РЖД запустит поезд со спа-вагоном: там есть сауна

В сауну можно будет попасть по предварительной записи, а работать она будет во время движения поезда.

РЖД сделали первый в России вагон-спа с инфракрасной сауной, душевыми кабинами и зоной отдыха в составе обновленного туристического поезда «Жемчужина Кавказа».

Недавно поезд с переоборудованным вагоном презентовали на Казанском вокзале, и теперь он готов пуститься в своё первое путешествие.

В сауну можно попасть по записи, а работать она будет во время движения поезда между якорными туристическими стоянками (путешествие на «Жемчужине Кавказа» из Москвы и обратно займёт 7 дней, а в пути поезд-отель будет останавливаться в Майкопе, Владикавказе, Грозном и других городах).

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Максимальная вместимость сауны — шесть человек, занять её можно минимум на полтора часа.

Изготовили вагон со СПА-модулем на тамбовском заводе, репортаж об этом с комментариями инженера можно посмотреть ниже.