Сбежать в лес: где в Подмосковье искать уединение, оленей и спа на природе

В Сергиев Посад туристы едут посетить Троице-Сергиеву Лавру или в рамках тура по Золотому Кольцу. Но есть здесь и другие стоящие внимания места – например, Музей русской матрёшки с одной из лучших коллекций расписных кукол, или Музей советского детства: в уютной комнате с тряпичным абажуром и ковром на стене выставлены куклы и медвежата, которыми играли дети в СССР, а в сувенирной лавке продаются неваляшки. Заезжают сюда и те, кто хочет закупиться необычными сувенирами. Город по праву считается «столицей игрушек» Московской области: именно здесь делают знаменитые расписные матрёшки, а в посёлке Богородское, что в получасе езды, – богородскую резную игрушку.

Но мало кто знает, что совсем рядом с Сергиевым Посадом – в 20 минутах на автомобиле – расположился уютный и зелёный городок Пересвет, а в нём, словно город в городе, у кромки леса раскинулся огромный одноимённый курорт. На территории «Русские сезоны Курорт Пересвет» семь отелей и комплекс домиков Les Villages, спа-центр, открытый и закрытый бассейны, собственный кинотеатр и детская комната.

Курорт раскинулся в экологически чистой зоне Подмосковья. Здесь 381 номер и 54 коттеджа – можно арендовать апартаменты с кухней, номер в одном из зданий или отдельные домики (на выбор – небольшие для пары или просторные на всю семью). Домики могут быть расположены в густом лесу среди стремящихся к небу сосен или на берегу собственного озера. Все варианты размещения обладают стильным минималистичным интерьером. Рядом находится церковь, и иногда над озером и лесом плывёт, переливаясь, умиротворяющий колокольный звон.

Фото: Русские Сезоны Курорт Пересвет

Пять теплых бассейнов на территории Курорта будто намекают – любителям поплавать, понырять и поплескаться здесь всегда рады, при этом получится обойтись без столпотворения. Есть здесь и открытый бассейн формата инфинити, и спортивный бассейн с платформами для прыжков в воду, и смешанный – из крытого бассейна там можно выплыть на улицу и любоваться облаками над головой, а потом нырнуть обратно. При каждом бассейне есть парные и многие из них работают до позднего вечера.

Тем, кто не хочет плавать под открытым небом или тренироваться на дорожках спортивного бассейна, а желает новых впечатлений прямая дорога в термальный комплекс. Там расположился акватонический бассейн – с системой противотоков, каскадных и тропических душей, аэролежаками, душем впечатлений, а также хаммамом, финской сауной, травяной комнатой и ледяным фонтаном. А ещё здесь себя можно будет побаловать в просекко-баре. Для поклонников SPA на Курорте устроены три банных комплекса с купелями и сеновалом.

Фото: Русские Сезоны Курорт Пересвет

На курорте Пересвет постарались, чтобы сделать Ваш отдых по-настоящему незабываемым: для детей и взрослых есть свои программы – развлекут всю семью, да так, что времени скучать не останется. Любителям активного отдыха понравится Панда Парк со скалодромом и троллеями, разделенный на три уровня сложностей, небесная тропа для головокружительных прогулок над Сафари-парком, а для самых неутомимых – ночной клуб с караоке.

Тем, кто хочет сблизиться с природой, стоит отправиться в сафари-парк – здесь в пятнах солнечного света пасутся пятнистые олени и добродушные косматые яки, которые с любопытством подходят к ограде знакомиться и без слов интересуются – угостишь чем-нибудь вкусным?

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Фото: Анастасия Крутикова

Где зрелища, там и хлеб. На курорте с этим всё в порядке – на территории 10 тематических ресторанов и баров, от концепции «Все включено» до изысканной русской кухни в современном авторском прочтении. Например, в шотландском пабе Belhaven вы найдете не только отличные закуски к пенному и бургеры, но и бильярд с боулингом, в «Кавказском дворике» можно попробовать люля от бренд-шефа курорта, а итальянское кафе «Сезоны» предложит изысканную римскую пиццу. Хотите выбраться на шашлыки? Для этого есть BBQ-беседки среди леса.

Интерьеры тоже радуют глаз. В ресторане «Арена» со шведским столом сияют тысячи лампочек, а под потолком японского ресторана «Саппоро» покачиваются сотни бумажных журавликов. Кстати, наш редактор особенно советует попробовать там фирменный коктейль «Саппоро Сауэр» – с имбирём и цитрусовыми нотками.

Фото: Русские Сезоны Курорт Пересвет

Курорт идеально подходит не только для семейного отдыха, но и для проведения спортивных и деловых мероприятий, конференций, свадебных торжеств, тимбилдингов и любых других мероприятий.

А ещё в «Русские Сезоны» можно с питомцами (правда, только если вы живете в домике с выходом на лес или к озеру, и вес животного не должен превышать 10 кг). Ваша собака не меньше вас (а может и больше) будет рада здесь оказаться: можно вволю побегать по лесным тропкам, познакомиться через сетку-рабицу с яками-великанами и принюхаться ко множеству новых запахов.