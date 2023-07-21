Путешествия по России с аудиогидом. Какое подойдет вам?

Выбрали 5 туристических направлений, которые могут приглянуться самым разным типам путешественников в России. А чтобы отдых был проще, для каждого из этих направлений уже есть подробный и увлекательный бесплатный аудиогид от МТС – идеальный вариант, чтобы не подстраиваться под темп больших туристических групп с экскурсоводом, а путешествовать своей компанией.

1 Архыз, Карачаево-Черкесия

Карачаево-Черкесия и в частности Архыз – направление для неутомимых путешественников, которые хотят совместить культурный отдых с природным, узнать больше о старинных кавказских традициях и в то же время открыть для себя новые горизонты: горные склоны, хрустальные озера, цветущие луга в долинах, бурные водопады.

Научные достопримечательности (вроде шестиметрового телескопа БТА и радиотелескопа РАТАН-600, расположенного в горах) сочетаются здесь с природными красотами и реликтовыми лесами (горные озера, 700-летние пихты и заодно – виды на Эльбрус). В окрестностях обитают самые разные звери – зубры, медведи, туры, серны, кабаны, волки и рыси. Впрочем, повстречать осторожных обитателей здешних мест шумным туристам будет довольно сложно. И если раньше большинство туристов приезжали сюда за горнолыжными приключениями, то теперь вырос и летний турпоток – люди приезжают для пеших походов по горам.

Теперь эти походы обещают стать более интересными – в МТС оцифровали самый популярный маршрут по Архызу и превратили его в бесплатный аудиогид. Путь начинается в центре поселка Архыз и ведет к Баритовому водопаду, который расположен прямо на склонах хребта Абишира-Ахуба. Прогулка до водопада с возвращением в поселок занимает около четырех часов, протяженность составит около пяти километров.

В аудиогиде создатели с помощью местных краеведов и людей, влюбленных в родину, собрали по крупицам легенды и рассказы, которые познакомят с многогранной культурой удивительной кавказской республики, а этническая музыка местных исполнителей, звучащая во время аудиопрогулки до водопада, позволит еще сильнее прочувствовать дух Карачаево-Черкесии.

Архыз Фото: Дарья / фотохостинг trraveler.ru

Путешественники уже в более чем 50 городах и охраняемых природных территориях страны могут бесплатно пользоваться интерактивными цифровыми гидами МТС. Изюминка аудиогидов в содержании: для создания уникального расскаха привлекаются местные эксперты, ученые, историки и краеведы, а еще – городские активисты и неравнодушные жители, которые помогают раскрыть колорит и неповторимость своей малой родины. Найти аудиогиды можно в приложениях МТС Music и МТС Live. Пользоваться ими очень просто: идите по маршруту по встроенной карте, и прослушиваете информацию про достопримечательности. Также гиды можно скачать и пользоваться ими офлайн, например, находясь в дороге без подключения к интернету.

2 Казань – Болгар

Казань регулярно входит во все рейтинги самых популярных направлений для путешествий по России, а также одних из лучших мест для поездки на выходные. Многие и вовсе называют ее третьей столицей нашей страны. Все эти дифирамбы не случайны — Казань и правда можно счесть прямо-таки идеальной туристической локацией как для любителей культуры, так и для завзятых фуди (и речь тут не только и не столько о чак-чаке).

Например, белокаменному казанскому кремлю — одной из самых масштабных сохранившихся построек такого типа — можно однозначно посвятить весь день. Мощные стены этой оберегаемой ЮНЕСКО цитадели, мечеть Кул-Шариф, православный Благовещенский собор, дворцовая резиденция главы республики, «падающая башня» Сююмбике, полдюжины музеев, виды на центральные казанские площади, — это настоящий город в городе. Совет: самый выигрышный вид на кремль открывается не изнутри, а снаружи, с другого берега реки Казанки.

А на живописном берегу Волги расположился старинный город Болгар – объект национального наследия Татарстана. С ним связаны самые яркие эпизоды истории средневекового государства Волжской Булгарии – им посвящен уникальный музей-заповедник под открытым небом – Булгарское городище.

Недавно у МТС вышел бесплатный автомобильный аудиогид по 180-километровому маршруту «Казань-Болгар», так что отправиться на насыщенную локациями экскурсию могут все, кто уже не раз бывал в Казани (или те, кому хочется за одну поездку увидеть и узнать, как можно больше). Маршрут гида проходит через множество старинных сел с древними храмами и необычными историями жителей, включает в себя рассказы о знаменитых жителях республики (в частности, поэте Гаврииле Державине, чье родовое имение находится в Лаишевском районе), и о событиях нашего времени – таких, как строительство целого поселка на берегу Камы для съемок популярного российского сериала.

Казань Фото: Артем Мирный / фотохостинг rtraveler.ru

3 Сергиев Посад

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В Сергиев Посад стоит ехать тем, кто до сих пор пребывает в плену стереотипов о том, что Подмосковье – это скучный «придаток» Москвы. Ну и тем, кто хочет привезти из поездки необычных и красивых сувениров. Ведь Сергиев Посад не зря считается «столицей игрушек» Московской области: именно здесь делают знаменитые расписные матрёшки, а в посёлке Богородское, что в получасе езды, – богородскую резную игрушку. Интересен Сергиев Посад будет также любителям истории и религиозным паломникам – здесь расположена Троице-Сергиева Лавра, крупнейший мужской православный монастырь с многовековой историей.

Вдобавок, это единственный город Подмосковья, который входит в знаменитый туристический маршрут «Золотое кольцо России»!

Те, кто решил отправиться в Сергиев-Посад за рулем из столицы, смогут скрасить свой путь (и пребывание в неизбежных пробках) рассказами очередного аудиогида от МТС. Вас ждут тридцать интересных историй и любопытных фактов об объектах, расположенных вдоль маршрута.

Среди них – старинные русские усадьбы Любимовка и Талицы, многочисленные церкви, села Радонежское и Воздвиженское, в которых происходили исторические для страны события.

За 74 километра пути слушатели успеют познакомиться с легендами жителей древних городов, узнают, какие интриги плела царевна Софья и что из этого вышло. А заодно разберутся, где на Троицкой дороге располагались путевые дворцы и зачем их вообще строили.

Гремячий ключ – святой источник Сергия Радонежского на правом берегу реки Вондиги, Сергиев Посад. Фото: Сергей Фаренюк / фотохостинг rtraveler.ru

4 Сочи и Красная Поляна

Сочи – курорт на Черноморском побережье России, и его горная «дочка» – Красная Поляна вдвоём становятся идеальным местом отдыха для самых разных категорий туристов: здесь можно устроить и семейный пляжный отдых с активными развлечениями в городе, и выбраться на лоно природы для созерцания романтичных закатов наедине с близкими, и карабкаться по горам в длительных походах, и попробовать самые разные виды экстремального спорта как на воде, так и в горах. А можно и совместить – и после отдыха в самом Сочи отправиться на несколько дней в горы Красной Поляны. Тут снова на помощь придет аудиогид от МТС – и сделает путь от города до гор не только красивым, но и интересным.

Аудиогид до курортов Красной поляны стартует от аэропорта Сочи и включает несколько десятков стоящих внимания локаций. На протяжении почти 70 километров вы не будете скучать, слушать знакомые наизусть песни и ловить подходящую радиоволну – вместо этого можно будет включить аудиогид и узнать об истории Олимпийского парка, увидеть стилизованный под замок отель Богатырь и символ олимпиады — факел олимпийского огня.

Но не олимпийскими достопримечательностями едиными: по пути автомобилисты насладятся видом заснеженных гор, узнают, откуда можно увидеть жилые резиденции Газпромовского курорта и светодиодный глобус, а также доберутся до смотровой площадки под Горной Олимпийской деревней на Розе Хуторе, с которой можно будет насладиться всей красотой и мощью дикой природы Кавказа.

Участок старой Краснополянской дороги Фото: Андрей Каменев

5 «Ясная Поляна» и Тульская область

Красная Поляна – не единственная популярная туристическая «поляна» в нашей стране. Есть ещё Ясная Поляна – имение писателя Льва Толстого, произведения которого знают и чтут во всём мире. Это самый известный усадебный комплекс тульского края: мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв, поддерживаются в своем неизменном историческом виде. Ехать сюда однозначно стоит тем, кто любит литературу, историю и простые, но милые сердцу пейзажи среднерусской полосы.

Кстати, Лев Николаевич Толстой три раза ходил пешком из Москвы в своё имение в Ясной Поляне. Первый такой поход он осуществил в уже довольно преклонном возрасте 58-ми лет. Можно только порадоваться, что вам преодолевать этот путь пешком необязательно — можно сесть в машину, включить аудиогид и погрузиться в историю, параллельно созерцая живописные виды за окном по пути. К тому же в последние годы Тульская область стала прямо-таки идеальным направлением для визита – будь то короткий и яркий уикенд «на ногах» или полноценное, но не менее насыщенное автопутешествие.

Такое путешествие из Москвы до «Ясной Поляны» составляет 200 километров и проходит мимо старинных русских городов – Серпухова, Алексина, Подольска, Чехова и Тулы. Пользователи аудиогида от МТС услышат порядка сорока интересных рассказов про культурные достопримечательности: Тульский кремль, музеи пряника и самовара, усадьбу Молоди, Вознесенскую Давидову пустынь и другие необычные места.