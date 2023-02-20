Сибирский характер: в Тюмень на выходные

Санкт-Петербург? Казань? Нижний Новгород? А как насчёт того, чтобы отправиться на выходные в Тюмень, которую называют «воротами Сибири»?! Ведь здесь за короткое время можно познакомиться с уникальной школой деревянной резьбы, расслабиться в горячих термах, насладиться северной кухней, а заодно и побывать в Тобольском кремле, который считается самым восточным в России. При этом Тюменская область находится всего в паре часов лёта из Москвы – идеально для длинного уик-энда.

Право первого дня

Основанная в 1586 году, Тюмень стала первым русским городом в необъятной Сибири – казачий острог был построен на старинном торговом пути из Европы в Азию, «волоке». Сегодня историю этих мест можно изучать по памятникам, украшающим четырёхуровневую набережную Туры – единственную в своём роде в России. Это одно из главных мест, куда ведут приехавших в Тюмень гостей, а с перекинутого через реку вантового «Моста влюблённых» получаются отличные фотографии города.

Набережная реки Туры в Тюмени Фото: VISIT TYUMEN

Другая тематическая экскурсия посвящена местной школе деревянной резьбы – отличающейся от куда более известных иркутской и томской. Маршрут включает в себя колоритные особняки XIX века, принадлежавшие богатым купцам и фабрикантам, церкви, монастыри – всего более дюжины объектов.

Сквер сибирских кошек в пору цветения яблонь

Не беда, если проголодаетесь: Тюмень – правильное место для обстоятельного знакомства с сибирской кухней и локальными ингредиентами. Например, в ресторане-музее «Чум» шеф-повар Наталья Трапезникова – фамилия для её работы самая подходящая – угощает гостей строганиной из муксуна и «царской» сосьвинской селёдкой (она водится только в реке Сосьва, и ловят её лишь раз в год), солёными груздями и северной ухой, томлёной медвежатиной и сердцем оленя, мочёной морошкой и мёрзлой брусникой с кедровым орехом.

Для большего колорита стоит забронировать не столик, а целый хантыйский чум – он построен из просаленной бересты по всем правилам и украшен шкурами и рисунками.

Термальный комплекс «Дубровинский» Фото: VISIT TYUMEN

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Преступно не насладиться и местными термальными источниками. Впервые их обнаружили в середине прошлого столетия, и произошло это, в некотором роде, случайно: геологи бурили на нефть, а из недр забил фонтан минеральной воды, схожей по составу с морской! В наши дни в Тюмени и её окрестностях оборудовано около 20 термальных бассейнов: самый популярный относится к комплексу всесезонного курорта «ЛетоЛето».

На Тобольском тракте

По дороге в Тобольск имеет смысл сделать пару остановок. Прежде всего, в селе Покровское, где расположен чуть ли не первый частный музей России, основанный в 1990-м и посвящённый Григорию Распутину – постоянная экспозиция разместилась в здании, построенном по фотографиям и чертежам снесённого распутинского дома. Обычно экскурсии проводит создательница музея Марина Смирнова, которая, кажется, могла бы впечатлить посетителей своими знаниями и зарядить энергетикой даже в отсутствие каких-либо исторических артефактов.

Другое интересное место – туристический комплекс «Абалак», воссоздающий атмосферу деревянного острожного городка времён завоевания Сибири казачьими отрядами Ермака.

Фото: VISIT TYUMEN

Сам же Тобольск может похвастать единственным в Сибири каменным кремлем – и каким! В громоздящейся на высоком берегу Иртыша белоснежной крепости, над которой работал знаменитый зодчий Семён Ремезов, легко провести весь день: на территории этого музея-заповедника несколько интереснейших музеев, грандиозный Софийско-Успенский кафедральный собор, кафе старосибирской кухни «Поварня» (не пропустите ромовые бабы по рецепту XVII века со сливочной помадкой, кедровыми орехами, изюмом и домашними цукатами). И это редкий шанс в кремле и переночевать – в гостинице «Опочивальни», что в здании эпохи правления Петра I, или даже в хостеле «Узник», устроенном в Тюремном замке крепости.

И не кремлём единым – в реставрируемом сейчас Нижнем посаде Тобольска, куда от стен цитадели ведёт длиннющая каскадная лестница, работает Музей семьи императора Николая II: он устроен в доме, где императорская семья провела восемь месяцев. В наши же дни в Тюмень и Тобольск приезжают исключительно по своей воле – и дают себе зарок при первой же возможности вернуться сюда вновь.

В природно-реабилитационном комплексе «ГНЕЗДО» Фото: VISIT TYUMEN