверской край должен вызвать исключительно положительные ассоциации. Здесь были написаны «Анчар», «Зимнее утро», «Цветок», посвящение к «Полтаве» и одна из глав «Евгения Онегина».

В родовом имении Вульфов — деревне Берново Старицкого района — открыт музей А.С. Пушкина, и в первое воскресенье июня там проходит праздник поэзии. А в Твери есть улица Пушкина, площадь Пушкина, ресторан и два памятника Пушкину. Первый, созданный Олегом Комовым по рисунку поэта, стоит на набережной Волги напротив Городского сада. Второй – бюст работы Екатерины Белашовой — ищите на Театральной площади.

Памятник Пушкину

Открыть калитку на фестивале в «Мяммино»

Калиткой называется карельский открытый пирожок. Пекут калитки, как правило, из ржаной муки с самой простой начинкой – ячневой или пшенной кашей, капустой, картошкой. Попробовать их можно в Тверской Карелии. Это совершенно особенное место, где проживают потомки переселенцев с Карельского перешейка. Сегодня деревень, где живут карелы, а детям в школе преподают карельский язык, осталось не так много. Но они есть и открыты для посещения. Познакомиться с историей, обычаями и кухней тверских карелов можно в городе Лихославле, подворье Власовых в Толмачах, Карельском доме в Чашково, деревнях Бронино и Стан.

Калитки

В этнокомплексе «Мяммино» в августе уже восемь лет проводится фестиваль «Калитка». С каждым годом он становится все масштабнее, но при этом остается ощущение, что ты попал на большой домашний праздник. В этот день в гости к тверским карелам приезжают музыкальные коллективы из финно-угорских регионов России. Люди надевают национальные костюмы, знакомятся с народными промыслами, участвуют в мастер-классах, конкурсах и играх. На каждом пятачке чем-нибудь торгуют: рубахами из льна, корзинами, которые плетут тут же, глиняными горшками, свистульками, калитками, местным сыром и малосольными огурцами.

Реклама

Прокатиться по Европе в ресторане «Стрельна»

Ресторан «Стрельна» находится на берегу Волги в загородном комплексе «Екатериновка» рядом с деревней Отроковичи. Внешне Тверская «Стрельна» является точной копией дворца Петра I в Стрельне. Внутри ресторан тоже пытается быть дворцом с хрустальными люстрами, резной мебелью, паркетом, живописью и, в сезон навигации, видом на яхты. Команда поваров в «Стрельне» молодая и состоит исключительно из призеров кулинарных конкурсов под руководством золотого призера Всероссийского чемпионата Chef a la Russe-2024 молодого шеф-повара Ивана Савенка.

Самое интересное предложение – авторский сет «Великое посольство Петра I». Он состоит из семи курсов, представляющих шесть европейский государств, где побывал император. Завершает гастрономическое путешествие Российская империя. История не столько про поесть, сколько про впечатления. И они точно будут. По дороге к «Екатериновке» находится обязательная к посещению церковь Рождества Богородицы, построенная в конце XIV века в память о победе на Куликовом поле.

В ресторане «Стрельна»

Мармелад, хайкинг и каякинг

Поездка в Тверь – лишь один из возможных сценариев на уикенд. С детьми интересно заехать в музейно-туристический комплекс «Мармеладное царство» в районе Лихославля. Это большой парк по мотивам русских сказок с аниматорами, качелями-каруселями, мини-зоопарком и музеем мармелада.

Мастер-класс в «Мармеладном царстве»

Другой сценарий – провести выходные на природе в одном из местных глэмпингов. Их в Тверской области более трех десятков. Они очень комфортны и обычно расположены в живописных местах, у рек или вблизи леса. Или то и другое сразу, как например в глэмпинге «Тверской-Ямской» на Тверце, в «Ямской слободе» в Завидово или в Villy Uley – на Волге. Жить можно ближе к природе – в просторных современных палатках — или со всеми удобствами в симпатичных, приятно пахнущих деревом коттеджах с кухней, террасой и мангалом.

Глэмпинги работают круглогодично. Там рады взрослым и детям и, что особенно приятно, не против собак. Летом на террасы выставляют бочки для водных процедур. В сильную жару, как это было в этом году, в них можно легко представить себя капибарой. Впрочем, при желании можно выбраться на большую воду. Реки Волга, Тверца и Мста давно освоены любителями активного отдыха. Сплавы могут быть организованы как однодневные, так и многодневные с остановками на ночевку для изучения окрестностей, рыбалки и тихой охоты. К услугам гостей парковка для автомобилей, кафе, прокат спортинвентаря и хорошие инструкторы.

Прикоснуться к хрупкому

В 2005 году потомственный мастер-стеклодув и член Совета художников России Антон Маршумов и его жена Татьяна осуществили мечту – открыли в Медном музей художественного стекла. На первом этаже домика в голландском стиле выставлены изумительной красоты работы родителей Антона заслуженных художников России Михаила и Ирины Маршумовых. Мастера работали в стеклодувной и гутной техниках и фактически создали то, что называется тверской техникой художественного стеклоделия.

В Музее художественного стекла

Напротив витрин – магазинчик и там же компактная мастерская, где Антон демонстрирует гостям нюансы работы стеклодува. На втором этаже – экспозиция работ самого Антона. Каждый экспонат существует в единственном экземпляре, да и сам музей уникальный. В России точно таких больше нет. Эффект от посещения – как будто разом встретились Брэдбери, Дали и Скрябин – прекрасно и неожиданно. За домом в теплое время года открыто маленькое, в лучших европейских традициях кафе. Там же Маршумовы хотят со временем сделать еще несколько павильонов, чтобы показывать и другие возможности стекла.

Юлия Сонина