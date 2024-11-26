Россиянам предложили придумать лучший маршрут по Москве

Все желающие могут подать свои оригинальные идеи до 20 декабря.

С 20 ноября цифровой сервис RUSSPASS, телеканал «Москва 24» и Русское географическое общество запускают конкурс на создание уникальных маршрутов по Москве. Об этом Russian Traveler сообщили в столичном Комитете по туризму. Участие доступно всем взрослым гражданам России до 20 декабря.

Оценка маршрутов будет основываться на таких критериях, как оригинальность, инновационность подхода (например, использование AR-технологий или самокатов), удобство перемещений, перспективы развития и популярность у широкой аудитории.

Для участия нужно зарегистрироваться через чат-бот в Telegram-канале «Москва 24», затем перейти на сайт RUSSPASS и создать маршрут. После завершения работы маршрут получает название, и ссылка на него отправляется боту. Жюри, включающее известных экспертов, выберет победителей после окончания конкурса 20 декабря. Результаты будут оглашены 27 декабря, и лучшие маршруты станут доступны всем пользователям.

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Ранее были определены финалисты конкурса «Самая красивая страна».