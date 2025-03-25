Пять озёр России, которые стоит посетить этой весной

Весна – идеальное время, чтобы открыть живописные уголки страны. Лёд тронулся, природа оживает, а с ней появляется желание отправиться в новые места. Яндекс Путешествия рассказали нам о пяти озёрах, где можно зарядиться энергией, найти вдохновение и увидеть запоминающиеся пейзажи.

Байкал — целебная сила природы

Озеро Байкал – настоящий природный шедевр, спрятанный в сердце Восточной Сибири. Его кристально чистые воды разделяют Иркутскую область и Республику Бурятию, а глубина и масштабы поражают воображение. Это не просто самое глубокое озеро в мире, но и крупнейший пресноводный водоём Евразии. А ещё это место силы и уникальный природный объект, который привлекает туристов круглый год.

Одним из самых популярных маршрутов на юге Байкала считается подъём на пик Черского (2090 м) – высшую точку Комаринского хребта массива Хамар-Дабан. Вершина названа в честь выдающегося исследователя Сибири, географа Ивана Черского. Уже с первых точек маршрута открываются впечатляющие виды на горные хребты и густые леса, а по пути встречаются впечатляющие природные объекты, такие как Чертов перевал и озеро Сердце. Добравшись до вершины, можно насладиться панорамой Байкала и Култукского залива.

Романтика Байкала Фото: Белавин Андрей / фотохостинг Russian Traveler

Среди множества сакральных мест Байкала особое внимание привлекает мыс Бурхан, расположенный на острове Ольхон. Здешняя скала из белого мрамора, известная также как Шаманка, считается одним из главных символов озера. Согласно древним бурятским верованиям, мыс обладает сильной энергетикой, а привязав ленту на один из ритуальных столбов, можно загадать заветное желание.

Байкал также богат термальными источниками. Некоторые из них расположены в доступной близости – например, в 80 км от Северобайкальска есть горячие источники, которые остаются малолюдными даже в разгар сезона. Многие приезжают сюда, чтобы насладиться природным спа, окружённым первозданными сибирскими пейзажами.

Как добраться? Чаще всего путешественники прилетают в Иркутск, откуда можно добраться до озера на такси или электричке. Самый удобный способ добраться до Иркутска —прямой рейс из Москвы или Санкт-Петербурга. Стоимость билетов зависит от сезона: весной перелёт туда-обратно обойдётся в среднем в 25000-35000 рублей. Самый выгодный месяц для перелёта — апрель, билет на самолёт будет стоить около 12000 рублей. В городе стоит задержаться хотя бы на день: полюбоваться старинной архитектурой, прогуляться по набережной Ангары, заглянуть в музей декабристов. Из Иркутска до Байкала ведут несколько маршрутов, но в любой сезон проще всего добраться до посёлка Листвянка. Туда можно доехать на маршрутке от центрального рынка Иркутска, на такси или на рейсовом автобусе (расписание доступно на сайте автовокзала). Проживание в одном из четырёхзвёздочных отелей Иркутска на двоих будет стоить в среднем от 6000-8000 рублей за ночь.

Селигер — озёрный край тишины и уюта

Озеро Селигер, расположенное между Тверской и Новгородской областями, по праву считается одним из самых живописных в России. В начале весны озеро ещё сковано льдом, но с каждым днём природа просыпается, и уже в апреле можно ощутить первые тёплые дни. Для любителей активного отдыха есть возможность отправиться в пешие походы по холмам и лесам, наслаждаясь пробуждением природы. В мае можно отправиться в плавание на лодке или байдарке, чтобы исследовать многочисленные острова и уединённые бухты.

Закат на Селигере. Конкурс «Сокровища России 2024», номинация «Россия с высоты» Фото: Александр / фотохостинг Russian Traveler

После насыщенного дня лучший способ расслабиться – отправиться в настоящую русскую баню на одной из турбаз. Горячий пар, аромат древесины и контраст с прохладным воздухом моментально возвращают силы. Любителям комфорта подойдут банные комплексы с бассейнами и спа-процедурами, ценителям традиций — баня на дровах с возможностью окунуться в озеро. А тем, кто ищет необычные впечатления, стоит попробовать банный чан под открытым небом или даже арендовать плавучую баню, наслаждаясь ей прямо на воде.

Однако не только природой Селигер привлекает своих гостей. В этом регионе также можно найти уникальные исторические памятники. Одним из них является Нило-Столобенская пустынь.

Это легендарный монастырь XVI века, расположенный на острове Столобный. Когда-то эту обитель основали монахи-отшельники, а в XX веке её судьба резко изменилась: здесь поочерёдно располагались лагерь для военнопленных, колония, госпиталь, дом престарелых и даже турбаза. Сегодня монастырь вновь принадлежит церкви, и его величественные храмы привлекают паломников и туристов. Центр архитектурного ансамбля — Богоявленский собор с его сияющими куполами. Гостям также открыт доступ в чайную, монастырскую лавку и музей-ризницу, где хранятся старинные иконы, резные статуи и другие реликвии. Поднявшись на колокольню, можно увидеть Селигер во всей красе: монастырские стены, гладь озера и бескрайние леса создают незабываемый пейзаж.

Жемчужина Селигера: Нило-Столобенская пустынь. Конкурс «Сокровища России 2024», номинация «Архитектура» Фото: Галина / фотохостинг Russian Traveler

Ещё одна достопримечательность Селигера — 22-метровая пирамида Александра Голода, которая возвышается на западном берегу озера. По замыслу инженера, она должна активизировать процессы биоценоза и гармонизировать пространство. Те, кто побывал внутри, говорят, что ощущают необычное спокойствие и прилив сил.

Как добраться? Самый удобный способ добраться до Селигера — через город Осташков, расположенный в 193 км от Твери. Весной, когда туристов ещё немного, здесь можно бродить по узким улочкам, разглядывать деревянные дома и старинные храмы. Из Москвы на машине путь занимает менее 5 часов. Также из Москвы на Селигер ежедневно отправляются автобусы с автостанции Северные ворота — стоимость билета начинается от 2000 рублей в одну сторону. Проживание в одном из гостевых домов Осташкова на двоих будет стоить в среднем от 2500 рублей за ночь.

Телецкое озеро — жемчужина Алтая

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Телецкое озеро — одно из крупнейших и глубочайших пресноводных озёр России, уступающее по объёму воды только Байкалу. Оно расположено на северо-востоке Республики Алтай, на высоте 434 метра над уровнем моря, и окружено величественными горами. Название озеро получило от древнего тюркского народа телесов, которые когда-то населяли эти земли.

На правом берегу озера раскинулся государственный природный заповедник, а рядом можно увидеть живописный водопад Корбу. Телецкое озеро внесено в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Это место подходит как для спокойного, так и для активного отдыха. Популярны прогулки на теплоходах и катерах, во время которых можно насладиться завораживающими пейзажами. Любители пешего туризма выбирают экскурсии к водопадам, кедровым лесам и подземной реке, а также походы в горы.

Фото: Максим Усанин / фотохостинг Russian Traveler

Также здесь организуются конные прогулки. Один из самых вдохновляющих маршрутов – подъём на гору Тилан-Туу, откуда открывается панорамный вид на озеро. Велосипедисты могут отправиться по асфальтированной дороге от посёлка Артыбаш к каскадам Третьей речки. Тем, кто ищет адреналин, стоит попробовать сплав по реке Бие — единственной реке, вытекающей из озера. Здесь можно испытать себя в рафтинге разной сложности, от спокойного до экстремального.

Кроме того, в водах озера обитает более 10 видов рыб, так что рыбалка здесь – настоящая удача для любителей этого занятия. Однако, по словам бывалых туристов, в окрестных лесах часто встречаются медведи, поэтому при выборе места для отдыха стоит проявить особую осторожность.

Телецкое озеро славится своими завораживающими рассветами. Ранним утром солнце пробивается сквозь плотный туман, окрашивая вершины гор в малиново-золотистые оттенки. Этот момент особенно ценят фотографы и художники.

Как добраться? До Телецкого озера можно добраться через Горно-Алтайск и посёлок Артыбаш. В Горно-Алтайске есть аэропорт, куда прилетают рейсы из различных городов России —прямые рейсы есть из Москвы, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов. Весной перелёт из Москвы до Горно-Алтайска и обратно обойдётся в среднем в 25000-30000 рублей. От Горно-Алтайска до Артыбаша, расположенного прямо у озера, можно добраться на рейсовом автобусе за 4 часа. Проживание в одном из гостевых домов Артыбаша на двоих будет стоить в среднем от 4000 рублей за ночь.

Онежское озеро — северное зеркало природы

Онежское озеро — это один из крупнейших пресноводных водоёмов России, второй по размеру в Европе. Оно расположено на северо-западе страны и охватывает Карелию, Вологодскую и Ленинградскую области. Крупнейший город на его побережье — Петрозаводск.

Озеро привлекает разнообразием природных ландшафтов, возможностями для активного отдыха и историческими достопримечательностями. Здесь популярны водные прогулки на лодках и катерах, рыбалка, яхтенный спорт. В тёплые месяцы проходят парусные регаты, которые можно как наблюдать со стороны, так и принять в них участие.

Онежское озеро Фото: Анатолий / фотохостинг Russian Traveler

Весна на Онежском озере — особенное время, когда природа оживает после долгой зимы. Вода ещё холодная, но воздух уже наполняется свежестью, а леса покрываются первыми зелёными красками. Это отличная пора для пеших и велосипедных прогулок, наблюдения за пробуждающейся природой и экскурсий по историческим местам. В апреле–мае сюда приезжают любители уединённого отдыха и фотографы, чтобы запечатлеть зеркальную гладь озера. Также можно отправиться в сплав по рекам, исследовать нетронутые лесные тропы и насладиться первым тёплым солнцем. А если хочется полной тишины и уединения, можно остановиться в уютном гостевом доме на берегу.

Онежское озеро славится своими уникальными достопримечательностями. Одной из главных является остров Кижи — архитектурный заповедник, известный своими церквями, построенными без единого гвоздя, а также старинными крестьянскими домами. Также стоит посетить Тютьозеро, которое называют «висячими озёрами» из-за редкого природного явления, когда водоёмы расположены уступами один над другим. Не менее значимы и петроглифы Онежского озера — древние наскальные рисунки возрастом более 5000 лет, сохранившие следы первобытных цивилизаций.

Как добраться? Стоимость перелёта из Москвы до Петрозаводска и обратно весной в среднем начинается от 18000 рублей. Из этого города регулярно организуют автобусные туры по основным достопримечательностям Онежского озера. Проживание в одном из четырёхвёздочных отелей Петрозаводска на двоих в среднем будет стоить от 5000 рублей за ночь. Если же выбрать путешествие на автомобиле, это станет отличным вариантом для тех, кто хочет исследовать удалённые достопримечательности, к которым сложно добраться на общественном транспорте. Из Санкт-Петербурга ведет трасса Е-105, а из Москвы можно воспользоваться платной автотрассой М-11 или более живописным маршрутом по шоссе М-8 с переходом на А-119.

Баскунчак — природный спа-салон под открытым небом

Баскунчак — это природное чудо на юге России, расположенное в Ахтубинском районе Астраханской области. Оно считается самым солёным озером в стране и одним из крупнейших в мире. Концентрация соли здесь достигает 37%, что превышает даже знаменитое Мёртвое море (33%). По сути, это огромный кратер, заполненный водой, напоминающий природный вулкан. Толщина соляных залежей здесь достигает 18 метров, а само озеро растянулось на 115 км².

Озеро Баскунчак — не только природная достопримечательность, но и стратегический ресурс. Здесь добывается до 80% всей соли России — ежегодно из его недр извлекают до 5 миллионов тонн. Для транспортировки соли построена железная дорога, оставшаяся ещё со времён СССР. Однако растений и животных в озере нет: солёность делает его непригодным для жизни. Единственный приток — пересыхающая река Горькая, но летом значительная часть воды испаряется, а остальная уходит вглубь соляных отложений, превращая озеро в бескрайний белоснежный пейзаж.

Абстракции озера Баскунчак Фото: Дмитрий Купрацевич / фотохостинг Russian Traveler

Это идеальное место для тех, кто ищет отдых в санатории или уединённый уголок для спокойного семейного времяпрепровождения. Высокая концентрация минералов делает воду целебной. Баскунчак помогает при заболеваниях суставов, сердца, дыхательной системы, нервных расстройствах и кожных проблем. Грязи, скрытые под толстым слоем соли, обладают противовоспалительным, обезболивающим и регенерирующим эффектом. Однако окунаться в лечебную массу полностью нельзя — выбраться будет непросто! Обычно отдыхающие наносят грязь на тело, дают ей высохнуть и затем смывают в озере.

Купание в Баскунчаке — это особый опыт. Погрузиться с головой невозможно: вода держит тело на поверхности, словно воздушный матрас. Лежать можно сколько угодно — на спине, боку, даже «стоя» в воде. Но нужно быть осторожным, ведь если солёная вода попадёт в глаза, жжение будет сильным. В таком случае необходимо сразу промыть их пресной водой.