Путешествие в зазеркалье: 4 зеркальных дома-отеля в России

Футуристичные дома-вагончики, которые частично или полностью облицованы зеркальными панелями и благодаря этому словно сливаются с окружением, становясь его частью, – отличная альтернатива классическим отелям и уже привычным шатрам и куполам глэмпингов. Мы выбрали самые интересные.

Russian Traveler 01/2023 читать этот номер

1 «Окна в лес», Удмуртия

«Окна в лес», Удмуртия

Открывшийся в прошлом году рядом с Ижевском экоотель строится на территории бывшего пионерского лагеря. Он славен своими зеркальными домами разных размеров – поверхность фасадов изготовлена не из стекла, а из композитных зеркальных панелей, через которые можно любоваться лесом.

В зависимости от «номера» в домиках есть сауны, купели (сибирские чаны), мангальные зоны и гамаки. Из сохранившегося здания бывшей пионерской столовой скоро будет сделан ресторан, а из клуба – конференц-зал. В окрестностях можно покататься на велосипедах и квадроциклах.

2 BAUS, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия

BAUS, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия

Первый зеркальный дом базирующаяся в Пятигорске компания BAUS открыла ещё в 2019 году около горнолыжного курорта «Архыз». Сейчас подобные гостевые «кабинки» также ждут гостей вблизи курорта «Эльбрус», есть планы и на окрестности Москвы и Санкт-Петербурга. Три стороны дома от BAUS созданы из закалённого стекла, устойчивого к атмосферному давлению и перепадам температур и обеспечивающего зеркальный эффект, оставшаяся же стена отделана деревом: светлым (берёзой) или тёмным (орехом).

Благодаря бесшовному остеклению горными пейзажами можно наслаждаться из любой точки апартаментов – даже из душа или постели! Внутри – продуманный интерьер, возможность управления климатом, шторами и жалюзи прямо из кровати, тёплый пол, компактная кухня и украшения от модных российских дизайнеров.

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3 Арт-усадьба «Веретьево», Московская область

Арт-усадьба «Веретьево», Московская область

Раньше этот необычный отель был популярным местом для творческих и деловых встреч, здесь отдыхали известные предприниматели, художники, режиссёры и актёры, проводились выставки, фестивали и биеннале. Сейчас же акцент тут сделан на семейный отдых (в том числе с питомцами).

Недавно и без того разнообразный номерной фонд арт-усадьбы пополнился двухэтажным домом с верандой в деревне Веретьево. Его отличают зеркальные панели, дополнительно облицованные досками, – иллюзия прозрачности создаётся благодаря «невидимым» углам.

Рядом с отелем находится экоферма с ручными оленями и другими животными, также можно прогуляться по парку с мостками, придуманному художником и архитектором Александром Бродским.

4 LAFA, Московская область

LAFA, Московская область

Название загородного отеля LaFa отсылает не к созвучному «лафа» в смысле везения – это сокращённое «семья» на итальянском, La Famiglia. Хотя гостям здесь определённо везёт – они могут разместиться в различных шале и виллах, окружённых сосновым бором, наслаждаться блюдами в ресторане, париться в бане и изучать окрестности во время экскурсий.

В гостевом доме «Квадрум» – панорамное остекление и две зеркальных стены, электрический карниз, веранда с уличной мебелью и мангал. Отличный выбор для романтического уик-энда.