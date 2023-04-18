Путешествия с РГО: тур на Ямал

Журнал Russian Traveler открывает новую рубрику – «Путешествия с РГО». В ней мы будем рассказывать об авторских турах по России, которые прошли экспертную оценку Русского географического общества и получили отличительный знак качества «Рекомендовано РГО». Начинаем с тура на Ямал – «На восток Европы».

Russian Traveler 01/2023 читать этот номер

Чтобы попасть из Европы в Азию, иногда достаточно сделать шаг, но в правильном месте – там, где прочерчена граница между этими частями света.

По территории России она идёт вдоль линии Уральских гор далеко за Полярный круг, до бескрайних просторов Ямала. Здесь, среди разноцветных мхов арктической тундры, находится самая восточная точка Европы, отмеченная стелой с двуглавым орлом.

Стела, установленная на крайней восточной точке Европы Фото: Станислав Миков / Русское Географическое Общество

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Тем, кто решил покорить Полярный Урал, стоит приготовиться к суровой романтике путешествия по Русской Арктике, которое продлится 12 дней. Добраться сюда из Салехарда получится только на снегоболотоходах, а из следов цивилизации можно встретить разве что стойбища ненецких оленеводов. Но отсутствие комфортной инфраструктуры с лихвой компенсируется первозданной природой.

Озеро Большое Щучье Фото: Станислав Миков / Русское Географическое Общество

В ладонях серо-голубых гор, покрытых полос-ками снежников, раскинулась Нефритовая долина – месторождение декоративного минерала всевозможных оттенков зелёного. Совсем рядом – каскадные водопады, ледники и зеркала озёр, одно из которых – Большое Щучье – иногда называют «ямальским Байкалом».

С перевалов, где снег не тает даже летом, открываются панорамы извилистых артерий северных рек, а сами горные массивы когда-то были рифами древнего океана. Это настоящая «терра инкогнита», которую до сих пор видели лишь единицы.