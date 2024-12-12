Russian Traveler получил награду туристической премии «Путеводная звезда»

В Москве наградили победителей премии «Путеводная звезда». Больше всего голосов в номинации «Лучшее отраслевое СМИ / интернет-ресурс в области туризма» получил журнал Russian Traveler.

В кинотеатре «Художественный» прошла церемония награждения победителей 25-й премии «Путеводная звезда — 2024». В 23 номинациях были отмечены лучшие представители индустрии гостеприимства. Победителей определяли по итогам оценки профессионального жюри и народного голосования в проекте «Активный гражданин». В нем впервые приняли участие не только москвичи, но и гости столицы.

Все желающие могли выбрать своего фаворита в чат-боте «Активный гражданин. Голосуй!», а для жителей города также была возможность выразить свое мнение на сайте и в приложении проекта «Активный гражданин». Всего было отдано более 800 тысяч голосов.

Лучшим объектом туристического показа стала Государственная Третьяковская галерея. Лучшим блогером в сфере столичного туризма стал Макс Брандт, также, по версии жюри, в этой номинации победил СысоевFM. В номинациях «Модная гастрономия» и «Московский завтрак: рестораны» оба главных приза достались ресторану «Горыныч». А в номинации «Лучшее отраслевое СМИ/интернет-ресурс в области туризма» больше всего голосов было отдано изданию Russian Traveler.

В специальных номинациях за вклад в развитии туризма премию получили сразу несколько специалистов отрасли. Так, лучшим администратором гостиницы стала Анна Пиляк — выпускница городского просветительского проекта «Твой старт в туризме». В этом году она также победила в конкурсе «Московские мастера» в номинации «Администратор гостиницы». Лучшим консьержем признан Андрей Корыстов, а экскурсоводом — Ольга Рыбакова.

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В числе победителей также оказались планетарий в Музее космонавтики, «Союзмультпарк» и музей «Атом» на ВДНХ. Список всех победителей можно посмотреть на сайте Премии.