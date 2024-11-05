Россияне собираются встречать Новый год в пути

Большинство жителей нашей страны собираются отметить главный праздник года вместе с близкими.

Каждый десятый участник опроса от МТС Travel собирается встречать Новый год в путешествии, а 17% респондентов отправятся в поездку сразу после праздника – подавляющая часть из них планирует во время каникул исследовать родную страну.

Большинство россиян (56%) по традиции будут отмечать праздник дома или на даче, а в гостях это собираются делать лишь 12% опрошенных. 6% участников опроса также признались, что ради празднования Нового года планируют арендовать номер в отеле или домик на природе.

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Судя по опросу, Новый год остаётся преимущественно семейным праздником: большинство россиян встретят праздник с семьей и родственниками (77%). С друзьями или партнёром отмечать встречу нового календарного года планируют 20% россиян, а 2% сказали, что останутся в праздник в одиночестве.