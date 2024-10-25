Ремесло в фокусе: станьте участником конкурса мобильной съемки HONOR Eurasia PortrAIts

Расскажите истории ремесленников вашего региона через камеру смартфона и получите шанс выиграть HONOR 200 | 200 Pro.

Евразийское подразделение международного технологического бренда HONOR запустило цифровую выставку, посвященную жителям Евразии, которые сохраняют традиции, ремесла, культурное наследие и уникальные профессии.

В 2024 году смартфоны HONOR 200 | 200 Pro получили уникальный портретный режим, разработанный совместно с легендарным парижским фотоателье Harcourt. Технологии искусственного интеллекта в основе этого режима обучены на сотнях портретов знаменитостей, которыми славится фотостудия.

Для воссоздания уникального светотеневого рисунка и стиля Harcourt были использованы специальные алгоритмы, оптимизирующие параметры съемки и обрабатывающие изображение в девять этапов. Пользователям доступно три цветовых профиля: насыщенный Harcourt Vibrant для повседневной съемки, винтажный Harcourt Color и черно-белый Harcourt Classic.

Знаменитые фотографы — Олег Зотов, Алексей Сулима, Кася Паласатка — вместе с HONOR 200 Pro отправились в разные уголки Евразии, чтобы через камеру смартфона рассказать вдохновляющие визуальные истории о ремесленниках.

Их работы стали частью проекта HONOR Eurasia PortrAIts, к которому теперь может присоединиться любой желающий, дополнив истории фотографов проекта собственными мобильными снимками.

Конкурс проходит с 26 сентября 2024 по 14 ноября 2024 года включительно. Работы принимаются в трех номинациях: Heritage Portrait с черно-белыми снимками и текстовыми рассказами о героях, Classic Portrait для демонстрации искусства классического портрета и рубрика Lifestyle Portrait с повседневными портретами без строгих жанровых ограничений.

Герои в объективе HONOR 200 Pro

Одной из ярких героинь проекта HONOR Eurasia PortrAIts стала Джавгарат Магомедкадиева из Дагестана: 60-летняя женщина-кузнец, которая кует боевые мечи, сабли и кинжалы. История её любви к оружейному делу началась ещё в детстве – с 7 лет Джавгарат помогала дедушке и бабушке в кузне, а уже в подростковом возрасте она начала самостоятельно делать ножи и сдавать их на местный художественный комбинат.

По словам оружейницы, в работе с металлом важна не сила, а терпение и умение. А ещё то, в чьи руки попадёт её изделие.

«Терпения много надо: чтобы ковать, шлифовать, точить, гравировать».

Джавгарат Магомедкадиева, кузнец-оружейник из Дагестана Фото: HONOR 200 Pro | Portrait

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«Какому-то хулигану никогда не продам. Когда у меня заказывают кинжал, саблю или шашку, то я всегда сначала разговариваю с этим человеком: спрашиваю кто и откуда приехал, чем занимается, кем его родители работают. Если человек плохой, я это по глазам увижу и ему откажу, – поясняет Джавгарат. «Сколько не пытайся что-нибудь плохому человеку изготовить, ничего путного не получится. Ломается один раз, второй, третий – работа не выходит и все тут».

Сейчас оружейница не только сама создаёт изделия, но и передаёт знания подрастающему поколению.

Юлия Фатьянова, мастер-кузнец из Алтайского края Фото: HONOR 200 Pro | Portrait

На сайте проекта вы также можете познакомиться с совсем юным мастером-кузнецом из Алтайского края Юлией Фатьяновой – девушке всего 18 лет, к мастерству её приобщила тётя Анна Билецкая, член Союза художников-кузнецов России.

А вот мастер-стеклодув из Калининграда Юрий Леньшин занимается любимым делом уже более полувека. Юрий начинал свой путь в профессию с подмастерья при химической лаборатории, а сейчас он является заслуженным художником Российской Федерации, про него снимают фильмы, пишут стихи и рассказы. Для мастера же нет разницы, для кого он делает свои изделия — для высокопоставленных чинов, известных личностей или простых туристов — главное, говорит Юрий, чтобы они приносили радость.

«Мне удалось прожить 56 лет, занимаясь любимым делом, и создать замечательную семью – это счастье. Я горжусь своей страной: что она сохранилась и воссоздала себя заново, а мой личный труд влился в это общее дело».

Юрий Леньшин, заслуженный художник Российской Федерации, мастер-стеклодув, Калиниград Фото: HONOR 200 Pro | Portrait

Это всего лишь несколько визуальных историй о талантливых людях из разных уголков Евразии. Вскоре в проекте также появятся рассказы о путешествиях в другие регионы материка.

Вы тоже можете стать участником проекта, приняв участие в конкурсе мобильной фотографии. Оценивать снимки и выбирать победителей будет профессиональное жюри: фотографы проекта, Иван Оноприенко из международного модельного агентства A.B.A GROUP и преподаватель Британской высшей школы дизайна Анастасия Коротко.

Победители в каждой номинации получат смартфоны HONOR 200 | 200 Pro, а также подарки от партнеров конкурса – онлайн-кинотеатра Иви и сервиса myQuiz. Более подробная информация и правила доступны на сайте проекта.