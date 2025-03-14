Ростовская область: что посмотреть по дороге на Юг? Маршрут для автопутешественников

Собираетесь в путешествие на юг на машине? Не спешите проскакивать Ростовскую область транзитом. Этот регион – целый кладезь интересных мест, которые стоят того, чтобы задержаться в пути. Например, сделать паузу и проведать Таганрог и окрестности! Расписали маршрут от Ростова-на-Дону до Таганрога, который превратит дорогу в настоящее приключение. В планах: увлекательные экскурсии, исторические памятники, живописные локации, а также уютные места для ночевки и насыщенного отдыха.

Oxyland: фотогеничные локации на берегу Азовского моря

Маяк в фотопарке Oxyland

Первая остановка – хутор Мержаново, где расположился первый в Ростовской области фотопарк Oxyland. Надоело делать снимки на фоне стандартных достопримечательностей? Здесь вас ждут не только красивые виды, а целая коллекция арт-объектов, созданных для самых эффектных фотографий.

Это место, где можно почувствовать себя героем фильма или путешественником в параллельной реальности. Здесь есть лестница в небо, качели над обрывом, дверь в никуда и даже нос «Титаника», где можно воссоздать знаменитую сцену из фильма.

Но главное – фантастические виды на Азовское море. Особенно красиво здесь на закате, когда лучи солнца окрашивают холмы в золотистые оттенки. Интересный факт: маяк в парке – это не настоящий навигационный объект, а декорация, оставшаяся после съёмок фильма.

Можно приехать сюда на машине и устроить пикник с роскошными видами. Отличное место для отдыха и ярких кадров в соцсети!

Станция Морская: спа для всей семьи в любое время года

Следующая остановка – поселок при ж/д станции Морская, где расположился парк семейного отдыха «Станция Морская». Сразу предупреждаем: на самом деле в море здесь нырнуть не получится, но виды на него открываются просто потрясающие, а развлечений хватит на целый день.

«Станция Морская» – находка для семей с детьми. На курорте с обширной аквазоной есть всё, что нужно для отличного отдыха: бассейны с подогревом, горки, СПА-комплекс с саунами, панорамный бассейн, джакузи и даже сибирские банные чаны! А в прошлом году здесь открылся большой детский аквагородок – пока малыши познают водную стихию, родители могут уделить время себе.

Летом на территории парка работает кемпинг, а недавно открылся и отель с симпатичными домиками, так что можно смело планировать и отдых с ночевкой.

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Самбекские высоты: память о героях Великой Отечественной

Военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты»

Следующая точка маршрута – Народный военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты». Это не просто мемориал, а пространство, где история оживает. Вспомнить о героических и трагичных страницах в истории страны стоит в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Над всем комплексом возвышается монумент Славы, напоминая о подвигах, которые нельзя забывать, – он был установлен в честь освобождения Ростовской области и города Таганрога. Оказавшись здесь, нужно посетить и Донской военно-исторический музей, где представлена экспозиция «Дон в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Она повествует о событиях, которые разворачивались на донской земле после 1941 года.

Особенно впечатляет «Аллея Памяти», где захоронены останки погибших солдат, найденные поисковыми отрядами. А композиция «Журавли» символизирует души воинов, которые навсегда остались в небе.

Биохутор Петровский: агротуризм и сельский колорит

Если вы основательно устали от городской суеты и хотите окунуться в атмосферу сельской жизни, то вам обязательно нужно заехать в хутор Петровский, где расположено предприятие по производству органических продуктов «Био-хутор Петровский».

Здесь активно развивают агротуризм: устраивают увлекательные экскурсии, во время которых можно увидеть, как выращивают органические зерновые культуры (полбу, спельту, рожь, лён и другие) без химии, побывать в амбаре с горами зерна, посетить производство, и даже попробовать себя в роли пекаря: на био-хуторе устраивают мастер-класс по выпечке хлеба в дровяной печи.

А еще на Биохуторе есть птицеферма и автопарк с мощными тракторами и комбайнами, в которые можно забраться и все рассмотреть. В общем, полное погружение в фермерскую жизнь гарантировано. И, конечно, не забудьте попробовать свежий хлеб, сделанный своими руками!

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Глэмпинги для ночёвки

River Glamp

Если вы хотите провести ночь на природе, но не готовы жертвовать комфортом, то обратите внимание на глэмпинги, расположенные по пути. Вот пара хороших вариантов:

River Glamp (х. Лотошники): Эко-отель в лесу, где можно выбрать размещение в сафари-тентах под сенью деревьев или в белл-тентах у реки. Здесь есть всё для приятного отдыха: кафе с видом на Миусский залив, мангальная зона, причал, пирс с лежаками, зона костра и даже зона для чтения!

Просто лес (х. Седых): Круглогодичный глэмпинг, где можно выбрать домик на любой вкус: А-фрейм, барнхаус, юрту или сферу. Из каждого домика открывается вид на живописный лес. На территории есть кафе, общая беседка с проектором, пати-тент и пирс.

Таганрог: город Чехова, Раневской и моря

В Таганроге Фото: АНО Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области

И вот, наконец, мы добрались до Таганрога – города, который обязательно стоит посетить, если вы оказались в Ростовской области (пусть даже проездом). Город у Азовского моря славится богатой историей, культурой и особой атмосферой, которую сложно описать – надо ощущать вживую.

Начинать знакомство с Таганрогом нужно с прогулки по историческому центру. Обязательно спуститесь по знаменитой каменной лестнице (188 ступеней!), загляните в Петровский квартал с его живописными зданиями, посетите крошечный домик-музей Чехова, где родился великий писатель, или в дом-музей Чайковского.

А ещё стоит заглянуть в музей «Градостроительство и быт Таганрога», который расположился в старинном модерновом особняке, построенном по проекту знаменитого архитектора Федора Шехтеля в начале XX века. Поклонникам ещё одной уроженки Таганрога – Фаины Раневской – нужно наведаться к памятнику актрисе в излюбленном образе «Муля-не-нервируй-меня» и дому, где она родилась.

Если хочется чего-то необычного, отправляйтесь на окраину Таганрога – здесь расположен рыбацкий квартал с причудливым названием Богудония.

Также в Таганроге есть множество уютных кафе и ресторанчиков, где можно попробовать локальные блюда. Рекомендуем заглянуть в «Дон Марио» в Петровском квартале – здесь над меню с черноморской кухней трудился Евгений Вийтык, президент гильдии шеф-поваров Черноморского побережья!

И, конечно, не забудьте про пляжи! В Таганроге теплое и мелкое море с пологим дном – как раз для отдыха с детьми. Можно долго идти по воде, прежде чем попадешь на глубину.