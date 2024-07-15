Российские фотографы издали книгу про Монерон и его обитателей: подводная фотогалерея

Сплоченная команда фотографов уже больше 10 лет снимает Дальний Восток в море и с воздуха. Теперь они задались амбициозной целью сделать о нём целую серию книг. Первая книга уже издана – она посвящена острову красочному острову Монерон и его подводным красотам.

Дальний Восток принадлежит океану в той же мере, в какой он принадлежит суше. Но при этом практически все существующие о нём издания не освещают водную и подводную жизнь региона (а если освещают, то иллюстрации там оставляют желать лучшего).

Команда фотографов решила это исправить. Они вооружились дронами, подводными камерами, наземными камерами с качественной оптикой и задались целью реализовать проект по публикации серии фотокниг о дальневосточных регионах. Первая из них — про остров Монерон — уже издана и успела завоевать награду в фотографической номинации «Герои Глубины» на Moscow Dive Show в этом году.

Остров Монерон находится в южной части Татарского пролива, он относится к Сахалинской области и представляет собой некогда потухший вулкан. Это единственный в России островной природный парк, куда раньше не было доступа туристам, но в последние годы правила изменились. В акватории и на суше Монерона обитает множество удивительных видов флоры и фауны: от подвижных в воде и неповоротливых на суше сивучей до причудливых гребневиков с ресничками и уникальных видов морских звезд.

Море вокруг острова бирюзово-голубого цвета, а вода прозрачная, поэтому дно видно даже на глубине, поэтому Монерон давно стал точкой притяжения для дайверов со всей страны. И некоторые из этих дайверов взяли камеры и проложили по акватории острова целый подводный маршрут.

Монерон, вид сверху. Фото: Евгения Кирпиченкова

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Работа над проектом продолжалась четыре года. Только после этого создатели книги остались удовлетворены результатом и решили, что им удалось снять значимую часть обитателей акватории острова. Уникальное географическое положение Монерона позволяет увидеть под водой не только представителей северных морей, но даже тропические виды, которые ненадолго, когда вода прогревается до 20 градусов и выше, попадают сюда с тёплым течением.

Ниже – кадры, которые можно увидеть на страницах фотокниги про Монерон:

Балет сивуча (морского льва). Фото: Евгения Кирпиченкова

Кто делал фотокнигу? Опытные и известные фотографы: Андрей Балта – постоянный участник фестиваля «Дикий подводный мир», лауреат конкурса «35 AWARDS».

Денис Дегтярёв — финалист конкурса «Золотая черепаха», конкурса «Самая красивая страна», «Дикая природа России».

Евгения Кирпиченкова — финалист категории «Подводный мир» в конкурсе «Самая красивая страна 2022» и Золотая Черепаха 2022 член оргкомитета фестиваля «Дикий подводный мир», одна из организаторов сообщества фотографов Nature Photo Team.

Дмитрий Кох — п обедитель самого престижного фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year (Фотограф дикой природы-2022), а также конкурсов: National Geographic, Ocean Geographic, Siena Drone Awards и «Самая красивая страна». Работы Дмитрия были опубликованы в The Guardian, BBC, Euronews, Newsweek, The Boston Globe, The Telegraph и многих других именитых изданиях.

Андрей Нарчук — один из ведущих подводных фотографов в России, создатель и главный редактор «Дикого Журнала» — уникального издания о дикой природе в России.

Степан Решетников — победитель и лауреат конкурса «35 AWARDS», финалист конкурса «Самая красивая страна».

Сергей Шанин — один из ведущих подводных фотографов в России, специализируется на арт-проектах, неоднократный победитель и лауреат многих всероссийских и международных конкурсов . Член оргкомитета фестиваля «Дикий подводный мир».

Кстати, у создателей уже почти готова следующая «дальневосточная» книга – про Магадан. В неё войдут много съёмок авторов, которые практически нигде не публиковались, включая уникальные подводные подлёдные съёмки. Материал собран и ждёт издателя.

А в дальнейших планах – книги про Камчатку и Командорские острова, а также про Шантарские острова и Приморье (Владивосток).