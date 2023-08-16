Сбежать от суеты: 4 гостиницы на озерах

Russian Traveler №2(6) 2023
«Ладожская усадьба»
Ладожское озеро, Республика Карелия
Возведённая в стиле северный модерн усадьба землевладельцев Ниссиненов была построена в прибрежном посёлке Ниэмелянхови в конце XIX – начале XX века. В наши дни это превосходный усадебный отель с рестораном местной кухни и банным комплексом, орнитарием, бельчатником и боулингом. А ещё это интереснейший музей быта и культуры Северного Приладожья, где сохранились здания маслозавода и элеватора, конюшня, амбар, учебные мастерские и даже храм.
«Ладожская Усадьба» – отличный вариант для роскошного отпуска в окружении заповедных карельских ландшафтов: отдыха в уютных коттеджах, купания в озере, парения в бане, рыбалки, велосипедных прогулок и коротких походов по экотропе, экскурсий по Сортавале, посещения национального парка «Ладожские шхеры» с его крохотными скалистыми островками и мини-круизов на остров Валаам.
«Байкальская резиденция»
Озеро Байкал, Республика Бурятия
Отельный комплекс стоит на северо-западной оконечности Байкала, практически неизвестной туристам. Место выбрано чудесное – высоко над водой, откуда во все стороны открывается широкая панорама озера и обнимающих его древних гор. Главное здание – «Таёжная усадьба» со сьютами, рестораном сибирской кухни, сибирской же баней и спа-зоной с бассейном.
Ещё несколько украшенных охотничьими трофеями номеров расположены в двухэтажном бревенчатом «Доме охотника», где также устроены гостиная с камином, столовая, кухня и сауна. На территории резиденции (её площадь – внушительные 50 га) есть дорожки для пеших и велосипедных прогулок, смотровые площадки и беседки для отдыха. Имеется и причал для собственной флотилии, а также парк внедорожников, квадроциклов и багги.
ELOVOE
Озеро Еловое, Челябинская область
Парк-отель в минималистском скандинавском стиле расположен на берегу Елового – самого тёплого озера Челябинской области. Его корпуса названы в честь той или иной северной страны – Исландии, Норвегии, Дании, – и у отдыха тут нордический акцент: купание и солнечные ванны, походы в бани и сауны, неспешные ужины в отельных ресторанах и ещё более медленное барбекю.
ELOVOE – место для семейных каникул. Юные путешественники могут провести время в игровом центре и прокатиться на квадроцикле по лесной трассе, а на ресепшен дают напрокат лодки, каяки и велосипеды для совместного досуга. Если же захочется побыть на лоне природы, то до Ильменского государственного заповедника легко доехать на автомобиле за четверть часа.
«Селигерское заплавье»
Озеро Селигер, Тверская область
Густые сосновые леса и внутренние озёра острова Хачин, исток Волги и Оковецкий источник, отменная рыбалка, ягоды и грибы – Селигер ещё в советские времена стал популярным направлением для любителей отдыха в палатках. С тех пор на его гостеприимных берегах открылось немало хороших отелей и баз – таких, как «Селигерское Заплавье» с коттеджами и деревянным домиком в форме юрты.
Здесь хорошо отобедать в ресторане блюдами из местной рыбы, прокатиться на катере и квадроцикле, расслабиться в спа-центре с бассейном, хаммамом и кедровыми бочками. Можно и вовсе оставить отпрысков развлекаться в детском клубе, а самим отправиться на экскурсию по селигерским окрестностям – например, в один из музеев Осташкова или в Нило-Столобенскую пустынь.