Путешествие в Санкт-Петербург: как спланировать идеальный маршрут

Петербург — город, который каждый раз открывается с новой стороны и предлагает гостям свежий взгляд на известные достопримечательности и маршруты. В преддверии летнего туристского сезона Северная столица готова знакомить путешественников не только со своей богатой историей и культурой, но и с самыми современными трендами.

Петербург ждет гостей, чтобы поделиться своими сокровищами и открыть новые грани своего многоликого очарования. Если вы давно мечтали побывать в городе на Неве или хотите взглянуть на него по-новому, пора начинать планировать поездку. Исследуйте старинные особняки и дворцы, прокатитесь по современным магистралям, посетите модные арт-пространства, попробуйте местные гастроспециалитеты и насладитесь особой атмосферой гостеприимного города. Это лето в Санкт-Петербурге обещает быть незабываемым!

Познакомиться с культурой, историей и гастрономией Северной столицы можно в удобном формате тура «под ключ». Специально для этого в Петербурге разработали два национальных туристских маршрута.

Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба

Маршрут подойдет как тем, кто приедет в город на Неве впервые, так и тем, кто бывал в нем раньше. Туристы прогуляются по легендарной Петропавловской крепости, полюбуются роскошными интерьерами Меншиковского дворца и насладятся дворцово-парковыми ансамблями Ораниенбаума и Петергофа. А еще узнают об истории пряностей и их роли в развитии торговых путей на необычной экскурсии в Музей специй.

Петергоф Фото: СПб ГБУ "ГТИБ"

Изюминки маршрута — обзорная экскурсия с VR-очками, благодаря которым можно увидеть образы утраченных памятников архитектуры и панорамы музеев, а также мастер-класс по русскому сбитню, старинному горячему напитку, в Музее специй.

Программа разрабатывалась лучшими специалистами индустрии гостеприимства Петербурга и получила высокую оценку Экспертного совета по национальным туристским маршрутам при Министерстве экономического развития РФ.

Музей-макет «Петровская акватория» Фото: СПб ГБУ "ГТИБ"

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Петербург. Новая География

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Петербург — это не только история, но и современность. Второй национальный туристский маршрут «Санкт-Петербург. Новая география» покажет многогранный, динамичный и яркий мегаполис. Акцент в нем сделан не на классических достопримечательностях, а на недавно появившихся точках притяжения Северной столицы.

Гости полюбуются самым высоким небоскребом Европы — «Лахта Центром», прогуляются по музейно-историческому парку «Остров фортов» в Кронштадте, увидят стадион «Газпром Арена» и проедут по Западному скоростному диаметру — уникальной автомагистрали, часть которой пролегает над Финским заливом.

ЗСД Фото: СПб ГБУ "ГТИБ"

В программу маршрута входит знакомство с современным искусством в музее Эрарта, прогулка по общественным пространствам Севкабель Порт и Новая Голландия. Путешественников ждут: экскурсия «Другой Эрмитаж» с показом VR-фильма «Погружение в историю», смотровая площадка на Невском проспекте.

Новая Голландия Фото: СПб ГБУ "ГТИБ"

Помощь туристам

Чтобы гостям было проще спланировать путешествие и сориентироваться в разнообразии петербургских впечатлений, городские власти создали ряд полезных ресурсов. При поддержке Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга в Северной столице работает контакт-центр для туристов, куда можно обратиться за консультацией. Его операторы расскажут о туристской инфраструктуре, городских событиях, режимах работы транспорта, музеев и других учреждений на русском и английском языках. Позвонить в контакт-центр можно по номерам 8-800-222-88-12 и 8-812-324-03-03 с 8 утра до 10 вечера.

Кроме того, в Петербурге работают информационные пункты Городского туристско-информационного бюро, сотрудники которых помогут спланировать идеальный маршрут с учетом ваших предпочтений и пожеланий. Там туристы могут получить бесплатные карты и путеводители.

В помощь путешественникам и цифровой гид — официальный городской туристский портал visit-petersburg.ru. Здесь можно найти самые свежие новости о событиях и мероприятиях Санкт-Петербурга, полезные подборки с советами о том, куда сходить, где развлечься и в каких заведениях попробовать блюда местной (и не только) кухни.

Фото: СПб ГБУ "ГТИБ"

Северная столица словно живет в нескольких эпохах одновременно, позволяя каждому гостю найти что-то свое. Кто-то влюбится в ее строгую классическую красоту, а кто-то будет очарован современным ритмом мегаполиса. Но равнодушным не останется никто — ведь Петербург умеет покорять сердца.