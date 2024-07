Российские фотографы издали книгу про Монерон и его обитателей: подводная фотогалерея

обедитель самого престижного фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year (Фотограф дикой природы-2022), а также конкурсов: National Geographic, Ocean Geographic, Siena Drone Awards и «Самая красивая страна». Работы Дмитрия были опубликованы в The Guardian, BBC, Euronews, Newsweek, The Boston Globe, The Telegraph и многих других именитых изданиях.