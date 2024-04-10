Саранск: выходные в столице Мордовии

Столица Мордовии, где мы также побывали с проектом «Медиаразведка», пока ещё неизвестна массовому туристу. А между тем этот спокойный город примечателен и архитектурой, и широкой музейной сценой, и богатой культурной жизнью – и, если провести здесь выходные, они будут под завязку наполнены впечатлениями.

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Знакомство с городом начинается, как правило, от красивого современного фонтана на площади Тысячелетия – его дизайн решён в форме мордовской восьмиконечной звезды. Рядом – памятный камень, на котором высечена карта исконных мордовских земель и изображена древняя подвеска Рюриковичей – археологическая находка, доказывающая, что Мордовия уже тысячу лет назад имела тесные связи с русским государством.

Город был существенно обновлён в начале нашего века, обогатившись яркими образцами постмодернизма. Среди них – здание Мордовского госуниверситета, похожего на столичный МГУ не только аббревиатурой, но и устремлённым ввысь силуэтом (на смотровую площадку вуза непременно стоит подняться), Кафедральный собор Фёдора Ушакова – адмирал родом с Мордовской земли, Мордовский музыкальный театр.

Ещё одно примечательное произведение зодчества, стадион «Мордовия Арена», хранит память о важном эпизоде истории города – здесь были сыграны четыре матча Мундиаля 2018 года.

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Чтобы познакомиться поближе с народной культурой, стоит отправиться в Мордовский краеведческий музей или просто пройтись по улице – в декоре многих зданий заметны традиционные элементы народных узоров.

Художественное же наследие хранит Музей имени Степана Эрьзи – тут крупнейшая в мире коллекция работ этого выдающегося скульптора-модерниста.

В эпицентре столичной жизни можно оказаться, остановившись в комфортабельном отеле «Mercure Саранск Центр», а суммировать впечатления, окидывая взглядом город с высоты, хорошо в видовом ресторане «Самовар», известном русской и европейской кухней.