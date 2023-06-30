Ростов-на-Дону: куда идти и что смотреть?

Ростов-на-Дону не зря в прошлом веке называли «Ворота Кавказа» – город, как большой транспортный узел, расположился на перепутье водных и железнодорожных путей, а летом по трассе М-4 мимо него на Черноморское побережье проезжает практически весь поток отпускников.

Выбор мест для размещения путешественников здесь по-настоящему велик: от фешенебельных отелей в самом центре города до милых гостиниц среди колоритных ростовских дворов и на зеленых берегах с видом на реку: персонал благодушен и вышколен. А что касается времени препровождения – в этом городе скучно точно не будет: тематические музеи, необычные по архитектуре и репертуару театры, филармония, цирк, аквапарки и открытые бассейны, ботанический сад, зоопарк и дельфинарий.

Вид на собор Рождества Пресвятой Богородицы, вход в Центральный рынок Фото: Фото предоставлены Департаментом экономики г. Ростова-на-Дону

Для первого знакомства с городом отлично подойдут обзорные экскурсии. В пешей прогулке или в поездке на комфортном авто вы посмотрите главные достопримечательности, ознакомитесь с официальной версией возникновения города, основных вехах его истории, услышите самые известные легенды южной столицы России, узнаете, почему Ростов здесь любовно зовут Папой.

Выбрать экскурсию по душе не составит труда – в сети вы найдете больше сотни предложений как от туристических агентств, так и от частных экскурсоводов. Ростовчане вполне заслуженно считают свой город особенным, поэтому здесь масса тематических авторских экскурсий. Даже если вы в Ростове не впервые и уже считаете себя знатоком, в арсенале гидов-инсайдеров можно найти самые неожиданные темы и секретные локации.

Те, кто любит все планировать заранее, смогут найти массу интересных идей для проведения досуга в Ростове-на-Дону на туристском сайте tourism.rostov-gorod.ru. Здесь есть разработанные на пару-тройку дней пешие и велосипедные туристские маршруты, аудиогиды по улицам и арт-объектам города.

Даже если вы в Ростове остановились всего одним днем, можно душевно и увлекательно провести время в центре города: полюбоваться жемчужинами архитектуры прошлых веков на местном Бродвее — центральной улице города Большой Садовой, под звон колоколов у Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы выпить чашку ароматного кофе в летнем кафе на ростовском Арбате — переулке Соборном, пройти по тенистым аллеям самого старого городского сада — парка им. М. Горького.

Обязательно заскочите на пестрый ростовский базар. Пройдя среди чарующих ароматов в рядах свежей зелени и восточных специй, мало кому удается удержаться от искушения, и не попробовать фермерские сыры и колбасы. А чего стоит поход по рыбным рядам? Копченый лещик, окорок сомика переливаются жирком, а аккуратно собранная на леску шамаечка так и играет на солнышке. На ростовский рынок водят экскурсантов: узнать исторические факты, послушать байки местных торговцев, поторговаться, купить вкусные сувениры.

Июнь–июль в Южной столице – самое витаминное время: малина, аккуратно собранная в лукошки, спелая шелковица (по-ростовски «тютина»), черная смородина в прозрачных стаканчиках. Заходите на Центральный рынок на эти выходные, и еще застанете спелую пахучую землянику. И, конечно, уже наступила черешневая пора: только представьте, как черно-красные плотные шарики лопаются у Вас во рту сочными брызгами.

Переулок Соборный Фото: Фото предоставлены Департаментом экономики г. Ростова-на-Дону

Пройдя Центральный рынок насквозь, спуститесь по старому городу к Дону, представьте, как по этим покатым улочкам к баркасам, ялам и теплоходам шли торговые обозы с рыбой и углем, пшеницей и солью. В Ростове-на-Дону 100 лет назад были даже свои каботажные судостроительные заводы.

Прогуляйтесь вдоль атмосферного места – памятника федерального значения Парамоновских складов. Система поддержки температуры около 9 градусов, была идеальной для хранения зерна и основана на использовании воды из незамерзающих родников, которые круглый год били на склоне. А теперь ростовские театралы в этом атмосферном месте устраивают экскурсии-спектакли, где история Ростова-на-Дону оживает прямо на глазах.

Стадион Арена Фото: Фото предоставлены Департаментом экономики г. Ростова-на-Дону

Для неспешных променадов у Ростова-на-Дону есть целых две набережные, каждая из которых достойна отдельного вечера: длинные зеленые аллеи, музыкальные фонтаны, роскошные клумбы. Тусовочная правобережная – это кафе, бары, рестораны, причалы и речные трамвайчики. Левобережная набережная находится у центрального входа на стадион «Ростов-Арена», и, действительно, спортивная: большие детские площадки, велодорожки, благоустроенный пляж. Все это привлекает ростовчан и гостей города, поэтому вечерами здесь всегда многолюдно.

И, конечно, нельзя побывать в Ростове-на-Дону и не попасть на Левбердон (так неофициально зовут левый берег Дона): попробовать настоящую казачью уху и знаменитых ростовских раков.

Набережная города Фото: Фото предоставлены Департаментом экономики г. Ростова-на-Дону

Как вы уже поняли, о Ростове можно долго и интересно рассказывать, но лучше приехать и увидеть все своими глазами.