С бабулей в Москву: в России развивается новый тип туризма

В мире набирает популярность skip-gen туризм – то есть «путешествия через поколения», когда дедушки и бабушки отправляются в поездку вместе с внуками.

В столице России активно развивается тренд на путешествия через поколения, рассказывает портал mos.ru. К 2030 году в Москве ожидается прибытие как минимум 24 миллионов туристов ради культурных и познавательных целей, в том числе бабушек и дедушек с внуками.

Тренд на skip-gen-туризм (дословно «перескакивать поколение») развивается в мире в первую очередь благодаря демографическим факторам: представители поколения бэби-бумеров, родившихся в период социального подъема с 1946 по 1964 год, вышли на пенсию и теперь активно ищут, чем себя занять. Молодость российских бабушек и дедушек пришлась на времена Советского союза, поэтому наших пенсионеров отличает особая социальная активность и преданность семейным ценностям. Возможность попутешествовать с внуками может быть для них особенно привлекательна.

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Одним из самых популярных направлений skip-gen-туризма является посещение парков, культурных и исторических достопримечательностей – и Москве в этом плане явно есть что предложить туристам.

Например, бабушки и дедушки смогут отправиться с внуками в кинопарк «Москино», где расположились целых 18 съемочных площадок, в том числе с декорациями в стиле досоветской Москвы или Дикого Запада. Популярной местом для семейных прогулок остаётся ВДНХ: здесь можно совершить запуск ракеты в знаменитом павильоне «Космонавтика и авиация» или понаблюдать за жизнью обитателей глубин в «Москвариуме». На портале рассказали, что теперь в парке также можно взять бесплатный аудиогид и пройтись по маршруту «ВДНХ: побег от реальности» и «Архитектурная прогулка по ВДНХ. Центральный вход».

Другим притягательным местом для пожилых туристов и их внуков может стать Московский зоопарк. Кстати, его символ, манул Тимофей, недавно набрал вес к зиме и продолжает свою зажировку.

В 2023 году Москву посетили 24,5 миллионов человек, согласно данным столичного Комитета по туризму. Сейчас в России проживает более 17,3 миллионов детей в возрасте от пяти до 15 лет (без учета Москвы и Московской области). Поэтому привлекать детей и подростков в столицу вместе с бабушками и дедушками, у которых традиционно больше времени для поездок, чем у родителей, остаётся экономически очень выгодной стратегией.