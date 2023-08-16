Сбежать от суеты: 4 гостиницы на озерах

Russian Traveler №2(6) 2023 читать этот номер

1 «Ладожская усадьба»

Ладожское озеро, Республика Карелия

Возведённая в стиле северный модерн усадьба землевладельцев Ниссиненов была построена в прибрежном посёлке Ниэмелянхови в конце XIX – начале XX века. В наши дни это превосходный усадебный отель с рестораном местной кухни и банным комплексом, орнитарием, бельчатником и боулингом. А ещё это интереснейший музей быта и культуры Северного Приладожья, где сохранились здания маслозавода и элеватора, конюшня, амбар, учебные мастерские и даже храм.

«Ладожская Усадьба» – отличный вариант для роскошного отпуска в окружении заповедных карельских ландшафтов: отдыха в уютных коттеджах, купания в озере, парения в бане, рыбалки, велосипедных прогулок и коротких походов по экотропе, экскурсий по Сортавале, посещения национального парка «Ладожские шхеры» с его крохотными скалистыми островками и мини-круизов на остров Валаам.

2 «Байкальская резиденция»

Байкальская резиденция

Озеро Байкал, Республика Бурятия

Отельный комплекс стоит на северо-западной оконечности Байкала, практически неизвестной туристам. Место выбрано чудесное – высоко над водой, откуда во все стороны открывается широкая панорама озера и обнимающих его древних гор. Главное здание – «Таёжная усадьба» со сьютами, рестораном сибирской кухни, сибирской же баней и спа-зоной с бассейном.

Ещё несколько украшенных охотничьими трофеями номеров расположены в двухэтажном бревенчатом «Доме охотника», где также устроены гостиная с камином, столовая, кухня и сауна. На территории резиденции (её площадь – внушительные 50 га) есть дорожки для пеших и велосипедных прогулок, смотровые площадки и беседки для отдыха. Имеется и причал для собственной флотилии, а также парк внедорожников, квадроциклов и багги.

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3 ELOVOE

ELOVOE

Озеро Еловое, Челябинская область

Парк-отель в минималистском скандинавском стиле расположен на берегу Елового – самого тёплого озера Челябинской области. Его корпуса названы в честь той или иной северной страны – Исландии, Норвегии, Дании, – и у отдыха тут нордический акцент: купание и солнечные ванны, походы в бани и сауны, неспешные ужины в отельных ресторанах и ещё более медленное барбекю.

ELOVOE – место для семейных каникул. Юные путешественники могут провести время в игровом центре и прокатиться на квадроцикле по лесной трассе, а на ресепшен дают напрокат лодки, каяки и велосипеды для совместного досуга. Если же захочется побыть на лоне природы, то до Ильменского государственного заповедника легко доехать на автомобиле за четверть часа.

4 «Селигерское заплавье»

Селигерское заплавье

Озеро Селигер, Тверская область

Густые сосновые леса и внутренние озёра острова Хачин, исток Волги и Оковецкий источник, отменная рыбалка, ягоды и грибы – Селигер ещё в советские времена стал популярным направлением для любителей отдыха в палатках. С тех пор на его гостеприимных берегах открылось немало хороших отелей и баз – таких, как «Селигерское Заплавье» с коттеджами и деревянным домиком в форме юрты.

Здесь хорошо отобедать в ресторане блюдами из местной рыбы, прокатиться на катере и квадроцикле, расслабиться в спа-центре с бассейном, хаммамом и кедровыми бочками. Можно и вовсе оставить отпрысков развлекаться в детском клубе, а самим отправиться на экскурсию по селигерским окрестностям – например, в один из музеев Осташкова или в Нило-Столобенскую пустынь.