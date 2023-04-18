Сердце Пармы: путеводитель по Пермскому краю

Накануне 300-летнего юбилея Перми местные жители и знатоки региона рассказывают о том, что интересного можно увидеть, сделать и попробовать в Пермском крае и его столице.

Russian Traveler 01/2023 читать этот номер

Трёхсотлетие Перми

Дмитрий Махонин губернатор Пермского края

В этом году Перми исполняется 300 лет. По такому случаю горожан и гостей ждёт обширная программа мероприятий и серьёзные изменения городской инфраструктуры. В план реновации вошло больше 200 объектов. Реконструированы уникальные дома трёх веков и городские усадьбы, обновлён Комсомольский проспект – любимое место прогулок горожан, модернизируется здание знаменитого Театра оперы и балета, продолжается строительство нового здания Художественной галереи. К юбилею Пермь действительно похорошеет!

В списке праздничных событий – символические 300 мероприятий, которые будут продолжаться весь год. Юбилейный марафон стартовал в новогодние каникулы: на главном городском катке прошло гала-шоу с участием легендарных российских фигуристов, в том числе пермячки Татьяны Тотьмяниной.

А в дальнейшем нас ждут соревнования и концерты молодых талантов «Российская студенческая весна», форум «Россия – спортивная держава», Летний кубок КВН, Международный фестиваль социально значимых фильмов «ЛАМПА», большой летний фестиваль науки, искусства и технологий, конечно, всемирно известные Дягилевский фестиваль и Пермский марафон и многое другое. Юбилейная программа будет интересна и пермякам, и туристам: в ней есть театральные и кинопремьеры, выставки, фестивали под открытым небом, статусные спортивные соревнования, форумы и мультимедийные экспозиции.

Набережная реки Камы в Перми Фото: Центр развития туризма Пермского края

Прогулки по столице и отдых за городом

Иван Норин глава представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Перми

Пермь – город немаленький, он вытянут вдоль реки, но почти всё самое важное и интересное находится в Ленинском районе. Туристам лучше всего селиться именно там – особенно удобны улицы Ленина и Монастырская. На последней есть, например, уютный Aura City Hotel – это самый центр, тут же и набережная, и художественная галерея, парки, в общем, всё рядом. А куда идти – подскажут линии на асфальте. У нас два пешеходных маршрута: «Зелёная линия» охватывает главные достопримечательности, а «Красная» рассказывает истории любви 20 известных пар, чьи судьбы были связаны с нашим городом.

По части гостиниц в Перми спрос пока ещё превышает предложение, но уже сегодня можно найти размещение на любой вкус и бюджет. Есть и хорошие загородные дома отдыха, например спа-санаторий «Демидково» или курорт «Усть-Качка», до которых меньше часа езды от центра. Глэмпинг «Горы-Реки» в посёлке Усьва – красивейшее место, рядом видовые точки, знаменитые Усьвинские столбы, Каменный город и горнолыжный комплекс Губаха.

Каменный город вблизи Перми Фото: Центр развития туризма Пермского края

Найдутся в Пермском крае и довольно нестандартные варианты. Например, горный приют на вершине горы Полюд – чтобы до него добраться, надо отправиться в семикилометровый трекинг, но наверху ждут все удобства, тепло и интернет. Можно остаться на ночь в гостевом доме этнопарка «Страна Вису», где есть настоящая печь, а на стенах висят домотканые коврики, в уютном сафари-тенте на пирсе прямо над Камой в глэмпинге «Бухта Беринга» и даже в настоящей юрте при мини-отеле «Серебряный родник» на берегу Вишеры.

Театральный марафон и новые зрительские опыты

Наталья Килунина пресс-секретарь Пермского академического Театра-Театра

Именно проект «Пермская культурная революция» сделал наш город заметной точкой на культурной карте России. И что ещё более важно – существенно расширил кругозор пермской молодёжи. Сегодня назвать Пермь провинцией уже язык не повернётся: культурная жизнь у нас богата и разнообразна, а публика открыта для новых опытов и оригинальных экспериментов.

Тем, кто хочет лучше узнать наш город и его характер, рекомендую побывать в Пермской опере, не пропустить спектакли «Новой драмы» и, если есть возможность, – подгадать поездку под Дягилевский фестиваль. Любителям необычных зрелищ понравятся проекты частной филармонии «Триумф», Свободного театра современного танца и театральной компании «немхат», а поклонникам моноспектаклей – МОНОfest.

Ну и, конечно, загляните в Пермский академический Театр-Театр. В его программе есть спектакли для любого зрителя – от постановок для детей до «крупных форм» и экспериментальных форматов, аудиопроменадов по городу и экскурсий по закулисью, которые регулярно проводят наши артисты.

Арт-объект Пермские ворота работы Николая Полисского Фото: Центр развития туризма Пермского края

Исторические города и экоретриты

Елена Шперкина генеральный директор туристической компании «Валида»

В Пермском крае много интереснейших мест, которые стоит увидеть. Например, посёлок Ильинский – один из самых красивых в Прикамье. Когда-то он был центром империи Строгановых, крупнейших уральских промышленников. Другая обязательная остановка – Усолье, важный центр солеварения, иконописи, певческой культуры. Своеобразие города во многом определено его расположением на берегу Камы и уникальным архитектурным ансамблем в стиле московского барокко и русского классицизма, за что Усолье в ХIX веке называли «маленьким Петербургом на Каме».

Ещё рекомендую обратить внимание на Чердынский район, расположенный в северной части Пермского края, на границе с Коми. По нему мы разработали тур, который подойдёт любителям тишины и экоретритов. Маршрут «Забытые деревни» исследует жизнь пермской глубинки – он включает в себя Соликамск, Чердынь, Ныроб, старинные деревни на берегах Колвы.

В сопровождении краеведа наши туристы добираются до уголков, которые сложно отыскать самостоятельно. Недалеко от деревни Гадья для них открыт гостевой дом «Заимка на Колве». Здесь, с одной стороны, полный отрыв от цивилизации, с другой – полный комфорт: гостиная с камином, уютный интерьер и удобные кровати. И вдобавок прекрасная возможность оценить локальную кухню – за питание путешественников отвечает шеф-повар известной пермской ресторанной сети.

Есть у нас и событийные туры, которые мы делаем под Дягилевский фестиваль, а в этом году к ним добавятся тур «Белые ночи Перми» с очень нестандартной программой и проект «КультТур» – это такие «Деревенские сезоны» в формате опен-эйров, которые будут проходить на нашей площадке в экоотеле «Ерёмичи» в Ильинском районе. Все подробности есть на сайте.

Глэмпинг «Белые камни» в Кунгуре Фото: Центр развития туризма Пермского края

Отвязные клубы и барные кластеры

Николай Канищев представитель индустрии HoReCa в Пермском крае, ресторатор

Представления о том, что на Урале люди пьют только водку с пивом, отстали от жизни. То есть и водку, и пиво у нас, конечно же, пьют. Но в Перми уже давно есть хорошее и интересное барное комьюнити и очень разнообразный выбор заведений. Из классических баров достойны внимания, например, отличный спикизи Kavinsky и «Гэтсби» с достойной кухней и собственной дистиллерией джина.

Из заведений с более современной концепцией могу посоветовать Curtiss и «СОВЕСТЬ», где проводят классные вечеринки с легендарным пермским диджеем Денисом Соловьёвым. Весёлые танцевальные бары – Mai Tai с отвязной музыкой по выходным, демократичные Nebar, Doski и клуб Diesel Room. Любителям же крепкого алкоголя советую заглянуть в стейкхаус «Роб Рой» и новую рюмочную «Парадная» (Куйбышева, 33).

Самые движовые районы Перми – улицы Советская и Сибирская. На Советской помимо вышеперечисленного стоит зайти в паб Smoky Dog с огромным ассортиментом пива и копчёностей из собственного смокера и в ночной клуб Name с крутыми вечеринками. А на пересечении Сибирской и Пермской не пропустите «Дом культуры», «Библиотеку» и бар «Наташа» (ул. Сибирская, 16) с ностальгической поп-музыкой и большим выбором текилы.

В Перми предпочитают классические коктейли, но почти в каждом баре есть их твисты с локальными ингредиентами – с таёжными ягодами, щавелем или вот «Парма-мартини» на нашем местном травяном бальзаме. А если хотите попробовать настоящий эксклюзив-дринк, стоит съездить в Кудымкар, где делают фирменное коми-пермяцкое ржаное пиво сур.

Открыточный вид на Пермь Фото: Центр развития туризма Пермского края

Речные сплавы и походы

Данил Поздеев директор туристической компании «Солана пермь»

Именно сплавы – самый популярный у нас вид активного отдыха. Сезон начинается в мае и продолжается до конца сентября. Реки в Пермском крае спокойные, тёплые, по берегам есть на что посмотреть и куда залезть. Это абсолютно безопасно и подходит даже для туристов с ограниченными возможностями. Мы делаем, например, семейные сплавы на 2–3 дня с командой помощников и аниматоров. Самые красивые маршруты: Вишера – манящая северная красота, нетронутые места, где воду можно пить прямо из реки, Берёзовая с пещерой Медео, ну и Чусовая, куда же без неё. На реке Усьве можно разместиться на турбазе, и отдых будет не только активный, но и комфортный.

Вид на меандр реки Иргины Фото: Центр развития туризма Пермского края

Ещё в Пермском крае популярны пешие туры по несложным живописным маршрутам. Они включают в себя Усьвинские столбы, Каменный город, камень Полюд и скалу Ветлан, проходят по Вишерскому заповеднику и по камням на Чусовой в районе села Усть-Койва. Красоту этих мест оценили не только туристы: здесь снималось более 50 фильмов, в том числе «Территория», «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», «Время первых», «Чук и Гек», «Одна» и «Последний богатырь».

Любителям трекинга стоит подняться на Тулымский камень в Вишерском заповеднике, высшую точку Пермского края, и полюбоваться на тайгу во всей её красе. А если хватит времени и решимости – пройти по Тулымскому кольцу через хребет Чувал. Там же на севере, в Красновишерском районе находится самая узнаваемая вершина края – Помянённый, или Колчимский, камень: космические пейзажи и достаточно простой пятикилометровый подъём по тропе. Ещё один обязательный объект для активных экскурсий – Кунгурская ледяная пещера, одна из самых необычных в России. С гидом можно пройти по подземелью примерно полтора километра и восхититься поразительными ледяными и кальцитовыми образованиями.

Посекунчики и пистики

Александр Гасенегер ресторатор

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Коми-пермяцкая кухня весьма свое-образна. Первым делом надо пробовать наши знаменитые посекунчики – маленькие жареные пирожки с мясом. Название часто пишут через И, но правильнее через Е, потому что, вопреки легендам, его дали не из-за брызжущего во все стороны сока, а потому, что мясо на начинку секли в ступке. Другой местный специалитет – шаньги. Они похожи на несладкие ватрушки, для начинки чаще всего используется картошка. Ещё пистики – ростки полевого хвоща, внешне напоминающие ростки спаржи. Это очень древнее традиционное блюдо, хотя, признаюсь, его вкус мне не очень нравится.

Ну и, конечно, пельмени. Многие регионы России претендуют на то, чтобы зваться их родиной, но Пермский край может спокойно слушать эти споры, попивая в сторонке иван-чай: само слово «пельмень» происходит от коми-пермяцкого слова «пельнянь», то есть «хлебное ухо». Обязательно попробуйте ушки – с ударением на последнюю букву: по сути, те же пельмени, но с сушёными грибами, сваренные в грибном бульоне. Особенно хорошо их готовят в старинном городе Чердынь, который славится лесами и грибами. Бывают пельмени и с речной пермской рыбой – судаком, щукой, жерехом.

Отведать всё это можно, например, в заведении «Чӧскыт Керку» – его название означает «Вкусный дом». Есть маленькое кафе, которое так и называется – «Пермская кухня», начало ему дал сын известного в Перми Сергея Субботина, который ещё в 80-х написал книгу о нашей локальной кухне. Аутентичные локальные блюда готовят и в «Улитке».

Кафе «Чӧскыт Керку» расположено в старинном особняке Фото: Центр развития туризма Пермского края

Ну и наш ресторан «Пермский» при отеле City Star. Мы работаем с историческими рецептами, используем только локальные продукты и делаем дегустационные сеты, которые дают возможность узнать Пермский край на вкус – в буквальном смысле. Берём, например, еловые лапы из «Хохловки» – это один из старейших и крутейших этнографических музеев в 40 км от Перми, – вывариваем и делаем еловое масло. А потом подаём паштет из трёх видов пермских рыб на подушке из этого масла под брусничной солью. Ведь Пермь была центром соляных промыслов, у пермяков и правда уши были солёными, потому что они с утра до ночи таскали мешки с солью, загружая баржи.

Пермский период и деревянные боги

Юлия Глазырина заместитель директора по развитию Пермского краеведческого музея

В Перми много отличных музеев. Наверное, самый любимый и посещаемый – Музей пермских древностей. Там можно увидеть динозавров и мамонтов и узнать про пермский геологический период: это эпоха, когда на Земле обитали неуклюжие ящеры размером с бегемота, стрекозы больше голубя и папоротники выше десятиэтажных домов.

Стоит заглянуть и в Пермскую галерею, уже отметившую столетний юбилей. Самое интересное в её экспозиции – пермские боги, обширная коллекция уникальной деревянной православной скульптуры. Скоро галерея переедет в новое здание по проекту Сергея Чобана в культурном кластере «Завод Шпагина», ну а пока деревянные боги выставлены под куполом Спасо-Преображенского собора.

Селенитовая комната в Пермском краеведческом музее Фото: Центр развития туризма Пермского края

И, конечно, нельзя пропустить Дом Мешкова. Этот грандиозный особняк на берегу Камы – едва ли не единственная сохранившаяся в городе усадьба XIX века, которая принадлежала судовладельцу и меценату Николаю Мешкову. Теперь в здании располагается Пермский краеведческий музей, который посещают в первую очередь ради коллекции пермского звериного стиля – культовой бронзовой пластики V–IX веков.

В окрестностях города особенно интересен архитектурно-этнографический музей «Хохловка». На его территории есть не только старинные избы, мельницы и амбары, но даже деревянный солеваренный завод. Он включает рассолоподъёмную башню, соляной ларь, варницу и амбар, где хранили соль. В Хохловке вы увидите и Богородицкую церковь 1694 года, построенную ещё до начала правления Петра I, с единственной сохранившейся в Пермском крае деревянной колокольней.

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» Фото: Центр развития туризма Пермского края

Конфетная фабрика, завод по производству роботов и апикомбинат

Константин Тиминский директор «Центра развития туризма» Пермского края

Пермский край сегодня активно развивает тему промышленного туризма. Значительная часть местных предприятий уже принимает туристов, и безусловный лидер среди них – кондитерская фабрика «Пермская». Почти каждый день здесь проводят экскурсии, во время которых можно узнать об истории фабрики, увидеть, как делают конфеты, и съесть их столько, сколько влезет.

Другая интереснейшая экскурсия – визит на производство роботов-консультантов Promobot. А на уникальном апикомбинате Tentorium Ruland демонстрируют все этапы производства продуктов пчеловодства – от сбора и переработки сырья до упаковки готовой продукции. Вы побываете на пасеке, увидите медопроводы длиной в несколько километров и грандиозное хранилище прополиса, а в конце тура своими руками сделаете свечу из вощины.

На промышленных экскурсиях в Пермском крае рассказывают и показывают, как изготавливают сыр, оптическое волокно, чёрную икру, рессоры, продукты нефтепереработки, деревянные игрушки, двигатели для самолётов и космических ракет и многое другое. О доступных экскурсиях спрашивайте в Туристском информационном центре, где также можно приобрести сувениры Прикамья.

Музей старины в посёлке Полазна Фото: Центр развития туризма Пермского края

Камерные фестивали и большие опен-эйры

Татьяна Санникова руководитель дирекции программы «59 фестивалей 59 региона»

Наш проект «59 фестивалей 59 региона» реализуется с 2009 года при поддержке Министерства культуры Пермского края. Это фестивальный марафон, в календарь которого включается ровно 59 событий самых разных жанров и тематики в больших и маленьких городах и сёлах региона. Мероприятия проходят весь год с февраля по ноябрь и постоянно обновляются. Они дают возможность познакомиться с культурным наследием региона и открыть для себя красоту уральской природы, ведь праздники организуются практически каждые выходные в разных уголках Прикамья.

Летом фестивальная программа особенно насыщенная, и в один уик-энд могут состояться два-три события – например, театральный показ, семейный фестиваль одуванчиков, конкурс романса или ярмарка ремесленников. Каждый проект имеет своё лицо и атмосферу, таланты и поклонников.

Особенно интересны путешествия в сельскую глубинку. Проект «59 фестивалей 59 региона» даёт возможность своими глазами увидеть старинные обычаи и национальные праздники региона: настоящую коми-пермяцкую свадьбу с взаправдашними женихом, невестой и посажёными родителями (и расплетанием косы по старинному обычаю), праздник татарской тюбетейки, фестиваль крестьянской кухни «Ярушник». Во время таких поездок можно открыть для себя и традиционную кухню старообрядцев Прикамья.

На фестивале уличных театров «Флюгер» Фото: Центр развития туризма Пермского края

Современное искусство и локальные дизайнеры

Юлия Ветошкина министр по туризму Пермского края

Путешествия по Пермскому краю – это не только природный и культурно-исторический туризм, но и знакомство с современным искусством региона. Местное креативное сообщество разрабатывает ноу-хау в дизайне одежды, театральной, кинематографической и фестивальной индустриях, стараясь соединить своё творчество и локальную культуру.

Например, команда KAMWA рассказывает историю Прикамья через союз традиционного и современного. Они создают дизайн нарядов, костюмов и украшений в этнофутуристическом стиле и проводят представления и дефиле, в которых исторические и культурные смыслы передаются в пространстве современного театра в сочетании с авторской музыкой и световым дизайном. В шоуруме KAMWA представлена аутентичная сувенирная продукция, отражающая дух Пермской земли.

В регионе активно развиваются местные бренды, которые уже стали известны на мировом уровне. Пермские дизайнеры постоянно ведут поиск оригинальных решений в индустрии моды. Например, бренд VORON.A.DESIGN создаёт одежду в урбанистическом стиле для людей, которые ценят индивидуальный почерк и универсальность в гардеробе. В Доме моды Елены Стариковой представлены коллекции, которым присущ острый дух современности.

Дизайнер Ольга Величко соединяет в одежде этно и уличный стиль. А проекты художника Игоря Горячева, такие как «Я. Есть» и «Н&М – Навязанная мода», направлены на переосмысление общества потребления.

Экспонат музея современного искусства PERMM Фото: Центр развития туризма Пермского края

Координаты

Когда ехать?

Зимой в Пермский край приезжают любители горных лыж, летом – поклонники водных и пеших походов, и круглый год – желающие познакомиться с историей и культурой региона и его многочисленными музеями.

Как добраться?

Прямые перелёты из Москвы рейсами авиакомпаний «Аэрофлот», S7 Airlines и «Победа». Также много рейсов из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и других городов.

Что покупать?

Помимо одежды от местных дизайнеров, уникальных украшений в пермском зверином стиле и берестяных солонок из поездки по Пермскому краю привозят и «фирменные» вязовские печатные пряники. Они изготавливаются по старинному рецепту, возрождённому основоположниками пряничного дела в Кунгуре, семьёй Вязовых-Кожуховых.В их пекарне проводятся и мастер-классы.

Вязовские пряники перед выпеканием Фото: Центр развития туризма Пермского края

Что ещё?

Недавно в часе езды от Перми, рядом с заливом реки Чусовой открылся загородный мини-отель «Хютте». Здесь три домика в скандинавском стиле, баня-бочка, завтраки подают прямо в «номер», и в каждом есть экран для кинопроектора (его можно взять в аренду).