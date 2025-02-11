От конюшни до сыроварни: гастрономическое путешествие в Schaaken Dorf

В посёлке Некрасово Калининградской области расположилась необычная точка притяжения для туристов и любителей гастрономических изысков – семейное производство «Schaaken Dorf».

Калининградская область — регион, который стремительно набирает популярность у российских туристов. И это неудивительно: Куршская коса с ее уникальными дюнами, пейзажи Балтийского моря, старинные немецкие кварталы и остров Канта, многочисленные музеи и, конечно же, дегустация местной кухни — всё это и не только делает регион привлекательным для путешественников с самыми разными интересами. Но помимо привычных туристических маршрутов в Калининградской области есть немало необычных мест, которые способны удивить даже искушенных туристов. Одно из таких мест — семейное производство «Schaaken Dorf», где делают сыр, шоколад и марципан.

Это не просто место, где производят сыр. Это целый гастрономический и культурный комплекс, расположенный в историческом здании прусской конюшни 1900 года постройки. Здесь, в атмосфере старинного поместья, можно не только попробовать изысканные сыры и сладости, но и погрузиться в историю региона, узнать о традициях сыроварения и шоколадного дела, а также активно провести время.

От конюшни до сыроварни: возрождение истории

Здание, в котором сегодня располагается «Schaaken Dorf», имеет богатую историю. Когда-то это здание было призамковой конюшней тевтонского ордена, ну а после масштабной реконструкции здесь заработало современное предприятие по производству сыра, шоколада и марципана. Массивные деревянные балки, кирпичная кладка и стропила создают атмосферу старинного поместья.

Но «Schaaken Dorf» – это не музей. Это живое, динамично развивающееся производство. С 2019 года сыроварня открыла свои двери для посетителей, предлагая экскурсии, дегустации и возможность приобрести продукцию в фирменном магазине. Производство полностью открыто: через стеклянные стены можно наблюдать за всеми этапами создания сыра и шоколада, от поступления молока до упаковки готовой продукции.

«Schaaken Dorf»

Гастрономическое путешествие: от сыра до марципана

«Schaaken Dorf» славится своим широким ассортиментом. Здесь производят более 12 видов полутвердых и твердых сыров, каждый из которых обладает уникальным вкусом и характером.

Какие сыры можно попробовать на сыроварне «Schaaken Dorf»? «Чеддер»: классический английский сыр, адаптированный к местным условиям

«Хаварти»: датский сыр с легкой кислинкой, идеальный для завтрака.

«Нойхаузен»: сыр, схожий по технологии с чеддером, но с использованием другой закваски.

«Грант Балтиас»: твердый сыр длительного созревания (до двух лет) с выраженным острым вкусом.

«Шокис»: сыр с пикантным вкусом и ароматом, благодаря специальной обработке бактериями.

«Лиску»: сыр, выдержанный 10 и 18 месяцев, демонстрирующий, как меняется вкус в зависимости от срока созревания.

«Зоке»: сыр, приготовленный по собственной технологии, который в плавленом виде идеально подходит для сэндвичей.

Кроме того, в ассортименте сыроварни представлены йогурт, марципан, зефир и шоколадные конфеты с различными начинками – сыром, орехами, сублимированными ягодами и фруктами. Каждый продукт изготавливается вручную по уникальным рецептам, некоторые из которых были найдены в старинных архивах и адаптированы под современные реалии.

Опытные гиды расскажут об истории места, традиционной прусской кухне и особенностях изготовления сыров и шоколада. Экскурсанты смогут заглянуть на сырное производство за стеклом, где в специальных условиях созревают головки сыра, увидеть, как работают современные сыроваренные котлы, и даже попробовать себя в роли сыродела, самостоятельно приготовив свой собственный сыр. После экскурсии гостей ждёт дегустация, во время которой можно попробовать несколько сортов сыра, шоколада и марципана, а также запить их медовым крафтовым напитком.

Помимо гастрономических удовольствий, «Schaaken Dorf» предлагает своим гостям и другие развлечения: прогуляться по парку, поучаствовать в мастер-классах, например, по изготовлению марципана или создать собственную плитку шоколада. Атмосфера старинной прусской усадьбы, царящая в сыроварне, никого не оставит равнодушным – кажется, что вот-вот из-за поворота появится конный экипаж или зазвучит клавесин.

Неудивительно, что «Schaaken Dorf» успела завоевать немало престижных наград в сфере туризма и сельского хозяйства. Сыроварню признали лучшим туристическим направлением в области агротуризма по версии премии Russian Traveler Awards 2024, а также отметили как лучшее крестьянско-фермерское хозяйство, лучшее предприятие по переработке молока и лучший объект туристического показа на различных профессиональных конкурсах.

«Schaaken Dorf» – уникальное место, где история сочетается с современностью, а гастрономические традиции — с инновационными технологиями. Сюда стоит приехать всем, кто хочет открыть для себя новые вкусы, узнать больше о Калининградской области и провести время с интересом и удовольствием.